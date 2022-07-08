Подземные ходы России: кто и когда их строил?

Я, конечно, могу быть не права, но строители подземных ходов, лабиринтов, тоннелей, а также звездчатых крепостей-городов на территории России, Украины и далее, по всему миру были одни те же. И если эти крепости появились еще до н.э., и строителями этих не простых сооружений могли быть те, кто строил и пирамиды в Египте, вырубая многотонные блоки в известняке, но это были не простые и примитивные люди, а строители, обладающие не только знаниями и умениями в такого рода строительстве, но и имеющие определенные инструменты, опыт и возможности. А еще эти строители явно кого-то боялись и пытались защититься, или, наоборот, пытались таким образом внедриться на чужую территорию. И те, кого они боялись, наверняка имели преимущество в количестве и силе. А так как крепости встречаются даже на небольших островах в морях и океанах, то этот враг был не только сухопутным, например, воинственные кочевники, а также и морским. От кого могли защищаться люди? Возможно от диких зверей, которых было много. Хотя, скорее всего, все-таки от каких-нибудь племен, которые, порой, были очень многочисленны. Кстати, Великая Китайская стена - это тоже способ закрыться от тех, кто постоянно делал набеги.

Из этого следует, что подземные ходы и крепости-звезды были построены по единому стилю и определенной геометрии, с применением знаний, умений, навыков, специальных приспособлений и инструментов теми, кто был представителем цивилизованного мира, для борьбы и защиты от дикарей. И считаю, что истории некоторых "звезд", которые, якобы были построены в XVII - XVIII веках, или чуть ранее - не совсем честные. Может быть эти крепости были заново восстановлены на месте старых, либо очень хорошо сохранились, но они уже в Петровскую эпоху существовали не одну сотню лет. Я предполагаю, что Петропавловская крепость в Петербурге также имеет очень древнюю историю, и городу этому намного больше времени, чем мы думаем. Так, что строителями были представители античной эпохи, которые строили всюду и везде монументальные строения, сохранившиеся до наших дней, к сожалению, не в самом прекрасном виде. Их можно называть богами, атлантами, гиперборейцами, или просто высокоразвитой цивилизацией - ВЦ. Они были до нас , и у них была единая планетарная организация, которая могла летать по воздуху, быстро передвигаться под водой и под землей. А с кем они воевали? Это уже другая история, и может быть даже более фантастичная чем та, которую я вам предложила, но имеющая право на существование.