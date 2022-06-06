20+ заряжающих позитивом фото с утками

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Среди животных популярность в сети давно завоевали коты и собачки. Но утки - тоже достойные претенденты на звание самых милых и забавных братьев наших меньших. Многие даже держат уток как домашних питомцев, и души в них не чают. Ловите позитивную утиную подборку, которая поднимет настроение!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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