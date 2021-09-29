



Выпадение волос естественное – физиологическое явление. Поэтому не стоит задаваться вопросом, почему выпадают волосы на голове и переживать, если на расческе остается небольшой пучок. В норме считается, если с головы ежедневно опадает 50-100 волос.

Если выпадение волос интенсивное, волосяной покров быстро редеет, и это заметно после мытья, причесывания, стоит показаться трихологу. Доктор после проведенного обследования и изучения анализов установит, почему выпадают волосы на голове, и порекомендует лечение.





ЕСТЕСТВЕННОЕ ВЫПАДЕНИЕ

Выпадение волос естественного вида характерно для всех людей. Оно присутствует и у взрослых, и у детей. При этом у мужчин более сильное выпадение волос, и это норма, с учетом физиологических особенностей мужского организма. Рост мужских волос в среднем составляет 25 см в год.

Для женщин характерно менее обильное выпадение волос в течение дня, однако в отличие от мужчин, прекрасный пол может быстро отрастить волосы нужной длины, поскольку ежегодно прирост к имеющейся длины может достигать до 12-70см (с учетом типа, здоровья волос, правильности ухода).

Среднее количество волос на волосистой части головы составляет:

светлые волосы –90-100 тысяч;

рыжие волосы – до 60 тысяч;

черные волосы – 70 тысяч.

Густота локонов зависит от толщины волосяного стержня. Длинные волосы выпадают менее интенсивно.





ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫПАДЕНИЕ

Каждый человек, регулярно ухаживающий за волосами, следящий за здоровьем волосяного покрова и его густотой, быстро обнаруживает нетипичное состояние, а именно чрезмерное поредение. Почему выпадают волосы? Для выпадения волос причины характерны следующие:

наследственность – выпадение волос характерно для мужчин и называется андрогенетической алопецией.

внешние, физиологические факторы. Многие считают, что облысение передается исключительно по наследству, поэтому и возникает множество вопросов, почему выпадают волосы. Состояние волосяного покрова зависит от множества факторов, которые и могут поспособствовать выпадению, например дефицит белков, стрессовые состояния, отравление токсинами, болезни, химиотерапевтические процедуры, нарушение гормонального баланса.

Полученные травмы или перенесенные операции.





НАСЛЕДСТВЕННАЯ И ИНЫЕ ФОРМЫ АЛОПЕЦИИ

Выпадение волос по наследственным причинам характерно в основном для мужчин. Первые симптомы могут появиться уже в 14-16 лет. Признак потери волос передается от матери к сыну. Поэтому, если со стороны матери редкие волосы имеют ее братья и отец, то у мальчика, скорее всего, волосы так же поредеют очень быстро.

Вторая причина того, почему начали выпадать волосы, может скрываться в наличии такой патологии, как очаговое облысение. Данное заболевание присуще как мужчинам, так и женщинам. У человека волосы выпадают на локальных участках, в результате чего на голове появляются «гнезда» без волосяного покрова. Можно остановить такое выпадение волос, если вовремя начать лечение, и спустя полгода волосы начнут восстанавливаться. Если в течение 2х лет существующие очаги не зарастают, но и не появляются новые, то закрыть их можно, прибегнув к трансплантации волос.

Также часто пациентов беспокоит, почему выпадают волосы по всей голове, а не в некоторых областях. Это диффузная алопеция, когда волосяной покров редеет равномерно. В некоторых случаях можно обойтись и без лечения. При рубцовой алопеции волосы исчезают на определенном участке кожи, где после травм или операций образовалась рубцовая ткань – это самое распространенное мнение. На самом деле существует еще множество причин возникновения рубцовой алопеции. Обращение к трихологу позволит установить причину и устранить ее. Но в любом случае восстановить волосяной покров после рубцовой алопеции поможет только пересадка.



