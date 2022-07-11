Вовсе не для красоты. Зачем католические монахи выбривают себе макушку

Наверняка, уважаемые читатели, многие из вас в фильмах или на фото видели: католические монахи характерно выбривают себе макушку. Иногда почти все голову остригают.
Именуется сие словом тонзура (от латинского tonsura - стрижка). И вот так выглядит вблизи.
Кстати, подобное выбривание макушки иногда практикуют и православные монахи. У нас это называется "гуменцо" (от "гумно" - очищенный участок земли). В прежние времена выбривания гуменца собственно и означало постриг в монахи. Считается, что традиция эта пришла на Русь из Византии.
Но зачем такое выбривание головы вообще надо? Что это за ритуал и что на самом деле символизирует? Канал Этнобаза рассказывает.
Итак, считается, что традиция выбривания тонзуры появилась в западном христианстве еще в середине I-го тысячелетия нашей эры. В 633-м году брить макушки от монахов потребовал Толедский собор.
Такая вот круглая проплешина надолго стала символом католического духовенства.
Состригание волос на голове делалось вовсе не для красоты. Оно символизировало посвящение в монахи и жертву Богу. Обозначало собой Терновый венец, что довелось принять в земной жизни Господу нашему Иисусу Христу.
Историки видят тут и некую возможную связь с древнеримской традицией бритья волос рабам. Ведь монахи католические тоже себя называли рабами - только Господними.
Кроме того, считалось, что бритье макушки заглушает монаху его внутреннее эго, делает покорным Богу. И попутно избавляет от любых греховных мыслей. А также делает заметным на людях. Из монастыря, получается, уже так просто ноги не сделать. Любой мирянин тут же понимал - пред ним стоит собственной персоной католический монах или священник.
Отмечу и что тонзура еще и хорошее гигиеническое средство - избавляет от всяких там вшей, столь часто встречавшихся в немытой Европе. А также бритому монаху не нужно заниматься таким мирским делом как ухаживание за собственной прической.
Любопытно, что тонзура у католических монахов была обязательной до самого 1 января 1973-го года. Пока ее своим эдиктом (указом) не сделал факультативной папа Павел VI. Впрочем, некоторые католические монахи до сих пор так волосы на макушке выстригают.
А вот в православном мире традиция "гуменца" у монахов или священников ушло еще раньше. Примерно к XIX-му столетию. Святитель Филарет Московский, живший 200 лет назад, судя по его запискам, стал последним деятелем нашего христианства, кто еще заставил старых служителей Русской православной Церкви с гуменцом на голове.
Источник:
АНТИФИШКИ
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За тонзурой ухаживать надо ещё больше. Чуть не ежедневно её брить. Причём сам монах сделать это не мог.