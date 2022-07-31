Якутия, посёлок Усть-Нера: летний вид на полюс холода

15.

Усть-Нера является центром Оймяконского улуса (района) Якутии.

Именно Оймякон называют самым холодным местом Северного полушария, Полюсом Холода.

Официально зафиксированный абсолютный минимум температуры — минус 67,7 градуса Цельсия.

В 1926 г. геолог С. В. Обручев, направляясь к хребту Черского, в с. Томтор Оймяконского района записал в своём дневнике, что в этих местах возможна температура −71,2°С. Однако, так как документальное подтверждение подлинности замеров отсутствует, официально они не признаны.