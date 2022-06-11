В Петербурге открылась первая в мире кошачья почта

В Петербурге в котокафе «Республика кошек и котов» на Якубовича, 10 открылась первая в мире кошачья почта. Первую почтовую доставку до ближайшего отделения Почты России произвел кот-почтальон Мэтт породы бамбино.
Торжественное открытие кошачьей почты состоялось сегодня, 8 июня. Ее автором и идейным вдохновителем стал исследователь-путешественник, историк почты и руководитель проекта «POSTVENTURE & Почтовое приключение» Валерий Сушков. С сегодняшнего дня почта будет работать на постоянной основе — каждый желающий сможет заказать уникальное почтовое сообщение.
«Республиканские кошки и коты смогут выступать в роли почтальонов, отправляя уникальные в своем роде почтовые отправления (конверты, открытки с марками-виньетками и спецштемпелем). Уверены, это будет представлять громадный интерес для многомиллионных поклонников истории почты, филателистов, филокартистов и кошатников всех стран мира», — говорят создатели кошачьей почты.
Создатели кошачьей почты выпустили собственный почтовый конверт, карточку, картмаксимум, марку-виньетку и штемпель. Все желающие могут приобрести специальный филателистический выпуск. Почтовая открытка с маркой-виньеткой и спецгашением для отправки по России обойдется в 250 рублей и по 350 рублей для отправки за рубеж.
Полный комплект с почтовыми конвертом, маркой-виньеткой, спецштемпелем и картмаксимумом для отправки по России будет стоить 500 рублей, для отправки за рубеж — 600 рублей. Все вырученные средства пойдут на развитие Музея кошки и котокафе «Республика кошек и котов».
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АНТИФИШКИ
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