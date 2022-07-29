Воришка, пойманный на камеру, стал звездой: история сурка Пухляка

Фермер Джефф Пермар в 2019 году решил разбить огород недалеко от дома и все было бы хорошо, пока в августе урожай не стал пропадать.



Естественно, мужчину не устроил такой расклад, ведь он затратил на выращивание овощей много времени.



Как отмечает Пермар, ранее он не сталкивался с такими ситуациями, несмотря на то, что прежде уже выращивал овощи в другом месте.



Негодование прошло, садовод решил узнать, кто же уничтожает его урожай и установил камеру.

Как оказалось, это сурок. Причем, наглая эта морда не просто пожирал овощи, но и подошел вплотную к камере, поедая заветное лакомство так, словно насмехался над мужчиной.



Но Пермар вместо того, чтобы разозлиться, знатно повеселился над ситуацией и назвал сурка Chunk (Пухляк).



Животное постоянно возвращается за лакомствами, а садовод снимает его и выкладывает видео в интернет. Сурку даже посвящен YouTube-канал.

