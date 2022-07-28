15 коротких фактов про фильм "Ромео и Джульетта"

В 1968 году вышел фильм под названием "Ромео и Джульетта", который стал этакой идеальной экранизацией произведения Уильяма Шекспира.
А далее короткие факты про этот фильм и историю его создания.
1. Ходили слухи, что Оливия Хасси была приглашена на главную роль не просто так, якобы она была дочерью режиссера Франко Дзифферелли. Но это не так. Более того, режиссер сначала категорически отверг кандидатуру девушки на главную роль.
2. Актриса, которая должна была сыграть Джульетту, перед самым кастингом подстриглась, чем очень разочаровала режиссера, желавшего видеть ее в главной роли. Тогда устроили повторные пробы Оливии Хасси, которая достойно их прошла.
3. Это была первая экранизация произведения "Ромео и Джульетта", где возраст актеров примерно соответствовал возрасту персонажей.
4. Для съемок отдельных сцен с Оливией Хасси приходилось брать специальное разрешение, так как на момент съемок ей было всего 16 лет.
5. Именно из-за этих сцен ее не допустили на премьеру фильма в Лондоне, так как ей не было еще 18 лет.
6. Оливия Хасси была чуть полнее, нежели этого хотел режиссер, а потому он запретил ей есть спагетти во время съемок.
7. Роль Ромео первоначально была предложена Полу МакКартни.
8. Авторский текст в фильме читает Лоуренс Оливье, который позже сыграет у Дзифферелли Иосифа Аримафейского.
9. Исполнитель роли Ромео Леонардо Уайтинг был выбран после просмотра 300 юношей.
10. Оливия Хасси и Леонардо Уайтинг после фильма некоторое время встречались. Но занятость разлучила их, хотя они и остались друзьями.
11. Лоуренс Оливье отказался от денег за свое участие в фильме. Он объяснил это обычной любовью к творчеству Шекспира.
12. Фильм занимает почетное 79 место по прокату в СССР зарубежных фильмов.
13. Все костюмы персонажей полностью соответствуют стилю 15 века. Некоторые платья весили по 25 килограмм.
14. Натурные съемки фильма происходили в разных уголках Италии. Только туманная панорама города является настоящей Вероной.
15. В 2014 году Оливия Хасси и Леонард Уайтинг приняли участие в съемках современной версии шекспировского сюжета. Они играют родителей Джулии, которая является реальной дочерью Оливии Индией Айсли.
Источник:
АНТИФИШКИ
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