15 фотопричин, почему собаки лучше кошек

Наш мир был бы печальней, если бы в нем не было собак.
Не зря говорят, этих четвероногих красавцев называют самыми верными друзьями человека. Мы уверены, что с таким другом жизнь заиграет новыми красками. И вот 15 фотодоказательств этой уверенности для все сомневающихся.
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Кстати, у этой истории чудесная концовка: собаку в итоге усыновили, и теперь хозяин каждый день приходит с ним на причал, чтобы не разлучать друзей.
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Домик для любимого четвероногого друга
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В отличие от кота.
Источник:
АНТИФИШКИ
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с утра будет ластиться и в глаза заглядывать, так как ни одна собака не будет.
котейки - классные, но это интерьерное животное, сравнивать с собаками - бесполезно. Ну разве что с мелкими тявкалками (но при одинаковых размерах - кот лучше собаки).