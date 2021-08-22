Зачем самураи сбривали волосы на макушке?

После 1200 года, в периоды Камакура и Муромати, самураи начали сбривать волосы на макушке и области лба, а затем оставшиеся волосы с затылка укладывать в пучок. Сначала люди использовали пинцет, чтобы удалять волосы с верхней части головы, но в период Эдо люди начали сбривать их бритвой полностью.

Оставшиеся волосы смазывались ароматной помадкой, сделанной из ромашкового масла и воска и завязывались в хвост, конец которого укладывался на затылке в пучок с помощью веревки из вощеной бумаги мотоюи. Чтобы привести в порядок волосы использовались четыре вида сукигуши (деревянных гребней), изготовленных семьей Шинго Мори, которая производила их на протяжении веков.