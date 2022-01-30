Суд Воронежа отправил трансгендерного мужчину в женскую колонию





А дальше случилось интересное .Как сообщают СМИ, "до вступления приговора в законную силу осужденный успел стать мужчиной. О проведении соответствующей операции или гормональной терапии в сообщении пресс-службы не сообщается, но органы ЗАГС внесли изменения в части указания пола, фамилии, имени и отчества россиянина в записи актов гражданского состояния и выдали «мужские» документы еще до решения по делу апелляционной инстанции."





Таким образом, приговор осужденному вынесли уже как мужчине. Преступник получил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, но у начальника СИЗО возникли сомнения. Как отправлять в мужскую колонию осужденного, который не пойми кто. За разъяснениями он обратился в суд.





В результате областному Воронежскому суду пришлось разбираться в том, кем на самом деле является осужденный: мужчиной или женщиной? Наконец, гражданский суд признал незаконным решение врачебной комиссии, выдавшей справку об изменении пола, и заключение ЗАГСа. А потому заключенный, который хоть и считает себя мужчиной, будет отбывать наказание в женской колонии.