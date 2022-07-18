Аферист XIX века: как обмануть весь Кавказ и всю Россию

Со службой, правда, не получилось, и мальчик бежал, прихватив заодно и две тысячи рублей. А деньги это очень приличные. Полицейский в Херсонской губернии в год (!) получал 405 рублей. А вот укладчик кирпичей за тысячу штук получал 9 рублей. В общем, это было полдома на окраине столицы. А при желании можно было снять дом на пять лет.

Уже в октябре того же года Роман Михайлович находится в Георгиевске, столице Кавказской губернии. И там он уже не Медокс, там он теперь Соковников. И у него при себе несколько документов.

Неизвестно, где он их взял, но зато известно, что у него есть поручение от министра полиции Балашова создать ополчение из горцев. На конях. И поэтому местным властям по распоряжению Минфина надо выдать этому красивому юноше 10 тысяч рублей. То есть два дома в Петербурге и ещё половинку. Неплохо, правда?

Новое лицо в городе — это всегда необычно, и молодого человека облюбовали в местных гостиных. И он всем нравится: дамы без ума, кавалеры без ума, и Казённая палата без ума. В прямом смысле.

Ведь она-таки выдала "Соковникову" 10 тысяч рублей, при том, что прекрасно знала, что подпись Гурьева, министра финансов, на документе оказалась липой.