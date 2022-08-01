Катается на мотоцикле по подъезду и бьет женщин в челюсть: суровые будни байкера из Петербурга

Очередной дурдом прямиком из Северной столицы: жители дома в ЖК Елизаровский пожаловались на соседа байкера, который устроил соседям «сладкую» жизнь.



Начнем с того, что парень хранит свой мотоцикл в подъезде. И вроде бы это не было бы проблемой, если бы не одно «но». Молодой человек часто заводит свой драндулет, не выезжая на улицу, что нарушает как минимум жилищные и экологические нормы.



Если кто-то из жителей дома пытается зафиксировать нарушение на камеру, мотоциклист бросается на них с кулаками и матерится.



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