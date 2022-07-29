По-настоящему страшные кадры: «Последнее селфи на земле» (18+)





В данный момент существует множество различных нейросетей, которые обучаются работе с голосом, обработке данных, сочиняют музыку и так далее.



Но среди них особняком стоит DALL-E, нейронная сеть НКО OpenAI, созданная при финансовой поддержке Microsoft.



Она делает реалистичные изображения на основе словесного описания.

В одной из социальных сетей были выгружены фотографии, созданные этой нейросетью сгенерированные из слов «последнее селфи на земле»



Снимки пугают изображениями изуродованных людей, на заднем фоне видны апокалиптические пейзажи с атомными взрывами и разрушенными городами.



Многие из фото могут ужаснуть, но стоит напомнить, что это всего лишь обычные коллажи из сотен фотографий, порожденные фантазией нейросети и ничего более.