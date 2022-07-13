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Светящиеся медицинские нити — разработка российских инженеров

Светящиеся медицинские нити — разработка российских инженеров

Автор:
13 июля 2022 18:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   интересно   медицина   нити   пауки   разработки   хирургия   
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Будущее отечественной науки держится на молодых специалистах. Сейчас разработки в основном связаны с цифровыми технологиями, но и другие отрасли могут быть модернизированы.

В России несмотря на устоявшиеся заблуждения, молодые специалисты продолжают делать интересные открытия и разработки.

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Ученые из петербургского ИТМО разработали специальный флуоресцентный материал из которого создают медицинские хирургические нити.

Особенностью данной нити является то, что они сделаны из соединения паутинного шелка и углеродных точек. Данная смесь в течение 6 часов после смеси находится под температурой 140 °С.

Если просветить место шва синим цветом, нити должны светиться красным цветом в обычном случае. Но если нити вступают во взаимосвязь с патогенами, они перестают светиться.

«Мы модифицировали натуральный шелк паука флуоресцентными углеродными точками. Обычно, когда мы облучаем наш материал синим светом, он становится красным. Но после взаимодействия с патогенами материал перестает светиться. Таким образом врачи смогут проверять, как проходит заживление ран после операции», — заявила Елизавета Мальцева.

По статистике в 10-20% случаях после зашивания раны может произойти заражение. Что крайне сложно определить в кратчайшие сроки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   интересно   медицина   нити   пауки   разработки   хирургия   
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17  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
"Особенностью данной нити является то, что они сделаны из соединения паутинного шелка и углеродных точек".

Углеродных точек!..

Печально то, что этот бред преподносится под маркой отечественной медицины.
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4k
Макс Полчаса назад
Затратно финансово и бессмысленно.
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4k
SR 39 минут назад
Позволю себе дать автору небольшой совет - прежде чем писать всякую ахинею, нужно немного изучить вопрос. А то получается, автор звон-то слышал, а где звенит, что звенит и как звенит, не понял и все свои непонятки поспешил выложить на фишки.
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4k
Феликс Дзержинский 50 минут назад
Я так понимаю, их производят на отечественном оборудовании?
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−103
Thomsen Час назад
Сегодня просто праздник какой-то! Мазь янтарная животворящая, теперь вот нить квантоточечная с подсветкой!
Я теперь за Волочкову спокоен - если и порвёт промежность во время очередного шпагата - и разотрут и заштопают. И, заметьте - никакой заграницы, всё своё. Лично я горжусь.
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932
сергей ремизов Час назад
Автор, стоит наверно подготовится нормально, а не пилить непонятную дичь .ИМХО.
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10k
Hunson Abadeer Час назад
так много вопросов...
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10k
Сергей 2 часа назад
Ну и где и когда эти нити будут?
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
Что такое углеродные точки? Заодно, бывают ли углеродные углы, векторы, треугольники? И какой механизм определяет "патогены"? Каким образом?
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