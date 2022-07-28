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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 116 постов • 14 подписчиков подписаться
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В Воронеже подросток-трансгендер устроил вакханалию на кладбище

В Воронеже подросток-трансгендер устроил вакханалию на кладбище

Автор:
28 июля 2022 17:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: transgender   вандал   воронеж   кладбище   подросток   происшествие   
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"Лютая дичь из Воронежа. Нечто (вроде мальчик) устроило мерзкий бал сатаны на могиле ветерана", - сообщает SHOT.

Странное существо, называющее себя "якоролевамневсёможно" танцевало вокруг памятников, взбиралось на оградки, целовалось с партнером, мочилось на захоронения и кричало "Слава Украине", когда было обнаружено местными журналистами и снято на камеру.

Воронежская полиция тоже уже изучает видеоконтент. Началась проверка, устанавливается место, где была сделана запись и личность вандала.

По результатам проверки будет дана соответствующая правовая оценка действиям утырка.


Ждём видео из полиции со всеми вытекающими плюс публичные извинения.

UPD:

Воронежский подросток, помочившийся на могилу ветерана, извинился, сообщает RT:

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: transgender   вандал   воронеж   кладбище   подросток   происшествие   
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100  комментариев
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14k
K7OO 2 дня назад
Кому мешала прекрасная советская психиатрия? Сейчас бы лежали ребята на койках, пускали слюни и были бы абсолютно счастливы, как кабачки на грядке в погожий денек.
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2k
Feathery 7 часов назад
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3k
Ежик День назад
да по щам сразу давать как минимум за такое общение. Странно, что народ себя сдерживает. Раз вырубится. Второй раз. Авось, поможет. Прямо говно говорящее. Просит. Компот тут нужен.
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7k
Trenzel2003 День назад
А вот если родители вовремя ремня дали, может до ума дошло бы.
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2k
Pogost День назад
На зону!!!! Пермская 9ка ждет)))) Отличный климат, приятная компания которая окружит заботой и все ночи напролет будет посылать ему лучики любви))))).
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1k
investas День назад
Я не понял это кто ? Баба или парень ?

15 суток работ на кладбище ночью - уборка

з.ы. Кстати, кричал он слава России и слава Украине, одновременно.
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27k
Vazari День назад
Как раз тот самый редкий случай, когда нет других способов помочь, кроме как п.и.з.д.и.т.ь. Долго, изнурительно, но не в полную силу.
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1k
Елена День назад
А нельзя это как-то уничтожить? Ну, мы же таракана давим тапком, хотя он меньше этого заслуживает, чем это существо. Раздавить и родителям принести. Пусть видят, что вырастили. Написала, и задумалась. А может , перевоспитать? Или овчинка выделки не стоит.
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3k
Александр Едигаров День назад
Смотрел новость по телевизору думал что там девушка!
Еще и видео с поцелуями фу бл.
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25k
ɯǝvvоwɔ uєʞ День назад
Пля... ведь в комментариях масса людей, которые это оправдывают. переходныйвозраст/глупость... Нет, уважаемые, это от банальной вседозволенности, и от нехерделательности.
Таких подростков в переходном возрасте надо на работу отправлять, чтобы свою энергию на пользу людям направляли, а не в жопу целовать и ныть о переходном возрасте.
По хорошему - от3.14здошить его, ремнем, как худую свинью и отправить улицы подметать или порядок на кладбищах наводить, родителям - штраф выписать, и не в пицотрублей, а ляма на 3, чтобы ипотеку брать пришлось - моментально переходный возраст в правильное русло пойдет. Но это лишь влажные фантазии.
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9k
Василенко Татьяна День назад
Что там ОНО, извинилось? А кому нах нужны эти извинения? Если делал сознательно - на зону, пусть там повоспитывают. Если не понимал, что делает - значит, требует лечения. Такими препаратами, чтоб овощем сидел и знать не знал, что оно трансгендер, что "слава украине" и что мат трехэтажный на камеру - это пипец как круто. А родителям - штраф такой, чтоб последнее жилье продали и с работы поувольнять, чтоб было время мозгами пораскинуть - какое быдл вырастили
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10k
Dmitry День назад
Это не "подросток-трансгендер", а дебиловатый 3,14дорас.
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−34
георгий флойдов 2 дня назад
не все так однозначно
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2k
Decapitated Headbanger 2 дня назад
Я не очень понимаю, почему термин "трансгендер" не приравнивается к любому другому термину означающему психическое расстройство и требующее вмешательство психиатрии?
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15k
эмосурикат прямоползающий 2 дня назад
почему подросток трансгендер если это просто бесполое быдло
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28k
Григорий 2 дня назад
Зачем всякие странные слова? Трангендер какой то. Самый заурядный педераст.
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3
Krrsantan 2 дня назад
Только пи$дить.. хорошенько так, с оттягом, возможно ногами..
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112
skazz Krrsantan 2 дня назад
А только ногами и нужно. Руками хватит на один-два дня, не больше, потом опять начнется помада, ресницы, танцы где попало... Ногами!
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389
Nik Nik 2 дня назад
ЭТО, уже не имеет права жить.
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10k
a_komolow 2 дня назад
Биомусор!

Пустить на органы, пока молодое
Нормального из ЭТОГО уже не вырастет
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255
Ame onna 2 дня назад
Родителям штраф бы всобачить посерьезнее,чтоб пороли чучело своё две недели,переставая только на пообедать. А я говорила,от этого тик-така только вред один.
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1k
Сеня Зайцев 2 дня назад
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