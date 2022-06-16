Мимимишки: камера сняла медвежонка, купающегося с игрушкой

К счастью, несмотря на испытания, Тамарак все еще жив и здоров. С момента побега Тамарака прошлым летом энтузиаст дикой природы Туги Зилш вел хронику его перемещений с помощью камер наблюдения, установленных в лесу рядом с его домом. На записях видно, что Тамарак вполне счастлив на своей новой территории. Недавно одна из камер запечатлела кадры, на которых Тамарак падает в большую лужу, чтобы принять ванну. Однако при этом он был не один. В компанию он взял игрушечного медведя, которого, очевидно, нашел - и подружился с ним.