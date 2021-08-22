Зачем самураи сбривали волосы на макушке?

Если вы смотрели фильмы о самураях, изучали японскую культуру или историю, то вы могли заметить, что очень часто самураи изображались со странными прическами, где в области макушки и лобной части их волосы сбривались, а волосы с затылка укладывались в пучок — чонмаге.
Конечно в глазах современных людей такая прическа, несомненно, довольно необычна, так почему же в Японии вообще существовала такая культура причёсок?
Небольшой экскурс в историю появления моды на такую модную самурайскую прическу
После 1200 года, в периоды Камакура и Муромати, самураи начали сбривать волосы на макушке и области лба, а затем оставшиеся волосы с затылка укладывать в пучок. Сначала люди использовали пинцет, чтобы удалять волосы с верхней части головы, но в период Эдо люди начали сбривать их бритвой полностью.
Оставшиеся волосы смазывались ароматной помадкой, сделанной из ромашкового масла и воска и завязывались в хвост, конец которого укладывался на затылке в пучок с помощью веревки из вощеной бумаги мотоюи. Чтобы привести в порядок волосы использовались четыре вида сукигуши (деревянных гребней), изготовленных семьей Шинго Мори, которая производила их на протяжении веков.
Для мужчины это достаточно большая работа над своим образом и лишиться такого пучка волос в показательном бою (или во время дуэли) у самурая считалось настоящим позором.
В период Сэнгоку, такая самурайская прическа полностью закрепилась у провинциальных даймё, как символ статуса, когда местные военачальники часто вели войны за контроль над японскими островами. В это время самураи стали важными и заметными фигурами во всём японском обществе. Только мужчинам высокого ранга и статуса, таким как дворяне и самураи, разрешалось носить причёску с пучком чонмаге.
Примечательно, что прическа чонмаге была предназначена только для военного времени. В мирное время головы не брили, поэтому в обществе такую причёску самураи показательно носили, чтобы предупредить любого, что он всегда готов к возможной битве.
Но почему самураи сбривали волосы именно таким странным образом?
Самураям приходилось сбривать волосы со своей головы, чтобы они могли носить знаменитый самурайский шлем кабуто.
Удаляя волосы с лобной части макушки, голова оставалась прохладной внутри шлема при очень жарком климате, гораздо медленнее потела и не чесалась. Помимо прочего, пучок сзади головы служил в некотором роде "амортизацией", например, во время падения с лошади, чтобы шлем не сильно повредил голову.
Эта практика сбривания волос называлась «сакаяки». И повторимся, что только самураи имели право носить такую прическу. Именно поэтому ронины (самураи без господина) не срезали свои волосы, а носили привычные длинные локоны или делали простые пучки с хвостами.
Слева головной убор канмури (носимый священниками Синто), справа головной убор эбоси, (носимый придворной аристократией и в некоторых случаях самураями).
Кстати, самыми первыми, кто начинал сбривать волосы с макушки с головы были японские чиновники носившие длинные головные уборы канмури и эбоси задолго до формирования самураев, как полноценного класса, чтобы на сильной жаре не перегреваться и предотвратить появление вшей. Конечно после эры Сэнгоку такие головные уборы практически не использовались, за исключением ритуалов и церемоний придворной знати и священников. Именно от священников и чиновников самураи в будущем и придумают свои виды причесок, идеально подходящие под их шлемы.
Мода на самурайские прически ушла очень быстро
Прически сакаяки/чонмаге исчезли, когда японское имперское правительство приказало всем постричься в западном стиле после Реставрации Мэйдзи в 1868 году. Примерно в это же время самураи также исчезли, как социальный класс, когда Япония открыла свои ворота западному влиянию и начала индустриализацию, запретив самураям носить оружие, а затем и отказавшись от их нужд. Приказ остричь волосы вызвал серьезную негативную реакцию, но когда сам император коротко постригся, за ним последовали все самураи.
Сегодня прически с пучком чонмаге существуют только в исторических драмах и на головах борцов сумо в Японии. Сумо - это очень старинный и традиционный японский вид спорта, и одним из традиционных его аспектов является прическа с пучком чонмаге. Их чонмаге отличается тем, что не требует сбривания верхних волос, как у самураев. Когда борец сумо уходит из спорта или выходит на пенсию, то он показательно обрезает свой пучок чонмаге, чтобы символизировать свой уход из спорта и традиций, которые с ним связаны.
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