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Британка случайно опубликовала свои обнаженные фотографии, пытаясь продать мультиварку

Британка случайно опубликовала свои обнаженные фотографии, пытаясь продать мультиварку

Автор:
10 июня 2022 09:38
Сообщество : Истории
Метки: в мире   история   люди   мультиварка   обнаженка   продажа   селфи   фото   
2068
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Эмма Джонс решила расстаться с мультиваркой и разместила несколько объявлений о продаже в соцсетях.


Уже на следующий день 26-летняя жительница Великобритании удивилась тому, что получила массу ответов, комментариев и запросов в друзья от совершенно незнакомых пользователей. Заподозрив неладное, Эмма ещё раз просмотрела объявления и ужаснулась — последняя фотография показывала зрителям вовсе не товар, а её собственное селфи, причём с обнажённой грудью. Женщина села на диету и сфотографировалась полуголой, чтобы получить снимок «до» и позже сравнить со снимком «после». Видимо, она случайно кликнула в скандальное фото, когда грузила на сайты изображения с мультиваркой.


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Даме пришлось испытать немало негатива, ведь на неё со всех сторон навалились злобствующие тролли. Правда, не обошлось и без сочувствующих людей, которые вежливо предупреждали Эмму о том, что она, по-видимому, сделала ошибку с размещением фото. Но особенно владелице мультиварки обидно из-за того, что полуобнажённое селфи сделало товару неплохую рекламу — на «eBay» ставка за кухонный агрегат составила 1380 фунтов. Но Эмма засмущалась и удалила все объявления, так что выгодная сделка не состоится. Женщина добавила, что ей страшно и противно даже подумать о том, чтобы снова продавать мультиварку через интернет. Скорее всего, она просто отдаст её подруге.


Источник:

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Метки: в мире   история   люди   мультиварка   обнаженка   продажа   селфи   фото   
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18  комментариев
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
Найс
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12k
Majul 23 минуты назад
Пиля спасибо, что замазали. Не дай боги увидеть эту свиноматку голышом
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2k
Vad Полчаса назад
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3k
brrr 55 минут назад
Было сложно но передёрнуто! )))
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1k
Saplus Час назад
А 100 000р за одну "случайную" фотку - неплохой стартап в принципе
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11k
Kostick Час назад
твайу мать! по ходу та мультиварка не один год не выключаясь хрючево готовила.
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25k
Киры4 2 часа назад
Для фанатов майнкрафта это легкая эротика.
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10k
Мистер Фикс 2 часа назад
Да-да, случайно...
Верим
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1k
pinbalist 2 часа назад
Друг разочарован
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
Блин, хорошо, что заквадратили.
А то там походу ПЗДЦ
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12k
Хреноффф 2 часа назад
Это возмутительно, тема не рас... А, не, всё в порядке. Оставляйте как есть
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
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Anarasius

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