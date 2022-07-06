Тинькофф продолжает пробивать дно

Не успели пользователи интернет банкинга «Тинькофф» отойти от шока из-за конских комиссий за переводы через SWIFT, как банк отмочил очередное "выгодное" предложение для держателей карт, от которого им никак нельзя отказаться.
Акция "принудительная благотворительность", под которую подписали всех клиентов банка.
Пользователи банкинга ожидаемо отреагировали на решение об отправке средств, взимаемых в качестве комиссии на благие цели.
Первым вопросом среди десятков был: "То есть снятие средств за SWIFT-переводы были не обоснованной технической причиной, а решением руководства банка?"
Тинькофф на все эти вопросы решил ответить молчанием, а те слабые попытки ответить, выглядели максимально уныло.
А вы являетесь пользователями этого интернет-банкинга? Как вы относитесь к принудительной благотворительности?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Дебилы должны страдать.