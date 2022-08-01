Амасунзу: почему жители Руанды носили такие странные прически

Круги на голове и полумесяц: традиционная прическа жителей Руанды сейчас становится такой популярной, что ее даже выбирают на вручение «Оскара».
Прическа веками была особой формой искусства, особенно в африканской культуре. У прически амасунзу нет захватывающей истории, однако у нее есть своя символика: она всегда отражала статус своего владельца. Более того, если прическа отсутствовала, то это вызывало большие подозрения.
Амасунзу — это традиционная прическа, с которой когда-то ходили все жители Руанды. С одной стороны руандийцы обривали голову, а с другой создавали необычные формы с помощью жестких волос. Форма была разнообразной, могла напоминать круг в круге, пологие стены, а иногда укладка была в виде полумесяца.
Амасунзу носили как мужчины, так и женщины, и для каждого она имела особое значение. Мужчины носили ее до конца жизни, и амасунзу символизировала статус человека, его храбрость, благородство и престиж. Прекрасный пол носил такую прическу в определенный период жизни: когда девушки достигали возраста замужества, но еще не нашли супруга. Для девушек эта прическа символизировала невинность и то, что они готовы выйти замуж. После замужества волосы не было необходимости укладывать в необычные узоры, поэтому женщины свободно отращивали их.
Для жителей Руанды эта прическа была особенной, и дети ждали того момента, когда смогут с гордостью ее носить. В местных деревнях были свои умельцы по созданию амасунзу, и среди жителей даже проводились конкурсы на лучшую прическу. Более того, в 1920-х годах отсутствие амасунзу на голове у жителя Руанды выглядело очень подозрительно, и ко взрослому человеку могли относиться с недоверием. Так, в одной из самых известных книг, посвященных гражданской войне, «Выживание в резне», которую написала Мари Беатрис Умутеси, был такой герой. Он сидел в тюрьме как раз за то, что его поведение власти сочли подрывным, у него не было на голове амасунзу, а вместо этого он носил бороду.
Конечно, в колониальный период, а также во время последующих военных конфликтов и потрясений руандийцы практически перестали носить амасунзу. Но в XXI веке интерес к традициям и культуре стал возрождаться, и молодые люди снова начали создавать на своих головах необычные узоры. Более того, несколько лет назад на премии «Оскар» актриса Лупита Нионго, которая сыграла в «Черной пантере», была как раз с прической, вдохновленной амасунзу.
Конечно, есть вероятность, что у руандийской молодежи интерес к традициям частично появился благодаря актрисе. Однако в любом случае это помогло им вспомнить свои корни и культуру.
Источник:
АНТИФИШКИ
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