Британка случайно опубликовала свои обнаженные фотографии, пытаясь продать мультиварку

Даме пришлось испытать немало негатива, ведь на неё со всех сторон навалились злобствующие тролли. Правда, не обошлось и без сочувствующих людей, которые вежливо предупреждали Эмму о том, что она, по-видимому, сделала ошибку с размещением фото. Но особенно владелице мультиварки обидно из-за того, что полуобнажённое селфи сделало товару неплохую рекламу — на «eBay» ставка за кухонный агрегат составила 1380 фунтов. Но Эмма засмущалась и удалила все объявления, так что выгодная сделка не состоится. Женщина добавила, что ей страшно и противно даже подумать о том, чтобы снова продавать мультиварку через интернет. Скорее всего, она просто отдаст её подруге.



