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Тинькофф продолжает пробивать дно

Тинькофф продолжает пробивать дно

Автор:
06 июля 2022 20:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   Тинькофф   банк   интересно   интернет-банкинг   переводы   скандал   
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Не успели пользователи интернет банкинга «Тинькофф» отойти от шока из-за конских комиссий за переводы через SWIFT, как банк отмочил очередное "выгодное" предложение для держателей карт, от которого им никак нельзя отказаться.

Акция "принудительная благотворительность", под которую подписали всех клиентов банка.

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Пользователи банкинга ожидаемо отреагировали на решение об отправке средств, взимаемых в качестве комиссии на благие цели.

Первым вопросом среди десятков был: "То есть снятие средств за SWIFT-переводы были не обоснованной технической причиной, а решением руководства банка?"

Тинькофф на все эти вопросы решил ответить молчанием, а те слабые попытки ответить, выглядели максимально уныло.

А вы являетесь пользователями этого интернет-банкинга? Как вы относитесь к принудительной благотворительности?

Источник:

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Метки: Россия   Тинькофф   банк   интересно   интернет-банкинг   переводы   скандал   
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3  комментария
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Kostick Полчаса назад
патрет олежки, пусть ему, как и всем нам - крылья за спиной не мешают, категорически неуместен. тут некто потанин будет в точку.
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Анатолий Соколов 8 минут назад
вообще-то с этой ситуацией нужно разбираться в суде по статье "навязанные услуги" ...
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GoInDown Полчаса назад

Дебилы должны страдать.
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Александр Невский
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