15 коротких фактов про фильм "Ромео и Джульетта"

4. Для съемок отдельных сцен с Оливией Хасси приходилось брать специальное разрешение, так как на момент съемок ей было всего 16 лет.

5. Именно из-за этих сцен ее не допустили на премьеру фильма в Лондоне, так как ей не было еще 18 лет.

6. Оливия Хасси была чуть полнее, нежели этого хотел режиссер, а потому он запретил ей есть спагетти во время съемок.