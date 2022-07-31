Якутия, посёлок Усть-Нера: летний вид на полюс холода

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Поселок золотодобытчиков Усть-Нера расположен в Республике Саха в 730 километрах к северо-востоку от Якутска (это по прямой, а по автотрассе — почти в тысяче).
Автор Слава Степанов.
Интересного просмотра!
Автор Слава Степанов.
Интересного просмотра!
1.
Окружающие Усть-Неру пейзажи многие считают одними из самых красивых — в Евразии, по крайней мере. В полной мере они раскрываются лишь в считанные летние недели. Ведь здешние места ещё и одни из самых суровых на планете. В районе Усть-Неры находится Полюс Холода Северного полушария.
2.
Путь в Усть-Неру начинается в Якутске. И пролегает над Верхоянским хребтом. Этот горный водораздел бассейнов рек Лены и Яны протянулся более чем на тысячу километров. На самом деле Верхоянский — это целая горная система из нескольких хребтов. Примерно до высоты километра горы покрыты редкими лесами, а выше уже находится безжизненная горная тундра. Самая высокая точка — Орулган (2389 метра).
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3.
За Верхоянским хребтом начинается тундра Эльгинского плоскогорья. Средняя высота чуть меньше полутора километров. По плоскогорью течёт река Эльги.
4.
Более чем на полторы тысячи километров с юга на север протянулось русло Индигирки — главной реки якутских золотодобытчиков. Богата она не только драгоценным металлом, но и рыбой, хотя, по одной из версий, название с языка местных народов переводится как «Собачья река».
5.
Поселок Усть-Нера расположен у места слияния рек Индигирка и Нера. Население 4 692 чел. (2021 г.)
6.
Улица Ленина. Во время Великой Отечественной войны в Усть-Нере были открыты первые золотые прииски. Сейчас здесь расположен большой горно-обогатительный комбинат.
7.
Посёлок Усть-Нера строили заключенные. До конца 50-х годов здесь был центр так называемого Индигирлага.
8.
Центр Усть-Неры. Местная администрация. И площадь Победы с монументом на берегу Индигирки. На перекрестке улиц Ленина и Коммунистической расположена Успенская церковь. А телевидение жители Усть-Неры получили лишь в 1972 году — одними из первых на северо-востоке страны, здесь построили станцию «Орбита».
9.
Через поселок проходит федеральная трасса Р504 (ранее М56) «Колыма», она соединяет Якутск и Магадан. Бетонный мост через Индигирку был сдан в октябре 1978 года.
10.
Аэропорт «Усть-Нера» обеспечивает регулярное сообщение поселка с Якутском. Первые самолёты для обслуживания нужд геологов сюда привезли в конце 30-х годов. До строительства стационарной полосы это гидроаэропорт — самолеты садились на воду, а зимой на лыжах.
11.
Первую грунтовую ВПП в аэропорту «Усть-Нера» построили лишь в 1951 году. Длина полосы сегодня — 1530 метров. В 2010-м сдали новое здание аэровокзала.
12.
Во время строительства Усть-Неры здешние леса до подножия сопок сильно пострадали от вырубок. Сейчас окрестности посёлка вновь «обросли».
15.
Усть-Нера является центром Оймяконского улуса (района) Якутии.
Именно Оймякон называют самым холодным местом Северного полушария, Полюсом Холода.
Официально зафиксированный абсолютный минимум температуры — минус 67,7 градуса Цельсия.
В 1926 г. геолог С. В. Обручев, направляясь к хребту Черского, в с. Томтор Оймяконского района записал в своём дневнике, что в этих местах возможна температура −71,2°С. Однако, так как документальное подтверждение подлинности замеров отсутствует, официально они не признаны.
Именно Оймякон называют самым холодным местом Северного полушария, Полюсом Холода.
Официально зафиксированный абсолютный минимум температуры — минус 67,7 градуса Цельсия.
В 1926 г. геолог С. В. Обручев, направляясь к хребту Черского, в с. Томтор Оймяконского района записал в своём дневнике, что в этих местах возможна температура −71,2°С. Однако, так как документальное подтверждение подлинности замеров отсутствует, официально они не признаны.
16.
Хребет Сунтар-Хаята — часть Верхоянской горной системы. Первые русские исследователи и «покорители» здешних мест в XVII веке обходили хребет с севера и запада. Высшая точка — гора Мус-Хая (2959 м). Хребет Сунтар-Хаята богат ледниками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия Усть-Нера интересно фотографии якутия
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