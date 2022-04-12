Баг нейросети открыл двери в зазеркалье

Поразительно, как за несколько десятков лет технического прогресса изменилось представление человека о фотографии. Поколение, которое в девяностых и нулевых хранило фотографии в альбомах, сейчас хранят в облаках цифровые воспоминания.
Но и это, кажется, скоро канет в лету, ведь сейчас уже есть нейросеть, которые из 2D снимков дают возможность окунуться в происходящее на снимке благодаря 3D визуализации.
NVIDIA создала специальную нейросеть, которая преобразует обычные цифровые фотоснимки в трехмерные пространства.
Нейросеть Instant NeRF работает по принципу обработки нескольких фотографий локации, сделанной с разных ракурсов. В результате преобразований двумерные снимки позволяют насладиться не только необычной детализацией, но и придаёт объемную форму объектам, расположенным на снимках.
К тому же, искусственный интеллект нейросеть дорабатывает ракурсы, которые не были загружены в исходных снимках.
Но самое интересное выяснилось на этапе тестирования этой нейросети. Разработчик Юг Брюйер загрузил свыше 150 снимков комнаты, где было достаточно много предметов, в том числе и зеркало.
Так вот, программа при обработке этих изображений перешла черту в зазеркалье.
ИИ вместо того, чтобы выдать ошибку или распознать в объекте зеркало и учесть его физические свойства, отправляет пользователя в потусторонний мир.
При этом, по словам Брюйера, нейросеть понимает, что такое глубина.
Источник:
АНТИФИШКИ
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