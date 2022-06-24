Мохнатые воришки во всей красе

Автор:
24 июня 2022 14:54
Животные, которые пытаются стащить еду, настолько уморительны, что не знаешь, то ли ругаться, то ли смеяться!
Пицца, говорите? Интересно...
Ням-ням... то есть, чин-чин!
"Вы не поверите, но он съел все!"
Мне, пожалуйста, вот этот кусочек!
Вы точно это больше не будете? Впрочем, неважно...
А мисочку мыть не спешите, я оближу, будет как новая
А посылочка с колбасой вам еще не приходила?
Это мой именинный пирог? Дайте мне немедленно кусок!
Это с кошачьими консервами? Нет? А вкусно как будто да!
Если не повезет, попьем, если повезет, поедим
Пойман на месте преступления
Вкусненько пахнет! Надеюсь, про котика не забыли?
"Поверьте, у него всегда есть свежая вода!"
Передайте тортик, пожалуйста!
Как, вы все съели без меня?!
Твой стакан мне больше нравится!
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Но несколько лет назад она (Василиска) сильно приболела. 3 недели выхаживали. Лечение очень дорого вышло.
Самое главное - Ветеринар когда про это узнал (подкармливание), то строго настрого запретил так делать! т.к. это так же могло быть причиной болячки.
По началу кусок в горло не лез, считал себя предателем что не угощаю. Но смирился - здоровье котейки (уже старушки) важнее.