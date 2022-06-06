20+ заряжающих позитивом фото с утками

Среди животных популярность в сети давно завоевали коты и собачки. Но утки - тоже достойные претенденты на звание самых милых и забавных братьев наших меньших. Многие даже держат уток как домашних питомцев, и души в них не чают. Ловите позитивную утиную подборку, которая поднимет настроение!

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Кря! 0 Источник:

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Какая крутая прическа! 0 Источник:

Пушистая мама-утка 0 Источник:

Утка едет бочком 0 Источник:

Двойная милота 0 Источник:

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Путешествие утки в магазин 0 Источник:

Утенок в образе 0 Источник:

Обученная бордер-колли ведёт утят к воде 0 Источник:

Что за прелесть 0 Источник:

Какие же они нежные создания 0 Источник:

Так вот, как это - губы уточкой 0 Источник:

На стиле 0 Источник:

Как правильно принимать солнечные ванны 0 Источник:

Милый пассажир метро 0 Источник:

Утки плавятся 0 Источник:

Утенок нашел друга 0 Источник:

Счастливые утки наслаждаются жизнью 0 Источник:

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Кто-то разыгрался 0 Источник:

Подушечка в виде хлеба. Слишком мило! 0 Источник:

Фотосессия утки и кролика 0 Источник:

"Сородич, ты ли это?" 0 Источник: