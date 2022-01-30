FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4074 поста • 1139 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Суд Воронежа отправил трансгендерного мужчину в женскую колонию

Суд Воронежа отправил трансгендерного мужчину в женскую колонию (2 фото)

Автор:
30 января 2022 10:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: transgender   воронеж   колония   престуление   преступник   смена пола   суд   
633
2

Трансгендер был осужден за сбыт наркотиков. А вот с отбыванием наказания получилось неловко: в какую колонию - мужскую или женскую - отправить человека, сменившего пол?

Трансгендеры теперь и преступления совершают, и судьи оказываются в замешательстве. Куда определять преступника?


В Воронеже произошёл настоящий казус из-за того, что осуждённый за наркоторговлю преступник внезапно оказался человеком, сменившим пол. Мадам была осуждена за сбыт наркотиков по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Сама обвиняемая говорит, что пошла на преступление из-за нужды в деньгах. Они были нужны для операции по смене пола и дальнейшей терапии.



А дальше случилось интересное .Как сообщают СМИ, "до вступления приговора в законную силу осужденный успел стать мужчиной. О проведении соответствующей операции или гормональной терапии в сообщении пресс-службы не сообщается, но органы ЗАГС внесли изменения в части указания пола, фамилии, имени и отчества россиянина в записи актов гражданского состояния и выдали «мужские» документы еще до решения по делу апелляционной инстанции."


Таким образом, приговор осужденному вынесли уже как мужчине. Преступник получил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, но у начальника СИЗО возникли сомнения. Как отправлять в мужскую колонию осужденного, который не пойми кто. За разъяснениями он обратился в суд.


В результате областному Воронежскому суду пришлось разбираться в том, кем на самом деле является осужденный: мужчиной или женщиной? Наконец, гражданский суд признал незаконным решение врачебной комиссии, выдавшей справку об изменении пола, и заключение ЗАГСа. А потому заключенный, который хоть и считает себя мужчиной, будет отбывать наказание в женской колонии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: transgender   воронеж   колония   престуление   преступник   смена пола   суд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Кыся 10 минут назад
Тем временем где-то в мужской колонии:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
VL 3 минуты назад
А зря, в мужской это недоразумение ждали незабываемые приключения ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
tamin 9 минут назад
Мдя. В мужской колонии это бы добили. Барышня, хоть и по документам мужчина, все равно остаётся ниже пояса барышней. Это бы там все подряд....а в женской....ну барышни быстро из этого обратно бабу сделают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
Элик Горский 11 минут назад
Не очень верится, что он хотел реально в таком виде попасть в мужскую колонию. Скорее надеялся на отсрочку приговора или замену на условное наказание
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Wertos 12 минут назад
Терапия теперь не нужна !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ivan 14 минут назад
Вот зря! И пацанам подгон. И другим наука! С петухами-не западло, а тут-так вообще раздолье! Только успевай подогревать хату кремом от мазолей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 15 минут назад
вот реально не понимаю - у тебя есть член, какая ты женщина?? Мля что это вообще такое трансгендеры??? Бред. За наркоту вообще надо сделать приговор - смертная казнь. Через нииепет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
291
Take_Dimension Алексей 3 минуты назад
И за алкоголь тоже на кол!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1.9M
Иван Кемеров 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mixan 21 минуту назад
Пусти козла в огород хе хе ..Его там быстро в мужика превратят !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Redkey W12: пылесос который может одновременно пылесосить, мыть шваброй и самоочищаться Redkey W12: пылесос который может одновременно пылесосить, мыть шваброй и самоочищаться Девушка-трансгендер потратила на пластических хирургов $150 000 Девушка-трансгендер потратила на пластических хирургов $150 000 Первый пошел: участник незаконных зимних протестов получил реальный срок Первый пошел: участник незаконных зимних протестов получил реальный срок Из девочек - в мальчиков: идентичные близнецы оба оказались трансгендерами Из девочек - в мальчиков: идентичные близнецы оба оказались трансгендерами 13 шокирующих трансформаций, на которые решились люди, чтобы сменить пол 13 шокирующих трансформаций, на которые решились люди, чтобы сменить пол Лондонский адвокат не может разобраться с собственным полом Лондонский адвокат не может разобраться с собственным полом
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87743



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
40
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Что для меня значит СССР
5
488
Что для меня значит СССР
Набирающие популярность в сообществах
Строительные подмости - ТРАНСФОРМЕР | Строительные леса из профильной трубы
0
15
Строительные подмости - ТРАНСФОРМЕР | Строительные леса из профильной трубы
Как считать калории для похудения – гид для «чайников»
1
1
Как считать калории для похудения – гид для «чайников»
Redkey W12: пылесос который может одновременно пылесосить, мыть шваброй и самоочищаться
Redkey W12: пылесос который может одновременно пылесосить, мыть шваброй и самоочищаться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не одобряем некрофилия!
1
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#кино#США#подборка#интересное#девушки#СССР#Жизнь
#Юмор#прикол#ватермарк#Приколы#аварии#Россия#роль#дети#авто аварии#собака
#факты#история#дтп#люди#фотографии#фильм#gif#еда#познавательно#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться