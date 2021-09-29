Выпадение волос – одна из проблем, с которой часто сталкиваются люди. При этом она характерна в равной степени для мужчин и женщин всех возрастов. У выпадения волос причины могут быть различными.
- стрессовые ситуации;
- наследственность;
- болезни;
- жесткие диеты;
- химиотерапевтические процедуры;
- нервное истощение;
- серьезные операции и др.
Выпадение волос естественное – физиологическое явление. Поэтому не стоит задаваться вопросом, почему выпадают волосы на голове и переживать, если на расческе остается небольшой пучок. В норме считается, если с головы ежедневно опадает 50-100 волос.
Если выпадение волос интенсивное, волосяной покров быстро редеет, и это заметно после мытья, причесывания, стоит показаться трихологу. Доктор после проведенного обследования и изучения анализов установит, почему выпадают волосы на голове, и порекомендует лечение.
ЕСТЕСТВЕННОЕ ВЫПАДЕНИЕ
Выпадение волос естественного вида характерно для всех людей. Оно присутствует и у взрослых, и у детей. При этом у мужчин более сильное выпадение волос, и это норма, с учетом физиологических особенностей мужского организма. Рост мужских волос в среднем составляет 25 см в год.
Для женщин характерно менее обильное выпадение волос в течение дня, однако в отличие от мужчин, прекрасный пол может быстро отрастить волосы нужной длины, поскольку ежегодно прирост к имеющейся длины может достигать до 12-70см (с учетом типа, здоровья волос, правильности ухода).
Среднее количество волос на волосистой части головы составляет:
- светлые волосы –90-100 тысяч;
- рыжие волосы – до 60 тысяч;
- черные волосы – 70 тысяч.
Густота локонов зависит от толщины волосяного стержня. Длинные волосы выпадают менее интенсивно.
ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫПАДЕНИЕ
Каждый человек, регулярно ухаживающий за волосами, следящий за здоровьем волосяного покрова и его густотой, быстро обнаруживает нетипичное состояние, а именно чрезмерное поредение. Почему выпадают волосы? Для выпадения волос причины характерны следующие:
- наследственность – выпадение волос характерно для мужчин и называется андрогенетической алопецией.
- внешние, физиологические факторы. Многие считают, что облысение передается исключительно по наследству, поэтому и возникает множество вопросов, почему выпадают волосы. Состояние волосяного покрова зависит от множества факторов, которые и могут поспособствовать выпадению, например дефицит белков, стрессовые состояния, отравление токсинами, болезни, химиотерапевтические процедуры, нарушение гормонального баланса.
- Полученные травмы или перенесенные операции.
НАСЛЕДСТВЕННАЯ И ИНЫЕ ФОРМЫ АЛОПЕЦИИ
Выпадение волос по наследственным причинам характерно в основном для мужчин. Первые симптомы могут появиться уже в 14-16 лет. Признак потери волос передается от матери к сыну. Поэтому, если со стороны матери редкие волосы имеют ее братья и отец, то у мальчика, скорее всего, волосы так же поредеют очень быстро.
Вторая причина того, почему начали выпадать волосы, может скрываться в наличии такой патологии, как очаговое облысение. Данное заболевание присуще как мужчинам, так и женщинам. У человека волосы выпадают на локальных участках, в результате чего на голове появляются «гнезда» без волосяного покрова. Можно остановить такое выпадение волос, если вовремя начать лечение, и спустя полгода волосы начнут восстанавливаться. Если в течение 2х лет существующие очаги не зарастают, но и не появляются новые, то закрыть их можно, прибегнув к трансплантации волос.
Также часто пациентов беспокоит, почему выпадают волосы по всей голове, а не в некоторых областях. Это диффузная алопеция, когда волосяной покров редеет равномерно. В некоторых случаях можно обойтись и без лечения. При рубцовой алопеции волосы исчезают на определенном участке кожи, где после травм или операций образовалась рубцовая ткань – это самое распространенное мнение. На самом деле существует еще множество причин возникновения рубцовой алопеции. Обращение к трихологу позволит установить причину и устранить ее. Но в любом случае восстановить волосяной покров после рубцовой алопеции поможет только пересадка.
БОЛЕЗНИ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ МОЖЕТ НАЧАТЬЯ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
Чтобы узнать, почему выпадает много волос, следует показаться трихологу, который проведет полноценное обследование. Нередко обнаруживается, что причины выпадения волос у девушки или мужчины могут быть связаны с болезнями:
- стрессы – негативное состояние, при котором нарушается физиологическое самочувствие, а также активируется выпадение волос. Если стресс постоянный, волосяной покров может сильно поредеть с образованием явных проплешин;
- эндокринные заболевания – часто у многих пациентов, желающих знать, почему выпадают волосы что делать, причины скрываются в нарушениях гормонального баланса, вызванных патологическим состоянием эндокринной системы. Достаточно пройти полноценное лечение и можно восстановить естественную густоту волосяного покрова;
- дисбактериоз – патологическое состояние кишечника, вызванное размножением негативной микрофлоры, мешающей нормальному пищеварению, впитыванию полезных веществ, своевременному обмену;
- себорейный дерматит – грибковое поражение кожного покрова, имеющее вид перхоти. Оно может развиться при пониженном иммунитете, в результате стрессов;
- проблемы с кровообращением – они характерны и для людей с сердечными сосудистыми болезнями, и для кофеманов, пациентов, которых беспокоит остеохондроз.
Также причиной того, почему стали сильно выпадать волосы, могут быть: диабет, простудные заболевания, серьезные операции, химиотерапевтические процедуры.
ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС С ЛУКОВИЦЕЙ
Часто пациентов беспокоит, почему после масок выпадают волосы. Почему у девушки выпадают волосы, можно узнать у трихолога или после всестороннего анализа того, как выполняется уход за волосяным покровом головы.
Почему волосы выпадают с луковицей? Основной фактор скрывается в агрессивном химическом влиянии на волосистую часть головы. Например, к такому результату приводят частые окрашивания, завивки, с применением химических препаратов. Если выпадение волос с луковицами с этим не связано, привести к подобному состоянию могут:
- дисбаланс гормонов;
- онкология;
- климакс;
- начало интимной жизни (что нередко объясняет, почему выпадают волосы у подростков);
- психологические травы;
- прием медикаментов;
- болезни ЖКТ, крови, щитовидки;
- грибок кожи.
Если установлено, почему выпадают волосы сильно и часто, то нужно пройти полноценное лечение основной проблемы.
ОБИЛЬНОЕ ПОРЕДЕНИЕ ВОЛОС
Почему выпадают волосы, причины этого различны. Чаще, если пациента беспокоит, почему резко стали выпадать волосы, это вызвано наличием сильного стресса, серьезных физиологических проблем.
Не стоит удивляться, почему при мытье выпадают волосы, и если неправильно питаться. Чтобы волосяной покров был густым и здоровым, в ежедневном рационе должны присутствовать разнообразные продукты, обеспечивающие поставку витаминов, питающих веществ в организм. Если человек придерживается жесткой диеты, постепенно образуется дефицит полезных элементов, волосяные луковицы слабеют, волосы истончаются и выпадают. В результате и возникает вопрос: почему выпадают волосы на голове?
Вместе с тем, чтобы избавиться от проблемы, нужно не только использовать специализированные шампуни и маски, но и привести рацион в порядок. Только тогда можно восстановить густоту волосяного покрова, одновременно удалив основной фактор того, почему после масок выпадают волосы (к такому состоянию могут привести и неправильно подобранные средства ухода).
ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Почему появляется лысина на голове? Среди причин и наследственность и внешние, физиологические проблемы. Если в роду нет лысых мужчин, причиной того, почему выпадают волосы на голове, может быть патология нервного характера. От сильных переживаний нередко волосы начинают сильно «клоками» лезть, и в результате может наступить чрезмерное поредение волосяного покрова.
Если нет видимых причин того, почему резко начали выпадать волосы, следует показаться трихологу, терапевту, который назначит обследование у узких специалистов. Только комплексное исследование организма поможет определить, почему резко начали выпадать волосы, и назначить полноценное лечение.
Если с нервным состоянием все нормально, но волосы редеют, на это может повлиять онкология, гинекологические патологии. Часто причиной того, что, почему стали выпадать волосы, являются: СПИД, гонорея, ЗППП и др. После того, как доктор установит, почему истончаются и выпадают волосы, следует пройти полное лечение основной проблемы.
МУЖСКОЕ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
Почему появляется лысина у мужчин? Этому явлению есть вполне понятные объяснения:
- гормональные сбои;
- возраст;
- плохие привычки – курение, алкоголь;
- сверхурочная работа;
- неправильное питание;
- болезни ЖКТ, грибковые, инфекционные патологии и др.;
- жесткие диеты;
- наследственность;
- дефицит витаминов.
Чтобы остановить облысение, нужно узнать, почему очень сильно выпадают волосы. В этом может помочь только медицинское обследование.
ЖЕНСКОЕ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
Женщин часто беспокоит, почему выпадают волосы на голове, потому что роскошные локоны одно из главных преимуществ прекрасного пола. Почему волосы тонкие и выпадают:
- неправильный уход – сушка феном, частое мытье головы, химические завивки, постоянное окрашивание, мелирование, наращивание и др.;
- грибок кожи;
- онкология;
- дефицит витаминов – одна из причин того, почему осенью выпадают волосы;
- болезни ЖКТ, эндокринной системы, ослабленный иммунитет;
- стрессы;
- плохая экология;
- климакс, роды и др.
Если женщина заметила сильное поредение волосяного покрова, не достаточно только узнать, почему осенью выпадают волосы. Нужно пройти лечение, чтобы восстановить естественную густоту и привлекательность локонов.
ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС У ДЕТЕЙ
Почему выпадают волосы у ребенка? Один из вопросов, который нередко беспокоит родителей. Проблема выпадения характерна для людей всех возрастов, включая деток. Чтобы узнать, почему у девочки выпадают волосы, нужно показаться доктору. Возможно причина в тугих прическах, а может и в серьезной патологии.
После обследования будет точно установлено, почему выпадают волосы у детей, и можно будет приступить к полноценному лечению. Основными факторами, приводящими к поредению волосяного покрова, могут стать:
- травмы волосяного стержня;
- грибок кожи;
- внутренние болезни;
- стригущий лишай;
- нервное состояние.
Почему выпадают волосы у ребенка, нужно обязательно узнать, чтобы остановить патологический процесс и вернуть естественный вид и густоту волосяного покрова.
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