Как изменились актёры «Голодных игр» спустя 10 лет после выхода фильма

Актёр, который может похвастаться списком злодеев, которых он сыграл. «Голодные игры» — не исключение, где он примерил на себе этот образ. Дональд Сазерленд — идеальный пример для подрастающего поколения будущих актёров, как надо любить свою работу. Кажется, что не было ни одного года, когда Дональд упустил бы шанс сняться в новом интересном проекте. А актёру, на минуточку, уже 87 лет!!! Кинокартины 2022 года с его участием: «Падение Луны» и «Телефон мистера Харригана» (ещё не вышел). И это ещё не конец года!

Дайо Окенаи (Цеп)