FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 912 постов • 208 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Зачем самураи сбривали волосы на макушке?

Зачем самураи сбривали волосы на макушке? (6 фото)

Автор:
22 августа 2021 09:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: волосы   интересно   прическа   самурай   факты   фото   
1296
6

Если вы смотрели фильмы о самураях, изучали японскую культуру или историю, то вы могли заметить, что очень часто самураи изображались со странными прическами, где в области макушки и лобной части их волосы сбривались, а волосы с затылка укладывались в пучок — чонмаге.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: волосы   интересно   прическа   самурай   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Vacony 23 минуты назад
все же не понял - как пучок тек держался ? заколку то некуда вставлять - волосы сбриты же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Аккумуляторный монстр: защищенный телефон 5G с емкостью 15,600 мАч Аккумуляторный монстр: защищенный телефон 5G с емкостью 15,600 мАч А был ли мальчик: 9 любопытных фактов о картине «Девочка на шаре» А был ли мальчик: 9 любопытных фактов о картине «Девочка на шаре» Автоматы с газировкой: как они появились в СССР Автоматы с газировкой: как они появились в СССР Что такое «выжиматели ветра», и куда они исчезли Что такое «выжиматели ветра», и куда они исчезли Советский электроприбор, который удивил китайцев Советский электроприбор, который удивил китайцев «Доппельгангеры» советского кино «Доппельгангеры» советского кино
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1077250



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Советский электроприбор, который удивил китайцев
0
89
Советский электроприбор, который удивил китайцев
Когда Ютуб перегнул с рекламой и не желает останавливаться
0
144
Когда Ютуб перегнул с рекламой и не желает останавливаться
﻿
Аккумуляторный монстр: защищенный телефон 5G с емкостью 15,600 мАч
Аккумуляторный монстр: защищенный телефон 5G с емкостью 15,600 мАч
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#интересное#фотографии#gif#прикол#афганистан#сарказм#ynews
#факты#история#СССР#животные#подборка#познавательно#жизнь#дтп#сша#фильм
#интересно#кино#Россия#картинки#новости#Разное#актеры#позитив#прикольные#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться