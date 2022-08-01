Амасунзу: почему жители Руанды носили такие странные прически

Для жителей Руанды эта прическа была особенной, и дети ждали того момента, когда смогут с гордостью ее носить. В местных деревнях были свои умельцы по созданию амасунзу, и среди жителей даже проводились конкурсы на лучшую прическу. Более того, в 1920-х годах отсутствие амасунзу на голове у жителя Руанды выглядело очень подозрительно, и ко взрослому человеку могли относиться с недоверием. Так, в одной из самых известных книг, посвященных гражданской войне, «Выживание в резне», которую написала Мари Беатрис Умутеси, был такой герой. Он сидел в тюрьме как раз за то, что его поведение власти сочли подрывным, у него не было на голове амасунзу, а вместо этого он носил бороду.