Баг нейросети открыл двери в зазеркалье

К тому же, искусственный интеллект нейросеть дорабатывает ракурсы, которые не были загружены в исходных снимках.

Но самое интересное выяснилось на этапе тестирования этой нейросети. Разработчик Юг Брюйер загрузил свыше 150 снимков комнаты, где было достаточно много предметов, в том числе и зеркало.

Так вот, программа при обработке этих изображений перешла черту в зазеркалье.