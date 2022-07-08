Подземные ходы России: кто и когда их строил?

Древние города на территории нынешней России появились гораздо раньше, чем монах Киево-Печерского монастыря Нестор начал писать свою Повесть Временных лет. И некоторые из них, уже даже на тот период, имели многовековую историю, о которой, к сожалению, не сохранилось письменных источников, а только лишь предания, которые не могут в точности помочь установить дату их возникновения и назвать того, кто основал эти города.
Но это лишь города, которые стоят на поверхности Земли. А ведь есть еще сеть подземных переходов, тоннелей и даже нескольких подземных лабиринтов, которые также находятся на территории нашей страны. О них и будет эта статья.
Сибирь, или Тартария
Россия - самая большая в мире страна, но по количеству заселенности она не занимает первые места. Очень много еще не обжитых мест как в европейской части, так и в Сибири и на Дальнем Востоке. Да и в Сибирь Ермак пришел всего-то каких четыре столетия назад. И до этого, как повествует официальная история, Сибирь была пустынным краем. Пустынным? Как бы не так! На средневековых картах в Сибири имеются города, и их не мало. Например, на карте из Атласа Герарда Меркатора городов в Сибири не меньше, чем в Европе:
Эти карты не являются выдумкой картографов, из чего следует, что города были, а значит здесь была и цивилизация. Исследователи не сидят на месте и занимаются изучением старинных документов, которые, не редко, открывают темные страницы истории, причем очень древней истории Сибири, которую в европейских источниках называют Тартарией.
В начале второго тысячелетия н.э. многие путешественники оставляли подробные отчеты о своих путешествиях, приключениях и местах, в которых они побывали. К своим описаниям событий они не редко добавляли рисунки и планы местностей, в которых они побывали. Путешественники и купцы досконально пересказывали в своих рассказах картины увиденного, а картографы, часто даже не бывая в тех местах, составляли карты, которые, в целом, оказывались довольно точными.
Из рассказов путешественников стало известно, что на территории Сибири проживало немало народу. Дошедшие до нас источники свидетельствуют о том, что побережье реки Томи еще со времен палеолита было плотно заселено.
Так, например, на берегу Томи можно найти крепость - звезду, которую уже практически не видно, но если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что на ее углах находятся фортификационные выступы. Ее размеры примерно 500 м на 500 м.
Кстати, на карте это место не отмечено звёздочкой. Я ее недавно обнаружила, рассматривая спутниковые снимки данной местности.
Для тех, кто не в курсе про такие крепости - это как раз те самые древние города, которые еще принято в наше время называть города - звезды.
Официальная наука никак не объясняет, что это такое, и даже в Википедии нет точной информации о том, кто их строил по всему миру и для чего, а также - когда? Интересен и тот факт, что многие "звезды" имеют сходство, при этом могут быть расположены в разных частях света. И об этом мы обязательно поговорим в другой раз, так как тема эта не просто обширная, но еще и весьма интересная, а пока вернемся к тому, о чем начали разговор.
О том, что города, а вернее городища существовали здесь еще до н.э. говорит найденное неподалеку от г. Томска Курлакское городище.
Эта находка датируется V-III веками до н.э. В то время на территории современного Томска, как считают ученые, проживали потомки восточно-иранских племен с примесью фино-угорских охотничьих таежных групп. После них остались многочисленные артефакты в районе Приобья и Томи.
Курлакское городище, по оценкам археологов, сохранилось довольно не плохо. Хорошо прослеживается сложная оборонительная система фортификационных сооружений: три системы рвов, валов и бастионов. Помимо этого, внутри находилась слобода, а также имелся большой посад.
Подобные поселения, только поменьше тянутся цепочкой вдоль правого берега Томи от устья реки Большая Киргизка до деревни Орловка и дальше.
Там же, в окрестностях Томска, были найдены подземные ходы, которые до сих пор находятся в нормальном состоянии, и их там очень большое количество. Их еще называют Томскими катакомбами. Кто их построил, когда и для чего?
Если брать за основу конкретно подземелья Томска и его окрестностей, то версий их происхождения выдвигается несколько.
1. Их строили купцы для хранения товаров. На мой взгляд версия так себе. Может быть купцам и нужно было хранить товары, но для этого бы хватило подвалов, если уж такой товар скоропортящийся: рыба там, или мясо. Туннели тут не требуются. Разве что во время революции сбежать от большевиков)) Шутка!
2. Их строили преступники, грабители, разбойники. Да, такая версия имеется, но она, на мой взгляд, еще более смешная. Конечно, подземные ходы разбойникам были нужны, но чтобы строить их необходимы были, время, строители, стройматериалы и деньги. А разве до этого было тому, кто в бегах с награбленным добром?
3. Их строили беглые крестьяне, каторжники и преступники. Опять же не состоятельная версия. Где у этих несчастных деньги на это? А уж если они грабанули кого-то, то таких отнесем ко второй версии.
4. Состоятельные граждане строили подземные ходы на случай отхода, если на город нападут кочевники, или в дом залезут грабители и убийцы. А хозяин дома забежит в потайную дверь и побежал до ближайшего лесочка по подземному ходу. Такая версия мне очень нравится, и возможно, для того некоторые тоннели и строили, но зачем же строить тоннели длиной в несколько километров, да и как такое раньше могли построить?
Боюсь, что подземелья эти возрастом превышают полутысячелетие. И строили их пораньше, чем родился на земле Чингисхан. Тоннели и ходы имеются там, где есть крепости, вот эти самые крепости - звезды, которые строились по всему миру не в XV и не в XVI веке, а гораздо раньше, и скорее всего привычка укреплять города частоколом пришла от вот этих самых укреплений. А подземные ходы были нужны для того, чтобы можно было безопасно передвигаться между городами, или покинуть город, если это необходимо. Но это, друзья, личное мнение автора, то есть меня.
Подземелья Европейской части России
Во время Великой Отечественной войны совсем другие катакомбы служили партизанам для борьбы с гитлеровскими захватчиками. Большая часть из них находится на территории нынешней Украины. Совсем недавно там проходили тяжелые бои в районе Мариуполя. А вообще они находятся на территории Николаевской, Одесской, Харьковской области и под Керчью.
Одесские катакомбы настолько запутаны, что их иногда называют лабиринтом. Официальная версия гласит, что катакомбы образовались в 18 веке при добыче камня для строительства города. Но это всего лишь предположение. Они состоят не только из каменоломен, строительных шурфов и подвалов, но имеют и другие подземные полости, карстовые пещеры и другие углубления, возраст которых гораздо старше Одессы. Так что камни могли добывать здесь намного раньше, а может быть эти ходы использовались для других целей?
В одной из одесских пещер были найдены останки саблезубого тигра. Отталкиваясь от этого можно судить и об их древности. Катакомбы не раз становились убежищем для жителей во время войны.
Интересны катакомбы и у города Аксая, Ростовской области. Здесь подземные ходы тянутся на сотни километров. Среди жителей ходят слухи, что в этих лабиринтах происходят аномальные явления.
Но диггеров эти слухи не пугают, и они исследуют эти лабиринты, рискуя заблудиться и потеряться в них, да и сами ходы в данное время имеют очень плохое состояние, полуразрушены, а местами и вовсе засыпаны. Часть проходов была заблокирована бетонными стенами, так как там в советское время находился какой-то военный объект.
Можно взять любой древний город Руси, и вы обязательно получите легенды о подземельях такого города.
Кто и когда?
И вот я хочу высказать свое предположение, кто и когда строил подземные тоннели. Я открыла карту, на которой обозначены крепости-звезды, и обратила внимание, что там, где обнаружены подземные ходы, там имеется и крепость-звезда, или то, что от нее осталось (некоторые крепости невозможно увидеть под жилыми застройками городов).
Я, конечно, могу быть не права, но строители подземных ходов, лабиринтов, тоннелей, а также звездчатых крепостей-городов на территории России, Украины и далее, по всему миру были одни те же. И если эти крепости появились еще до н.э., и строителями этих не простых сооружений могли быть те, кто строил и пирамиды в Египте, вырубая многотонные блоки в известняке, но это были не простые и примитивные люди, а строители, обладающие не только знаниями и умениями в такого рода строительстве, но и имеющие определенные инструменты, опыт и возможности. А еще эти строители явно кого-то боялись и пытались защититься, или, наоборот, пытались таким образом внедриться на чужую территорию. И те, кого они боялись, наверняка имели преимущество в количестве и силе. А так как крепости встречаются даже на небольших островах в морях и океанах, то этот враг был не только сухопутным, например, воинственные кочевники, а также и морским. От кого могли защищаться люди? Возможно от диких зверей, которых было много. Хотя, скорее всего, все-таки от каких-нибудь племен, которые, порой, были очень многочисленны. Кстати, Великая Китайская стена - это тоже способ закрыться от тех, кто постоянно делал набеги.
Из этого следует, что подземные ходы и крепости-звезды были построены по единому стилю и определенной геометрии, с применением знаний, умений, навыков, специальных приспособлений и инструментов теми, кто был представителем цивилизованного мира, для борьбы и защиты от дикарей. И считаю, что истории некоторых "звезд", которые, якобы были построены в XVII - XVIII веках, или чуть ранее - не совсем честные. Может быть эти крепости были заново восстановлены на месте старых, либо очень хорошо сохранились, но они уже в Петровскую эпоху существовали не одну сотню лет. Я предполагаю, что Петропавловская крепость в Петербурге также имеет очень древнюю историю, и городу этому намного больше времени, чем мы думаем. Так, что строителями были представители античной эпохи, которые строили всюду и везде монументальные строения, сохранившиеся до наших дней, к сожалению, не в самом прекрасном виде. Их можно называть богами, атлантами, гиперборейцами, или просто высокоразвитой цивилизацией - ВЦ. Они были до нас , и у них была единая планетарная организация, которая могла летать по воздуху, быстро передвигаться под водой и под землей. А с кем они воевали? Это уже другая история, и может быть даже более фантастичная чем та, которую я вам предложила, но имеющая право на существование.
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АНТИФИШКИ
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