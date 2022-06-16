Мимимишки: камера сняла медвежонка, купающегося с игрушкой

Камера слежения засняла медвежонка, принимающего ванну с найденным плюшевым мишкой.
В прошлом году этот осиротевший медвежонок по имени Тамарак был спасен из зоны лесных пожаров в Северной Калифорнии с обгоревшими в огне лапами. Его вылечили в приюте для пострадавших диких зверей, после чего, к удивлению его спасателей, он сбежал обратно в дикую природу.
К счастью, несмотря на испытания, Тамарак все еще жив и здоров. С момента побега Тамарака прошлым летом энтузиаст дикой природы Туги Зилш вел хронику его перемещений с помощью камер наблюдения, установленных в лесу рядом с его домом. На записях видно, что Тамарак вполне счастлив на своей новой территории. Недавно одна из камер запечатлела кадры, на которых Тамарак падает в большую лужу, чтобы принять ванну. Однако при этом он был не один. В компанию он взял игрушечного медведя, которого, очевидно, нашел - и подружился с ним.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- На Камчатке медведь погнался за купающимся в бухте лосем
- Чёрный медведь смешно плюхнулся в бассейн, чтобы эффектно освежиться в 38-градусную жару
- В Берлинском зоопарке впервые родились панды-двойняшки
- Повторяй за мной: Медведица показывает своему детенышу, как тереться спиной об дерево
- Душераздирающее видео: три медведя отчаянно тянут раненого детёныша с дороги
А то за весь пост так ни разу и не написали имя