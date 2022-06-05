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15 фотопричин, почему собаки лучше кошек

15 фотопричин, почему собаки лучше кошек

Автор:
05 июня 2022 09:40
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   друг   животные   милота   собака   фото   
599
16

Наш мир был бы печальней, если бы в нем не было собак.

Не зря говорят, этих четвероногих красавцев называют самыми верными друзьями человека. Мы уверены, что с таким другом жизнь заиграет новыми красками. И вот 15 фотодоказательств этой уверенности для все сомневающихся.


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Эта собака удивлена, почему ее хозяйка осталась дома, и теперь преследует ее по всем комнатам с недоумевающим видом.

Пес, кажется, хочет спросить, долго ли еще ехать

Очень просим, позовите к себе грустного бульдога

Пеликан подружился с бездомной собакой на причале и прилетает к ней каждый день

Кстати, у этой истории чудесная концовка: собаку в итоге усыновили, и теперь хозяин каждый день приходит с ним на причал, чтобы не разлучать друзей.

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Познакомьтесь с Майей, помесью овчарки и золотистого ретривера: она очаровательна и похожа на плюшевого мишку

Домик для любимого четвероногого друга

Пять лет назад этот мужчина не хотел заводить собаку, но дети уговорили. Теперь их отец без ума от питомца и построил ему дом.

Так выглядят собаки-спасатели, которые нашли человека под снегом во время тренировок

Этой собаке купили такое же кресло, как у хозяйки, и она безумно довольна

В отличие от кота.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Питомец   друг   животные   милота   собака   фото   
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11  комментариев
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239
Lexx 3 часа назад
Потому что собака друг человека, а кошка хороший знакомый человека.©
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46
Товарищ Петров Egoro Час назад
гордость кота заканчивается если его не покормить)
с утра будет ластиться и в глаза заглядывать, так как ни одна собака не будет.
котейки - классные, но это интерьерное животное, сравнивать с собаками - бесполезно. Ну разве что с мелкими тявкалками (но при одинаковых размерах - кот лучше собаки).
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7k
hairov 13 минут назад
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291
Nik Nik 13 минут назад
Однозначно, плюс за пост....)
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29k
Slonyash 17 минут назад
Они не лучше, они тоже хорошие!
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21k
Евгений 39 минут назад
На днях подъехал к одному из домов в Мурманске. А там в полисаднике крысы в салочки играют. Штук пять. Это к вопросу о полезности кошачьих. Там им закрыли входы в подвалы. Нет котов - будут крысы.
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3k
Timka 2 часа назад
Мой самый лучший и преданный друг.
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4k
Egoro 3 часа назад
Очень спорное утверждение.
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