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В&nbsp;Петербурге открылась первая в&nbsp;мире кошачья почта

В Петербурге открылась первая в мире кошачья почта

Автор:
11 июня 2022 09:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Петербург   в мире   животные   кот   кошачья почта   почта   удивительно   фото   
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В Петербурге в котокафе «Республика кошек и котов» на Якубовича, 10 открылась первая в мире кошачья почта. Первую почтовую доставку до ближайшего отделения Почты России произвел кот-почтальон Мэтт породы бамбино.

Торжественное открытие кошачьей почты состоялось сегодня, 8 июня. Ее автором и идейным вдохновителем стал исследователь-путешественник, историк почты и руководитель проекта «POSTVENTURE & Почтовое приключение» Валерий Сушков. С сегодняшнего дня почта будет работать на постоянной основе — каждый желающий сможет заказать уникальное почтовое сообщение.


«Республиканские кошки и коты смогут выступать в роли почтальонов, отправляя уникальные в своем роде почтовые отправления (конверты, открытки с марками-виньетками и спецштемпелем). Уверены, это будет представлять громадный интерес для многомиллионных поклонников истории почты, филателистов, филокартистов и кошатников всех стран мира», — говорят создатели кошачьей почты.


Создатели кошачьей почты выпустили собственный почтовый конверт, карточку, картмаксимум, марку-виньетку и штемпель. Все желающие могут приобрести специальный филателистический выпуск. Почтовая открытка с маркой-виньеткой и спецгашением для отправки по России обойдется в 250 рублей и по 350 рублей для отправки за рубеж.


Полный комплект с почтовыми конвертом, маркой-виньеткой, спецштемпелем и картмаксимумом для отправки по России будет стоить 500 рублей, для отправки за рубеж — 600 рублей. Все вырученные средства пойдут на развитие Музея кошки и котокафе «Республика кошек и котов».

Источник:

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Метки: Петербург   в мире   животные   кот   кошачья почта   почта   удивительно   фото   
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