FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мото 467 постов • 138 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Мото 
Катается на мотоцикле по подъезду и бьет женщин в челюсть: суровые будни байкера из Петербурга

Катается на мотоцикле по подъезду и бьет женщин в челюсть: суровые будни байкера из Петербурга

Автор:
01 августа 2022 13:08
Сообщество : Мото
Метки: Петербург   байкер   избиение   мото   нарушение   побои   
4192
1
1

При попытках зафиксировать нарушения мотоциклист избивает соседей.

Очередной дурдом прямиком из Северной столицы: жители дома в ЖК Елизаровский пожаловались на соседа байкера, который устроил соседям «сладкую» жизнь.

Начнем с того, что парень хранит свой мотоцикл в подъезде. И вроде бы это не было бы проблемой, если бы не одно «но». Молодой человек часто заводит свой драндулет, не выезжая на улицу, что нарушает как минимум жилищные и экологические нормы.

Если кто-то из жителей дома пытается зафиксировать нарушение на камеру, мотоциклист бросается на них с кулаками и матерится.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!


Последней каплей стало нападение мотоциклиста на девушку с ребенком: у мальчика остались синяки, а его матери молодой человек нанес удар в челюсть и провел удушающий прием.

Травмы были зафиксированы, написано заявление в полицию.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мото"
Метки: Петербург   байкер   избиение   мото   нарушение   побои   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
67  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Vazari 2 часа назад
Я одного не пойму, в этом доме нет ни одного мужика? Если все, что описано в посте правда, то, в моем подъезде, это мот и этот хруст собирали бы свои запчасти на свалке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 12)
911
Просто прохожий Полчаса назад
Привязать его к мотоциклу, поджечь и сбросить с крыши. Ролик бы получился супер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
С одной стороны у меня вон, подъезд тоже весь заставлен колясками, велосипедами, самокатами и еще хрен знает чем. Из лестничной клетке свой личный склад сделали. Иногда тоже хочется поставить свой мот, типа все же ставят, а я лысый чтоли?
С другой если этот утырок реально заводит его там, то ему уже только за это надо ступни переломать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Видно же что чувак не в себе. Он бы шпилил бы свой мот, только в кровать не поднять бандуру. Женский парадняк походу. Тут один мужичек решил бы дурака игрушки.
А с другой стороны-ну дебил и дебил. Мото не заведенное, шума особо нет. Нецензурная брань, ну так это невоспитанность на лицо. На видео нет состава преступления. Дебил есть, овца его тоже есть, а вот нарушений особо нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Человек Наблюдающий EvgeniySAN 7 минут назад
Возможно. Но я про это конкретное видео, на котором нет ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Человек Наблюдающий EvgeniySAN 5 секунд назад
Ну так я то про видео! медзаключения, побои и т.д - ничего нет на ЭТОМ ВИДЕО.
Про дебила и место парковки - отдельная история.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
Sergel Fman Полчаса назад
Да неужели нет нормального человека в подъезде. Одел маску и битой сломал руки этому демону. Один ублюдок весь подъезд кошмарит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Babangdida Полчаса назад
'Ля! Оно хранит драндулет в подъезде, а им полицию подавай. Да при такой опрометчивости, оно должно своего коня по частям собирать по всем СТО города.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Stargazer 37 минут назад
кВ 657, 4 парадная, 16 этаж

Упырь имеет так же в наличии авто BMW(кто бы соменвался) X5 о172вк75 Кто там поблизости? Сходите-посмотрите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
ginodaurini 40 минут назад
Где удар в челюсть и удушающий? Пздш и провокация
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Акакий Назарыч 44 минуты назад
Есть же способы улучшить технические характеристики мотоцикла:сахар, шило, боковые порезы и прочее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Акакий Назарыч Eltiftel Полчаса назад
Мотоцикл не причём, но если нахлобучить злодея то он сразу заяву напишет, и самый «гуманнный» суд и следак или дознаватель станет на его сторону, а если мот пострадает так никто и скать не будет, как говорится из двух зол, просто сакральная жертва.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Р Х 44 минуты назад
Тормозные шланги чик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Человек Наблюдающий Р Х Полчаса назад
Он быстрее 100м/час не ездит в коридоре-бессмысленно тормоза резать. А вот говном обмазать с горкой-вот совет!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
дед Сергей 55 минут назад
Нассссать в бак!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим Курбатов 55 минут назад
Пора бы уже перестать называть всяких дол60е60в байкерами. Этот имбецил не имеет к ним никакого отношения! Если человек купил скальпель, он не стал хирургом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mowgley Z ⚔ 57 минут назад
Б.л.я, на нашей площадке он бы сразу выехал в окно.
И никто бы ничего не видел, 200%.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
822
Мой лучший друг 58 минут назад
Как этот диградант дожил до своих лет?.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Человек Наблюдающий sos1960sos Полчаса назад
Красивее-так правильнее даже))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Элек Мек 59 минут назад
Сжечь его нах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Stargazer Час назад
Ну а где адрес? Зачем этот абстрактный пост?
Пишите конкретный адрес, а там глядишь, неравнодушные люди(хоть из тех же местных байкеров) подтянутся и решат вопрос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
498
Олег Квирулянт Stargazer 55 минут назад
Для знающих русский язык написано "ЖК Елизаровский". Далее вступают знающие гугл и ищут где это. Секунд 5 требуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Человек Наблюдающий Stargazer 24 минуты назад
Лихо))) От меня 9 км. 20 минут езды)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Rus77 Час назад
Зачем всё это, есть же масса вариантов - герметик в выхлопную например)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Игорь Час назад
а у него крышка бензобака на замок закрывается? Сахар вроде из продажи не пропал .....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
kleyman Час назад
И кто-то еще мне расскажет о "адекватных байкерах" на рисомолках?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Natalia Час назад
У нас только с колясками в подъезде все смелые бороться? На это чмо вызвать пожарников, написать в жилсервис и в полицию (о том, что ТС без номерных знаков в подъезде скрывают) как минимум. Как максимум случайно опрокинуть неоднократно каждый день
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
353
HalloFreeSpace 2 часа назад
В чем кайф жить в квартире с бензиновой техникой ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Показать ещё
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10485



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российский боец UFC Сергей Павлович нокаутировал американца Деррика Льюиса, который перед схваткой оскорбил весь русский народ
Российский боец UFC Сергей Павлович нокаутировал американца Деррика Льюиса, который...
Когда всё наоборот
Когда всё наоборот
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Семья из пяти человек погибла в ДТП в Краснодарском крае
Авария дня. Семья из пяти человек погибла в ДТП в Краснодарском крае
«Дрова есть? А если найду?!»: голландцы ждут суровой зимы и массово запасают топливо для печей и каминов
«Дрова есть? А если найду?!»: голландцы ждут суровой зимы и массово запасают топливо...
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео)
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#СССР#Приколы#Интересные#Спорт#полиция#страна
#фото#факты#интересно#фотографии#в мире#комментарии#Россия#красота
#прикол#люди#картинки#подборка#сарказм#позитив#смех#скандал
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео) Электромобиль, который сам себя заряжает (видео) В Петербурге ребенок прыгнул с моста и едва не врезался в катер В Петербурге ребенок прыгнул с моста и едва не врезался в катер «Всё это было в состоянии аффекта»: запоздалые извинения от футбольного фаната, избившего 14-летнего подростка в Нижнем Новгороде «Всё это было в состоянии аффекта»: запоздалые извинения от футбольного фаната, избившего... Иноагента Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде Иноагента Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде Толпа разъярённых афроамериканок избила россиянку в Лос-Анджелесе Толпа разъярённых афроамериканок избила россиянку в Лос-Анджелесе «Яву-Яву», взял я на халяву: что стало с главной мечтой всех советских парней и где ее теперь выпускают «Яву-Яву», взял я на халяву: что стало с главной мечтой всех советских парней и где ее теперь...

На что жалуетесь?

Вернуться