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Вовсе не для красоты. Зачем католические монахи выбривают себе макушку

Вовсе не для красоты. Зачем католические монахи выбривают себе макушку

Автор:
11 июля 2022 09:28
Сообщество : Факты
Метки: волосы   макушка   монах   прическа   факты   фото   
788
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Наверняка, уважаемые читатели, многие из вас в фильмах или на фото видели: католические монахи характерно выбривают себе макушку. Иногда почти все голову остригают.

Именуется сие словом тонзура (от латинского tonsura - стрижка). И вот так выглядит вблизи.

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Кстати, подобное выбривание макушки иногда практикуют и православные монахи. У нас это называется "гуменцо" (от "гумно" - очищенный участок земли). В прежние времена выбривания гуменца собственно и означало постриг в монахи. Считается, что традиция эта пришла на Русь из Византии.

Но зачем такое выбривание головы вообще надо? Что это за ритуал и что на самом деле символизирует? Канал Этнобаза рассказывает.

Итак, считается, что традиция выбривания тонзуры появилась в западном христианстве еще в середине I-го тысячелетия нашей эры. В 633-м году брить макушки от монахов потребовал Толедский собор.

Такая вот круглая проплешина надолго стала символом католического духовенства.

Состригание волос на голове делалось вовсе не для красоты. Оно символизировало посвящение в монахи и жертву Богу. Обозначало собой Терновый венец, что довелось принять в земной жизни Господу нашему Иисусу Христу.

Историки видят тут и некую возможную связь с древнеримской традицией бритья волос рабам. Ведь монахи католические тоже себя называли рабами - только Господними.

Кроме того, считалось, что бритье макушки заглушает монаху его внутреннее эго, делает покорным Богу. И попутно избавляет от любых греховных мыслей. А также делает заметным на людях. Из монастыря, получается, уже так просто ноги не сделать. Любой мирянин тут же понимал - пред ним стоит собственной персоной католический монах или священник.

Отмечу и что тонзура еще и хорошее гигиеническое средство - избавляет от всяких там вшей, столь часто встречавшихся в немытой Европе. А также бритому монаху не нужно заниматься таким мирским делом как ухаживание за собственной прической.

Любопытно, что тонзура у католических монахов была обязательной до самого 1 января 1973-го года. Пока ее своим эдиктом (указом) не сделал факультативной папа Павел VI. Впрочем, некоторые католические монахи до сих пор так волосы на макушке выстригают.

А вот в православном мире традиция "гуменца" у монахов или священников ушло еще раньше. Примерно к XIX-му столетию. Святитель Филарет Московский, живший 200 лет назад, судя по его запискам, стал последним деятелем нашего христианства, кто еще заставил старых служителей Русской православной Церкви с гуменцом на голове.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: волосы   макушка   монах   прическа   факты   фото   
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6  комментариев
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21k
Слепой Пью Час назад
Голубь - символ мира и птичка божия. И целиться ему куда сподручнее на выбритую лысину...
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−6
0G322 10 минут назад
ПУГАЯ МИР МАСШТАБОМ ПЕРЕМЕН

ЗАВАРИВАЯ ВАРЕВО КРУТОЕ

РОССИЯ ПОДНИМАЕТСЯ С КОЛЕН

И СНОВА В РОТ ЕЁ Е- /БУТ -НО СТОЯ ! ...
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1k
Шапкин Полчаса назад
А также бритому монаху не нужно заниматься таким мирским делом как ухаживание за собственной прической.
За тонзурой ухаживать надо ещё больше. Чуть не ежедневно её брить. Причём сам монах сделать это не мог.
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1k
emporio_ss Полчаса назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−60
2k
boom 48 минут назад
зачищают контакты, чтобы не искрило
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