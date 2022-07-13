Светящиеся медицинские нити — разработка российских инженеров

Особенностью данной нити является то, что они сделаны из соединения паутинного шелка и углеродных точек. Данная смесь в течение 6 часов после смеси находится под температурой 140 °С.

Если просветить место шва синим цветом, нити должны светиться красным цветом в обычном случае. Но если нити вступают во взаимосвязь с патогенами, они перестают светиться.