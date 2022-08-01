Катается на мотоцикле по подъезду и бьет женщин в челюсть: суровые будни байкера из Петербурга

При попытках зафиксировать нарушения мотоциклист избивает соседей.
Очередной дурдом прямиком из Северной столицы: жители дома в ЖК Елизаровский пожаловались на соседа байкера, который устроил соседям «сладкую» жизнь.
Начнем с того, что парень хранит свой мотоцикл в подъезде. И вроде бы это не было бы проблемой, если бы не одно «но». Молодой человек часто заводит свой драндулет, не выезжая на улицу, что нарушает как минимум жилищные и экологические нормы.
Если кто-то из жителей дома пытается зафиксировать нарушение на камеру, мотоциклист бросается на них с кулаками и матерится.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Последней каплей стало нападение мотоциклиста на девушку с ребенком: у мальчика остались синяки, а его матери молодой человек нанес удар в челюсть и провел удушающий прием.
Травмы были зафиксированы, написано заявление в полицию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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С другой если этот утырок реально заводит его там, то ему уже только за это надо ступни переломать!
А с другой стороны-ну дебил и дебил. Мото не заведенное, шума особо нет. Нецензурная брань, ну так это невоспитанность на лицо. На видео нет состава преступления. Дебил есть, овца его тоже есть, а вот нарушений особо нет.
Да и какой дебил ставит мотоцикл в подъезд?
Про дебила и место парковки - отдельная история.
Упырь имеет так же в наличии авто BMW(кто бы соменвался) X5 о172вк75 Кто там поблизости? Сходите-посмотрите.
И никто бы ничего не видел, 200%.
Пишите конкретный адрес, а там глядишь, неравнодушные люди(хоть из тех же местных байкеров) подтянутся и решат вопрос.
https://vk.com/zhk_cdselizarovskiy?w=wall-180296697_1686
кВ 657, 4 парадная, 16 этаж
Упырь имеет так же в наличии авто BMW(кто бы соменвался) X5 о172вк75
Кто там поблизости? Сходите-посмотрите.