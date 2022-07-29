По-настоящему страшные кадры: «Последнее селфи на земле» (18+)

Созданные нейросетью фото не для слабонервных.
В данный момент существует множество различных нейросетей, которые обучаются работе с голосом, обработке данных, сочиняют музыку и так далее.
Но среди них особняком стоит DALL-E, нейронная сеть НКО OpenAI, созданная при финансовой поддержке Microsoft.
Она делает реалистичные изображения на основе словесного описания.
В одной из социальных сетей были выгружены фотографии, созданные этой нейросетью сгенерированные из слов «последнее селфи на земле»
Снимки пугают изображениями изуродованных людей, на заднем фоне видны апокалиптические пейзажи с атомными взрывами и разрушенными городами.
Многие из фото могут ужаснуть, но стоит напомнить, что это всего лишь обычные коллажи из сотен фотографий, порожденные фантазией нейросети и ничего более.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Она делает реалистичные изображения на основе...
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Не, я конечно понимаю посыл этого. Но блин - это же тупо. Давайте натравим нейросеть на хохляцкие паблики. С целью "сделать фото" Путина. Или российского солдата.
Думаю ни у кого нет сомнений какой будет результат?
Я к тому - что если захотеть создать шок-контент взрывающий интернет много чего можно придумать...