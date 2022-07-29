Украинские священники подрались крестом на похоронах солдата

В Винницкой области на похоронах солдата подрались два православных священника. Один принадлежал к Украинской православной церкви Московского патриархата, а другой - к Православной церкви Украины. Священник УПЦ попытался прервать проповедь и кинулся в драку, размахивая крестом.
На похоронах солдата ВСУ два священника подрались между собой. Священник Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата возмутился выступлением коллеги из Православной церкви Украины (ПЦУ). Служитель УПЦ решил прервать проповедь и бросился в драку с крестом. Его попытались остановить военные и родственники погибшего. К счастью, это удалось. Не сообщается, что именно стало причиной драки.
Пострадавший батюшка обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает "Подъём".
Чтобы вы знали.
Украинская православная церковь Московского патриархата — это самоуправляемая церковь в составе Русской православной церкви. Основана в 1990 году.
Православная церковь Украины - это поместная православная церковь на территории Украины. Провозглашена 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Религиозный русофоб развернул акцию против России и Московского патриархата прямо на похоронах. Первой не выдержала мать погибшего и потребовала прекратить нести ахинею.
Вслед за ней в бой ринулся другой батюшка и огрел пропагандиста несколько раз православным крестом. (С).
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