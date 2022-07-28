В Воронеже подросток-трансгендер устроил вакханалию на кладбище

"Лютая дичь из Воронежа. Нечто (вроде мальчик) устроило мерзкий бал сатаны на могиле ветерана", - сообщает SHOT.
Странное существо, называющее себя "якоролевамневсёможно" танцевало вокруг памятников, взбиралось на оградки, целовалось с партнером, мочилось на захоронения и кричало "Слава Украине", когда было обнаружено местными журналистами и снято на камеру.
Воронежская полиция тоже уже изучает видеоконтент. Началась проверка, устанавливается место, где была сделана запись и личность вандала.
По результатам проверки будет дана соответствующая правовая оценка действиям утырка.
Ждём видео из полиции со всеми вытекающими плюс публичные извинения.
UPD:
Воронежский подросток, помочившийся на могилу ветерана, извинился, сообщает RT:
Источник:
АНТИФИШКИ
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з.ы. Кстати, кричал он слава России и слава Украине, одновременно.
Еще и видео с поцелуями фу бл.
Таких подростков в переходном возрасте надо на работу отправлять, чтобы свою энергию на пользу людям направляли, а не в жопу целовать и ныть о переходном возрасте.
По хорошему - от3.14здошить его, ремнем, как худую свинью и отправить улицы подметать или порядок на кладбищах наводить, родителям - штраф выписать, и не в пицотрублей, а ляма на 3, чтобы ипотеку брать пришлось - моментально переходный возраст в правильное русло пойдет. Но это лишь влажные фантазии.
https://fishki.net/post/4196933/comment-44867496/https://fishki.net/post/4196933/comment-44867496/
Каждый сам определяет массовость. Полистай, схожих комментариев - достаточно
-нет
-может быть пишете музыку, как Чайковский?
-нннет
-тогда Вы банальный [мат].
Уже тогда ВОЗ зарекомендовала себя как шарашкина контора. Но простыми людьми вывод сделан не был.
Щя вот имеем новую фишку от ВОЗа - оспу (про ковид уже надоело).
Пустить на органы, пока молодое
Нормального из ЭТОГО уже не вырастет