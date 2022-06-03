Последнее фото: в Иркутске пьяный водитель насмерть сбил девушку, делавшую селфи на мосту

Подруге погибшей досталось меньше - по крайней мере, она осталась жива.
Около 7 утра Светлана с подругой, которая находилась за рулем Опель Вектра, остановились на пустом Академическом мосту в Иркутске. Девушки решили запечатлеть себя на фоне красивого восхода и вышли на проезжую часть. Однако пьяный водитель Toyota Mark II пребывал в своем мире и не заметил любительниц селфи. А может, просто не успел объехать препятствие.
Осторожно! Видео содержит сцены смерти!
Для одной из подруг фотосессия стала последней. Известная в городе 22-летняя фитнес-спортсменка погибла еще до приезда неотложки.
Её подруге повезло больше - она осталась жива.
В СМИ сообщают, что 32-летний водитель японского авто не имел прав, а его машина была снята с регистрационного учёта. Экспертиза подтвердила, что на момент ДТП он был пьян. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Одни не имеют мозгов и совести, стоя посреди дороги, другой, с тем же набором «качеств», ездит бухой за рулем.
да, нужно быть конченым идиотом, чтобы совершить такое. посмотришь автоскрежет - сколько идиотов на дорогах...
заглох на мосту, трассе или попал в аварию - свали из машины с проезжей части, чтобы не раздавили - половина в телефончиках, половина в глаза долбится - вот сколько массовых дтп было
.
Тот случай, когда игра была равна - играли два говна.
на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними;
121.1. на полотне трамвайных путей, а также в непосредственной близости от них, если это создает помехи движению трамвая;
121.2. на железнодорожных переездах и в тоннелях;
121.3. на мостах, эстакадах, путепроводах и под ними;