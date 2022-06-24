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Мохнатые воришки во всей красе

Мохнатые воришки во всей красе

Автор:
24 июня 2022 14:54
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   добыча еды   домашние животные   животные   забавно   мило   мохнатые воришки   смешно   
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Животные, которые пытаются стащить еду, настолько уморительны, что не знаешь, то ли ругаться, то ли смеяться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   добыча еды   домашние животные   животные   забавно   мило   мохнатые воришки   смешно   
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1  комментарий
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DHC Час назад
С самого первого дня появления Васяндры у меня дома - подкармливал всякими штуками со стола. Не сильно, так, для разнообразия рациона.
Но несколько лет назад она (Василиска) сильно приболела. 3 недели выхаживали. Лечение очень дорого вышло.
Самое главное - Ветеринар когда про это узнал (подкармливание), то строго настрого запретил так делать! т.к. это так же могло быть причиной болячки.
По началу кусок в горло не лез, считал себя предателем что не угощаю. Но смирился - здоровье котейки (уже старушки) важнее.
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