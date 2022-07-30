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В США открыли памятник актерам «Во все тяжкие»

В США открыли памятник актерам «Во все тяжкие»

Автор:
30 июля 2022 09:23
Метки: Альбукерке   во все тяжкие   памятник   фильм   
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В американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) открыли памятник Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману из сериала «Во все тяжкие».
Статуя актеров Брайана Крэнстона и Аарона Пола, сыгравших главные роли в сериале «Во все тяжкие» (2008-2013), была торжественно представлена в в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), где, по сценарию, происходило действие картины. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Церемонию открытия памятника посетили сами актеры, а также сценарист сериала Винс Гиллиган. Крэнстон и Пол изображены в качестве своих персонажей — Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.
На церемонии также присутствовал и мэр Альбуркерке Тим Келлер. Он сказал, что сериал помог привлечь в город новые инвестиции. «Хоть истории могут быть и вымышленными, однако рабочие места настоящие», — сказал он.

Келлер подчеркнул, что Нью-Мексико получил 385 миллионов долларов благодаря туристам. Кроме того, по его словам, одной из традиций в Альбукерке стало забрасывание пиццы на крышу дома Уолтера Уайта, как это происходит в одном из эпизодов.

Сериал «Во все тяжкие» повествует о школьном учителе химии Уолтере Уайта, который обнаруживает у себя рак. Чтобы накопить деньги на лечение и финансово обеспечить свою семью он вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает заниматься производством метамфитамина и вскоре становится крупнейшим наркоторговцем Альбукерке.

В 2014 году сериал был удостоен двух наград премии «Золотой глобус» в номинациях «Лучший драматический сериал» и «Лучшая мужская роль в телевизионной драме».

Источник:

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Метки: Альбукерке   во все тяжкие   памятник   фильм   
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30k
MatveiVainrub 14 минут назад
культовый
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friday2009 20 минут назад
Памятник варщикам? Так себе идея
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6k
Slowly Час назад
С Уолтером всё понятно, ок. А где Пинкман? Чё за подросток с тонкой шеей.
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