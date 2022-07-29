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Сообщество Страшилки и ужастики 79 постов • 130 подписчиков подписаться
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По-настоящему страшные кадры: «Последнее селфи на земле» (18+)

По-настоящему страшные кадры: «Последнее селфи на земле» (18+)

Автор:
29 июля 2022 22:11
Сообщество : Страшилки и ужастики
Метки: без сна   грусть   крипота   нейросеть   селфи   тлен   фото   
2781
7

Созданные нейросетью фото не для слабонервных.


В данный момент существует множество различных нейросетей, которые обучаются работе с голосом, обработке данных, сочиняют музыку и так далее.

Но среди них особняком стоит DALL-E, нейронная сеть НКО OpenAI, созданная при финансовой поддержке Microsoft.

Она делает реалистичные изображения на основе словесного описания.

В одной из социальных сетей были выгружены фотографии, созданные этой нейросетью сгенерированные из слов «последнее селфи на земле»

Снимки пугают изображениями изуродованных людей, на заднем фоне видны апокалиптические пейзажи с атомными взрывами и разрушенными городами.

Многие из фото могут ужаснуть, но стоит напомнить, что это всего лишь обычные коллажи из сотен фотографий, порожденные фантазией нейросети и ничего более.

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Источник:

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Метки: без сна   грусть   крипота   нейросеть   селфи   тлен   фото   
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17  комментариев
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274
Миха Час назад
фигня какая-то!
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5k
yahaomsk Полчаса назад
бред какого то наркомана выдают за нейросети
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
какие млин сэлфи на фоне ядерного гриба? эми излучение всё уже спалит,всю электронику.
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30k
Игорь Полчаса назад
Созданные нейросетью фото...
Она делает реалистичные изображения на основе...
============
Не, я конечно понимаю посыл этого. Но блин - это же тупо. Давайте натравим нейросеть на хохляцкие паблики. С целью "сделать фото" Путина. Или российского солдата.
Думаю ни у кого нет сомнений какой будет результат?
Я к тому - что если захотеть создать шок-контент взрывающий интернет много чего можно придумать...
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7k
Артём 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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244
Ame onna 38 минут назад
М-де. Как сказал товарисч Лавров.(((
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7k
Mowgley Z ⚔ 41 минуту назад
Не понял, с какого фото начинать бояться?
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1k
Anners 50 минут назад
Ничего выдающегося, в 70-е обычная тема была, в ключе - "в ядерном апокалипсисе не выживет никто".
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3k
Platinum 59 минут назад
Херь дичайшая, школьник переигравший в комп
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31k
Fat Lynx Час назад
Эти картинки называются "scary", т.е. ужас. Рисуют их все кому не лень и никаким искусственным интеллектом там не пахнет. Возмите ссылку на картинку и вбейте в гугл в поиск картинок. Там есть поинтересней экземпляры.
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31k
Fat Lynx Час назад
Х-у-й-н-я какая-то болезненная. Лечиться товарищу художнику надо, ну или с хмурого слезть.
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38k
Александр 2 часа назад
Тю, говно. Фантазии у автора нема? Черепушки? Реально? Вот второе фото еще бы как то подошло. Но не та ситуация. Атмосферы пипеца нет вообще.
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400
tm 2 часа назад
Враньё! Это работы художника, а не машины.
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MaskvMaske

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