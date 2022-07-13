Светящиеся медицинские нити — разработка российских инженеров

Будущее отечественной науки держится на молодых специалистах. Сейчас разработки в основном связаны с цифровыми технологиями, но и другие отрасли могут быть модернизированы.
В России несмотря на устоявшиеся заблуждения, молодые специалисты продолжают делать интересные открытия и разработки.
Ученые из петербургского ИТМО разработали специальный флуоресцентный материал из которого создают медицинские хирургические нити.
Особенностью данной нити является то, что они сделаны из соединения паутинного шелка и углеродных точек. Данная смесь в течение 6 часов после смеси находится под температурой 140 °С.
Если просветить место шва синим цветом, нити должны светиться красным цветом в обычном случае. Но если нити вступают во взаимосвязь с патогенами, они перестают светиться.
«Мы модифицировали натуральный шелк паука флуоресцентными углеродными точками. Обычно, когда мы облучаем наш материал синим светом, он становится красным. Но после взаимодействия с патогенами материал перестает светиться. Таким образом врачи смогут проверять, как проходит заживление ран после операции», — заявила Елизавета Мальцева.
По статистике в 10-20% случаях после зашивания раны может произойти заражение. Что крайне сложно определить в кратчайшие сроки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Углеродных точек!..
Печально то, что этот бред преподносится под маркой отечественной медицины.
Я теперь за Волочкову спокоен - если и порвёт промежность во время очередного шпагата - и разотрут и заштопают. И, заметьте - никакой заграницы, всё своё. Лично я горжусь.
Бывают квантовые точки, провода, ямы. Определяется размерностью свободного движения (0, 1, 2). В принципе, это все квантовые ямы, но 0 и 1 размерностей имеют свое название.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовая_ямаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовая_яма
>> видно и без квантовых точек
Чувствительность выше, плюс более точная локализация.