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В&nbsp;Таиланде пытаются спасти слишком популярное дерево от любителей селфи

В Таиланде пытаются спасти слишком популярное дерево от любителей селфи

Автор:
17 июня 2022 08:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Таиланде   в мире   дерево   люди   природа   селфи   фото   
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Власти тайской провинции Трат озаботились судьбой дерева, растущего на острове Ко Кай Хуа Ро неподалеку от восточного побережья Таиланда.

За последние несколько месяцев ксилокампус, целиком занимающий островок шириной в несколько метров, стал популярен у посетителей из-за своего сходства с деревом из любимого тайцами комикса. Из-за того, что туристы приезжают сюда фотографироваться группами, растение, которое выдерживает лишь пятерых посетителей за раз, начало погибать.

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Инспекция, проведенная во вторник, 14 июня, показала, что из-за любителей селфи, которые карабкаются на дерево, у него уже обломаны многие ветви, а массивный корень, которым дерево укрепилось в скале, изрядно истоптан и смят. Дерево выглядит гораздо более согнувшимся, чем несколько лет назад, когда оно еще не обрело популярность в соцсетях.


Местные власти разрабатывают меры, которые предотвратят гибель растения от рук и ног туристов, — в частности, ограничение числа посетителей и запрет на посещение острова в определенные сезоны. Кроме того, отделение Агентства по туризму Таиланда в Трате опубликовало пост в соцсетях, в котором осудило любителей селфи на дереве и призвало защитить растение.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Таиланде   в мире   дерево   люди   природа   селфи   фото   
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1  комментарий
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Максим Полчаса назад
Мы столько раз проплывали мимо него, но залезть и мысли не было... Эх, этой бы зимой на Ко Чанг слетать...
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