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Мимимишки: камера сняла медвежонка, купающегося с игрушкой

Мимимишки: камера сняла медвежонка, купающегося с игрушкой

Автор:
16 июня 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: животные   игрушка   камера   купание   медведь   медвежонок   мило   плюшевый мишка   
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Камера слежения засняла медвежонка, принимающего ванну с найденным плюшевым мишкой.


В прошлом году этот осиротевший медвежонок по имени Тамарак был спасен из зоны лесных пожаров в Северной Калифорнии с обгоревшими в огне лапами. Его вылечили в приюте для пострадавших диких зверей, после чего, к удивлению его спасателей, он сбежал обратно в дикую природу.

К счастью, несмотря на испытания, Тамарак все еще жив и здоров. С момента побега Тамарака прошлым летом энтузиаст дикой природы Туги Зилш вел хронику его перемещений с помощью камер наблюдения, установленных в лесу рядом с его домом. На записях видно, что Тамарак вполне счастлив на своей новой территории. Недавно одна из камер запечатлела кадры, на которых Тамарак падает в большую лужу, чтобы принять ванну. Однако при этом он был не один. В компанию он взял игрушечного медведя, которого, очевидно, нашел - и подружился с ним.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   игрушка   камера   купание   медведь   медвежонок   мило   плюшевый мишка   
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2  комментария
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GROMOZEKA Полчаса назад
А как медвежонка то звали?
А то за весь пост так ни разу и не написали имя
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Andrey Kondor 4 минуты назад
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