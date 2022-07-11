Вовсе не для красоты. Зачем католические монахи выбривают себе макушку

Состригание волос на голове делалось вовсе не для красоты. Оно символизировало посвящение в монахи и жертву Богу. Обозначало собой Терновый венец, что довелось принять в земной жизни Господу нашему Иисусу Христу.

Историки видят тут и некую возможную связь с древнеримской традицией бритья волос рабам. Ведь монахи католические тоже себя называли рабами - только Господними.

Кроме того, считалось, что бритье макушки заглушает монаху его внутреннее эго, делает покорным Богу. И попутно избавляет от любых греховных мыслей. А также делает заметным на людях. Из монастыря, получается, уже так просто ноги не сделать. Любой мирянин тут же понимал - пред ним стоит собственной персоной католический монах или священник.