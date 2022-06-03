FISHKINET
Сообщество Аварии 5617 постов • 505 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
Последнее фото: в Иркутске пьяный водитель насмерть сбил девушку, делавшую селфи на мосту

Последнее фото: в Иркутске пьяный водитель насмерть сбил девушку, делавшую селфи на мосту

Автор:
03 июня 2022 09:00
Сообщество : Аварии
Метки: Академический мост   Иркутск   авария   девушки   дтп   последнее фото   селфи   смерть   фото   
3013
5
1

Подруге погибшей досталось меньше - по крайней мере, она осталась жива.

Около 7 утра Светлана с подругой, которая находилась за рулем Опель Вектра, остановились на пустом Академическом мосту в Иркутске. Девушки решили запечатлеть себя на фоне красивого восхода и вышли на проезжую часть. Однако пьяный водитель Toyota Mark II пребывал в своем мире и не заметил любительниц селфи. А может, просто не успел объехать препятствие.



Для одной из подруг фотосессия стала последней. Известная в городе 22-летняя фитнес-спортсменка погибла еще до приезда неотложки.


Её подруге повезло больше - она осталась жива.


В СМИ сообщают, что 32-летний водитель японского авто не имел прав, а его машина была снята с регистрационного учёта. Экспертиза подтвердила, что на момент ДТП он был пьян. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Академический мост   Иркутск   авария   девушки   дтп   последнее фото   селфи   смерть   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
50  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Шурави Час назад
"Однако пьяный водитель Toyota Mark II пребывал в своем мире" - а эти "овцы" не в своём мире? Остановиться на мосту что бы селфи сделать, просто бред и в какой-то степени хорошо что попался и пьяный, и без прав, а то в таком случае законопослушного автомобилиста было бы жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
6k
ron 15 минут назад
Девочка не знают, что ПДД "написаны кровью"? Теперь знают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
СергейРоманов 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
411
Андрей Александрович 22 минуты назад
Разве можно останавливаться на мосту?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GROMOZEKA Полчаса назад
Столкновение разных, но таких одинаковых «уникальных»
Одни не имеют мозгов и совести, стоя посреди дороги, другой, с тем же набором «качеств», ездит бухой за рулем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
253
Павел Кузнецов 36 минут назад
Виноваты бабы. Именно их действия спровоцировали ДТП. То что мужик был пьян и без регистрации, это обстоятельства ДТП. Причина - остановка авто на мосту, и выход пассажира и водителя на проезжую часть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Станнис 38 минут назад
у нас в новостях то, что эти суицидницы селфи делали не писали...
да, нужно быть конченым идиотом, чтобы совершить такое. посмотришь автоскрежет - сколько идиотов на дорогах...
заглох на мосту, трассе или попал в аварию - свали из машины с проезжей части, чтобы не раздавили - половина в телефончиках, половина в глаза долбится - вот сколько массовых дтп было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Obrval 39 минут назад
Критическое количество дебилов на квадратный метр было сильно превышено. Что и привело к ДТП со смертельным исходом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 43 минуты назад
мне кажется что на водителя наговаривают пытаясь выгородить тупую гламурную мразь. (может он и не был пьян, а если и был ) конечно я не одобряю пьянство тем более за рулем. Но блин делать селфи на мосту , на проезжей части это верх тупости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
470
HalloFreeSpace КАКАнгел 39 минут назад
А почему она мразь то ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
247
гоша гога КАКАнгел 18 минут назад
А то что водила ездил без прав и на снятой с регистрации машине и понятное дело без страховки на машину это вас не смущает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergius SPb 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Evgeny Podlubny 44 минуты назад
Остановка на мосту в СССР наказывалась лишением прав до полугода.
Тот случай, когда игра была равна - играли два говна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
MAX 44 минуты назад
Два дебила это сила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Бу 45 минут назад
Соболезнования близким и родным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Максим 46 минут назад
Да там и трезвый мог так снести их.. А тем кто не против алкашки скажу, выпить это повод не видеть этот грёбанный руль несколько дней, не подходить к машине, не выезжать на эти раздолбанные дороги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
Яна Денисова 47 минут назад
ну что я могу сказать... премию Дарвина в студию!"Девушки решили запечатлеть себя на фоне красивого восхода и вышли на проезжую часть" - на ПРОЕЗЖУЮ!!!! чем надо было думать чтобы такое сделать??? какое-то отважное слабоумие..жаль родителей, дочь потеряли. мне кажется, что эта селфимания должна быть приравнена к какому-то психическому отклонению и лечиться медикаментозно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
German 49 минут назад
12.4. Остановка запрещается:

на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними;
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Юр21 51 минуту назад
121. Если не указано дорожными знаками или дорожной разметкой, остановка и стоянка запрещаются:

121.1. на полотне трамвайных путей, а также в непосредственной близости от них, если это создает помехи движению трамвая;

121.2. на железнодорожных переездах и в тоннелях;

121.3. на мостах, эстакадах, путепроводах и под ними;
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Matrosskin 51 минуту назад
Девицу конечно жалко, симпатичная. Но вполне закономерный результат, ПДД писан для всех, в том числе и для фитоняшек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
babuby 53 минуты назад
Вот с таких тем, и должны начинаться "Традиционные пятничные алкопосты"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Taf Taffus 58 минут назад
Просто чудо, что никто из людей не пострадал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
nobody® 58 минут назад
Онищенко ещё в своё время устал предупреждать об опасности селфи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 13 комментариев
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93303



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься
Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься
Исторические загадки: 20 фото, которые вы не поймете без пояснения
Исторические загадки: 20 фото, которые вы не поймете без пояснения
События на Украине 2- 3 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 2- 3 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Кто именно перенёс начало недели на понедельник
Кто именно перенёс начало недели на понедельник
Чемодан-машина-Крым: 7 способов добраться до полуострова, если самолёты не летают
Чемодан-машина-Крым: 7 способов добраться до полуострова, если самолёты не летают
5 схем обмана через популярные мессенджеры
5 схем обмана через популярные мессенджеры
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ладно...

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#дтп#аварии#авто аварии#беженцы#картинки#шоу бизнес#автомобили
#Юмор#интересное#подборка#люди#дети#Ynews#природа#новости#Украина#Великобритания
#прикол#факты#в мире#история#фотографии#Жизнь#забавно#Приколы#Великая Отечественная война#девушки
7 косяков во внешности женщин, которые дико бесят мужчин (16 фото) 7 косяков во внешности женщин, которые дико бесят мужчин (16 фото) Бывшую солистку Little Big нашли мёртвой Бывшую солистку Little Big нашли мёртвой ДТП более чем вековой давности: какими они были? ДТП более чем вековой давности: какими они были? Следователь МВД пыталась взять подписку о невыезде у погибшего в аварии водителя Следователь МВД пыталась взять подписку о невыезде у погибшего в аварии водителя В Волгограде водитель протаранил автомобиль ДПС, но уверен в своей невиновности В Волгограде водитель протаранил автомобиль ДПС, но уверен в своей невиновности Женщина упала с высоты 30 метров, когда позировала мужу на краю обрыва в Бельгии Женщина упала с высоты 30 метров, когда позировала мужу на краю обрыва в Бельгии

На что жалуетесь?

Вернуться