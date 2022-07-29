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18 любителей безумных причёсок

18 любителей безумных причёсок

Автор:
29 июля 2022 08:36
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   внешность   волосы   забавно   люди   прическа   стрижка   фото   
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Любой человек желает быть ярким и неповторимым. Стильная стрижка — один из элементов образа, который может подчеркнуть достоинства внешности и скрыть недостатки. В некоторых случаях модники идут на риск и выбирают причёски, которые гарантировано привлекают внимание, несмотря на то, что они не всегда им к лицу.

В результате на улицах мы встречаем забавных парней и девушек, от которых сложно оторвать взгляд, так как их лук выглядит не столько модно, сколько эпатирующе. Насколько оправданы такие эксперименты, сложно сказать. Главное, что обладатели причёсок кайфуют от своего отражения в зеркале.


Кайфовая укладка

×
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Зачем покупать шляпу волшебника, если можно сделать её самому!

Вы не видели Джимми Нейтрона?


Когда хочется чего-нибудь необычного

Любительница всего радужного

Странно ли, что я думал, что это настоящие гигантские куриные крылышки?


Причёска выглядит так, словно её не успели доделать

У парикмахера явно есть небольшие проблемы с глазомером

Сразу понятно, кто здесь главная звезда

Нет, это не фильтр

Отличный гребешок

Усы на лбу

Вариант летней стрижки

На какие только жертвы не пойдешь во имя моды

Смогла одновременно сохранить длину и изменить образ

Кто сказал тебе подстричь бакенбарды?

Причёска для творческих личностей

Куда исчезла чёлка?

Кому-то пора подравнять чёлку и не только

Когда рисунок второклассника оживает.


Фанаты пиццы оценят такой лук

Это плохо, что я хочу съесть его голову?


Сделано профессионально, но выглядит странно

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   внешность   волосы   забавно   люди   прическа   стрижка   фото   
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1  комментарий
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Андрей Л Полчаса назад
Усы на лбу это вообще местная тема гопников
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