В США открыли памятник актерам «Во все тяжкие»

На церемонии также присутствовал и мэр Альбуркерке Тим Келлер. Он сказал, что сериал помог привлечь в город новые инвестиции. «Хоть истории могут быть и вымышленными, однако рабочие места настоящие», — сказал он.



Келлер подчеркнул, что Нью-Мексико получил 385 миллионов долларов благодаря туристам. Кроме того, по его словам, одной из традиций в Альбукерке стало забрасывание пиццы на крышу дома Уолтера Уайта, как это происходит в одном из эпизодов.



Сериал «Во все тяжкие» повествует о школьном учителе химии Уолтере Уайта, который обнаруживает у себя рак. Чтобы накопить деньги на лечение и финансово обеспечить свою семью он вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает заниматься производством метамфитамина и вскоре становится крупнейшим наркоторговцем Альбукерке.



В 2014 году сериал был удостоен двух наград премии «Золотой глобус» в номинациях «Лучший драматический сериал» и «Лучшая мужская роль в телевизионной драме».