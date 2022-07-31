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Якутия, посёлок Усть-Нера: летний вид на полюс холода

Якутия, посёлок Усть-Нера: летний вид на полюс холода

Автор:
31 июля 2022 22:10
Метки: Россия   Усть-Нера   интересно   фотографии   якутия   
668
18
Поселок золотодобытчиков Усть-Нера расположен в Республике Саха в 730 километрах к северо-востоку от Якутска (это по прямой, а по автотрассе — почти в тысяче).
Автор Слава Степанов.
Интересного просмотра!
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Источник:

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4  комментария
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−90
ann 5 часов назад
Очень круто!
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0ptimist 44 минуты назад
Однозначно +, не хватает только фото зимнего периода )
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154
Артем Петухов Час назад
А красиво ведь, черт подери!
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0
Игорь 3 часа назад
Конечно очень красиво, но это когда лето, а как зимой там люди живут? да и 4 000 человек это очень мало (
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