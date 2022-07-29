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Украинские священники подрались крестом на похоронах солдата

Украинские священники подрались крестом на похоронах солдата

Автор:
29 июля 2022 10:49
Сообщество : Юмор
Метки: Украина   видео   драка   интересное   похороны   прикол   свяшенники   фото   
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В Винницкой области на похоронах солдата подрались два православных священника. Один принадлежал к Украинской православной церкви Московского патриархата, а другой - к Православной церкви Украины. Священник УПЦ попытался прервать проповедь и кинулся в драку, размахивая крестом.

На похоронах солдата ВСУ два священника подрались между собой. Священник Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата возмутился выступлением коллеги из Православной церкви Украины (ПЦУ). Служитель УПЦ решил прервать проповедь и бросился в драку с крестом. Его попытались остановить военные и родственники погибшего. К счастью, это удалось. Не сообщается, что именно стало причиной драки.

Пострадавший батюшка обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает "Подъём".

Чтобы вы знали.

Украинская православная церковь Московского патриархата — это самоуправляемая церковь в составе Русской православной церкви. Основана в 1990 году.

Православная церковь Украины - это поместная православная церковь на территории Украины. Провозглашена 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Украина   видео   драка   интересное   похороны   прикол   свяшенники   фото   
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12  комментариев
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Б.Касторский 2 часа назад
Только один вопрос. А тот кого били не должен был подставить вторую щеку?
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24k
Сибиряк 6 минут назад
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4k
Вадим Игнатьев 16 минут назад
Украинский священник превратил похороны в русофобскую акцию и призвал изгнать "московских попов"
Религиозный русофоб развернул акцию против России и Московского патриархата прямо на похоронах. Первой не выдержала мать погибшего и потребовала прекратить нести ахинею.
Вслед за ней в бой ринулся другой батюшка и огрел пропагандиста несколько раз православным крестом. (С).
https://cont.ws/@krestianin/2341073https://cont.ws/@krestianin/2341073
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266
adssaf afasffdsga Полчаса назад
И почему я не удивлён?
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18k
ЦСКА Час назад
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232
Злой сибирец 2 часа назад
Эти укропатриоты все какие-то бесноватые. Даже попы.
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6k
Shtoppi 2 часа назад
Может сферы влияния не подели и это битва за гонорар?
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9k
MakDag 2 часа назад
Кадилом по челу и перстами по ланитам.
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
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25k
Ego sum qui sum 3 часа назад
лучше бы они были адептами кунгфуцианства
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