За кадром фильма «Мужики!»: факты, которые вы могли не знать

С момента выхода кинокартины прошло больше сорока лет. За это время распался Советский Союз. Сменился общественный строй. Выросло уже несколько поколений людей. А история о настоящем мужском поступке, о любви, благородстве и ответственности, о том, как простой шахтер взял на воспитание троих сирот, до сих пор пробирает до слез.
В год выхода фильм посмотрело более 38 миллионов зрителей. Говорят, в Советском Союзе тогда даже снизилась количество разводов. А семьи больше стали усыновлять сирот – настолько мощное впечатление на людей произвело это кино. Давайте вспомним, как создавался этот теплый замечательный фильм, и что стало с исполнителями главных ролей.
Сыграть шахтера Павла Зубова сразу же предложили актеру Александру Михайлову. Но тот вначале отказывался. Очень уж неправдоподобной показалась ему эта история. Тогда режиссер Искра Бабич познакомила его с автором сценария Владимиром Дьяченко. Как оказалось, мужчина отсидел 10 лет в лагерях по обвинению в шпионаже. В лагере он работал в шахте.
Познакомился с совсем еще юной девушкой-заключенной, о которой заботился весь срок как о родной дочери. А когда вышел – удочерил ее. А потом усыновил еще двух мальчишек. Поэтому сценарий во многом получился автобиографичным. Михайлова очень тронула эта история, и он тут же дал согласие на роль.
Фильм снимали на территории Ставропольского края. Часть локаций – в селе Татарка, еще часть – в Невинномысске и Пятигорске. Там же в селе нашли и пса для съемок. Собаку звали также как в фильме – Рексом.
На роль Полины взяли ни кому неизвестную девушку по имени Ирина Иванова. Девчонка пробовалась в картину «Приключения Электроника», но пробы не прошла. И уже не чаяла стать актрисой. Но ее фото осталось в архивах киностудии. Когда эту белокурую девушку с печальными глазами увидела Искра Бабич, то сразу поняла: вот она, ее Полина.
Немого цыганенка Степку «сыграл» четырехлетний мальчуган Миша Бузылев-Крэцо. В фильме отметился и его отец, автор и исполнитель цыганских романсов Дмитрий Бузылев. Он изобразил друга главного героя.
На роль Павлика взяли сынишку актрисы Веры Лесковой – Петю Крылова. В одном из эпизодов отметилась и мама – сыграла симпатичную продавщицу. Режиссер сняла в фильме и своего супруга Афанасия Кочеткова. Помните дядю Гришу из финальной части кинокартины? Вот это и был он. Такой вот получился семейный подряд.
С малолетними актерами на съемках работалось очень непросто. Детвора испортила немало дублей. Ирина Иванова была обычной городской девчонкой и совершенно не разбиралась в тонкостях сельского быта. Она, например, искренне недоумевала, почему должна плакать, продавая корову. Эпизод долго не могли снять как надо. Тогда режиссер жестко напомнила барышне о недавнем разводе ее родителей. Ира расплакалась прямо в кадре, и сцену, наконец, отсняли. Вдобавок Иванова никак не могла найти общий язык со своими экранными братьями. Мол, детский сад какой-то. Зато со взрослыми актерами сработалась моментально.
Много хлопот доставили и мальчишки, оказавшись настоящими непоседами. Миша с Петей все время бегали, шумели, играли с реквизитом. Бывало, даже колотили друг друга, а потом плакали и слезно мирились. Причем, Миша был очень словоохотлив и все время забывал в кадре, что он «немой». Детвору приходилось успокаивать, увещевать, а иногда и грозить ремнем.
Сложно далась сцена, когда к Зубову пришли друзья. Одного из них играл отец Миши. И всякий раз мальчуган весело приветствовал его криком «Папка!». Непросто снимали эпизод и с кормлением собаки пирожками. Миша боялся темноты и ни в какую не хотел лезть в собачью будку. Тогда был придуман изящный ход. Заднюю стенку конуры выломали, а рядом поставили отца. Увидев свет и услышав знакомый голос, ребенок охотно просунул голову внутрь. И таким вот образом сцену и сняли.
Киношников заставил понервничать и пес Рекс. Помните душераздирающую сцену отъезда семьи из деревни? Собака никак не хотела бежать за автомобилем. Тогда в машину посадили его хозяйку. Эффект превзошел все ожидания. Пес бросился следом настолько быстро, что женщина переживала, выдержит ли у него сердце. Все же животное было уже немолодым.
Фильм горячо полюбили не только зрители. Его высоко оценило и советское руководство. Исполнитель главной роли Александр Михайлов получил щедрую по тем временам денежную премию в 5 тысяч рублей. А режиссер Искра Бабич – Государственную премию РСФСР. Через пару лет женщина сняла еще одну кинокартину. А потом ушла из профессии и поселилась в деревне в Рязанской области. Кстати, Рекса с позволения хозяйки она забрала с собой. К сожалению, судьба животного сложилась печально – пес попал под машину.
По-разному сложилась жизни у исполнителей главных ролей. Ирина Иванова так и не стала профессиональной актрисой. Она много лет проработала в ГАИ, а потом стала домохозяйкой и все свое время посвящает семье. Она замужем, растит троих сыновей.
Экранные братья после съемок стали большими друзьями. И свою дружбу они сохранили до сих пор. Михаил Бузылев-Крэцо, сыгравший Степку, снялся еще в нескольких очень известных кинокартинах – например, в «Возвращении Будулая». Но потом занялся музыкой и ушел в это дело с головой. Занимается творчеством до сих пор. Женат, воспитывает дочерей.
Петр Крылов, сыгравший Павлика, больше никогда не снимался в кино. Зато он стал крупным предпринимателем и преуспел в строительном бизнесе. Счастливо женат, растит сына.
Александр Михайлов по иронии судьбы отчасти повторил судьбу своего героя. В 2003 году актер во второй раз женился и усыновил ребенка своей супруги от первого брака – парня по имени Владислав. Артист оказался настоящим мужиком не только в кино, но и в реальной жизни.
Источник:
АНТИФИШКИ
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