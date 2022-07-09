Как люди спасали сурка, голова которого застряла в консервной банке

Во время обычной прогулки люди нашли в траве странное существо. Оказалось, что это маленький сурок, который засунул голову в консервную банку в поисках чего-нибудь съедобного, но освободиться животное так и не смогло. Люди, которые нашли сурка, не смогли остаться равнодушными к его судьбе и решили помочь. Наверняка это было не так просто, ведь сначала надо было поймать маленькое испуганное животное.

Мы рассказывали вам про хитрого сурка, который решил украсть еду у фермера.