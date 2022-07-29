За кадром фильма «Мужики!»: факты, которые вы могли не знать

Сыграть шахтера Павла Зубова сразу же предложили актеру Александру Михайлову. Но тот вначале отказывался. Очень уж неправдоподобной показалась ему эта история. Тогда режиссер Искра Бабич познакомила его с автором сценария Владимиром Дьяченко. Как оказалось, мужчина отсидел 10 лет в лагерях по обвинению в шпионаже. В лагере он работал в шахте.

Познакомился с совсем еще юной девушкой-заключенной, о которой заботился весь срок как о родной дочери. А когда вышел – удочерил ее. А потом усыновил еще двух мальчишек. Поэтому сценарий во многом получился автобиографичным. Михайлова очень тронула эта история, и он тут же дал согласие на роль.