В Таиланде пытаются спасти слишком популярное дерево от любителей селфи

Инспекция, проведенная во вторник, 14 июня, показала, что из-за любителей селфи, которые карабкаются на дерево, у него уже обломаны многие ветви, а массивный корень, которым дерево укрепилось в скале, изрядно истоптан и смят. Дерево выглядит гораздо более согнувшимся, чем несколько лет назад, когда оно еще не обрело популярность в соцсетях.

Местные власти разрабатывают меры, которые предотвратят гибель растения от рук и ног туристов, — в частности, ограничение числа посетителей и запрет на посещение острова в определенные сезоны. Кроме того, отделение Агентства по туризму Таиланда в Трате опубликовало пост в соцсетях, в котором осудило любителей селфи на дереве и призвало защитить растение.