В США открыли памятник актерам «Во все тяжкие»

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В американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) открыли памятник Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману из сериала «Во все тяжкие».
Статуя актеров Брайана Крэнстона и Аарона Пола, сыгравших главные роли в сериале «Во все тяжкие» (2008-2013), была торжественно представлена в в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), где, по сценарию, происходило действие картины. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Церемонию открытия памятника посетили сами актеры, а также сценарист сериала Винс Гиллиган. Крэнстон и Пол изображены в качестве своих персонажей — Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.
Церемонию открытия памятника посетили сами актеры, а также сценарист сериала Винс Гиллиган. Крэнстон и Пол изображены в качестве своих персонажей — Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.
На церемонии также присутствовал и мэр Альбуркерке Тим Келлер. Он сказал, что сериал помог привлечь в город новые инвестиции. «Хоть истории могут быть и вымышленными, однако рабочие места настоящие», — сказал он.
Келлер подчеркнул, что Нью-Мексико получил 385 миллионов долларов благодаря туристам. Кроме того, по его словам, одной из традиций в Альбукерке стало забрасывание пиццы на крышу дома Уолтера Уайта, как это происходит в одном из эпизодов.
Сериал «Во все тяжкие» повествует о школьном учителе химии Уолтере Уайта, который обнаруживает у себя рак. Чтобы накопить деньги на лечение и финансово обеспечить свою семью он вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает заниматься производством метамфитамина и вскоре становится крупнейшим наркоторговцем Альбукерке.
В 2014 году сериал был удостоен двух наград премии «Золотой глобус» в номинациях «Лучший драматический сериал» и «Лучшая мужская роль в телевизионной драме».
Келлер подчеркнул, что Нью-Мексико получил 385 миллионов долларов благодаря туристам. Кроме того, по его словам, одной из традиций в Альбукерке стало забрасывание пиццы на крышу дома Уолтера Уайта, как это происходит в одном из эпизодов.
Сериал «Во все тяжкие» повествует о школьном учителе химии Уолтере Уайта, который обнаруживает у себя рак. Чтобы накопить деньги на лечение и финансово обеспечить свою семью он вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает заниматься производством метамфитамина и вскоре становится крупнейшим наркоторговцем Альбукерке.
В 2014 году сериал был удостоен двух наград премии «Золотой глобус» в номинациях «Лучший драматический сериал» и «Лучшая мужская роль в телевизионной драме».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Альбукерке во все тяжкие памятник фильм
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