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20+ заряжающих позитивом фото с утками

20+ заряжающих позитивом фото с утками

Автор:
06 июня 2022 21:07
Сообщество : Животные
Метки: Забавные фото   животные   мило   природа   птица   птицы   смешные животные   утка   утки   
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Среди животных популярность в сети давно завоевали коты и собачки. Но утки - тоже достойные претенденты на звание самых милых и забавных братьев наших меньших. Многие даже держат уток как домашних питомцев, и души в них не чают. Ловите позитивную утиную подборку, которая поднимет настроение!
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Источник:

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Метки: Забавные фото   животные   мило   природа   птица   птицы   смешные животные   утка   утки   
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