18 любителей безумных причёсок

Любой человек желает быть ярким и неповторимым. Стильная стрижка — один из элементов образа, который может подчеркнуть достоинства внешности и скрыть недостатки. В некоторых случаях модники идут на риск и выбирают причёски, которые гарантировано привлекают внимание, несмотря на то, что они не всегда им к лицу.