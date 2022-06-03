Последнее фото: в Иркутске пьяный водитель насмерть сбил девушку, делавшую селфи на мосту

Около 7 утра Светлана с подругой, которая находилась за рулем Опель Вектра, остановились на пустом Академическом мосту в Иркутске. Девушки решили запечатлеть себя на фоне красивого восхода и вышли на проезжую часть. Однако пьяный водитель Toyota Mark II пребывал в своем мире и не заметил любительниц селфи. А может, просто не успел объехать препятствие.