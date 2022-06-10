Британка случайно опубликовала свои обнаженные фотографии, пытаясь продать мультиварку

Эмма Джонс решила расстаться с мультиваркой и разместила несколько объявлений о продаже в соцсетях.
Уже на следующий день 26-летняя жительница Великобритании удивилась тому, что получила массу ответов, комментариев и запросов в друзья от совершенно незнакомых пользователей. Заподозрив неладное, Эмма ещё раз просмотрела объявления и ужаснулась — последняя фотография показывала зрителям вовсе не товар, а её собственное селфи, причём с обнажённой грудью. Женщина села на диету и сфотографировалась полуголой, чтобы получить снимок «до» и позже сравнить со снимком «после». Видимо, она случайно кликнула в скандальное фото, когда грузила на сайты изображения с мультиваркой.
Даме пришлось испытать немало негатива, ведь на неё со всех сторон навалились злобствующие тролли. Правда, не обошлось и без сочувствующих людей, которые вежливо предупреждали Эмму о том, что она, по-видимому, сделала ошибку с размещением фото. Но особенно владелице мультиварки обидно из-за того, что полуобнажённое селфи сделало товару неплохую рекламу — на «eBay» ставка за кухонный агрегат составила 1380 фунтов. Но Эмма засмущалась и удалила все объявления, так что выгодная сделка не состоится. Женщина добавила, что ей страшно и противно даже подумать о том, чтобы снова продавать мультиварку через интернет. Скорее всего, она просто отдаст её подруге.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Верим
А то там походу ПЗДЦ