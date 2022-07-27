Как изменились актёры «Голодных игр» спустя 10 лет после выхода фильма

В это сложно поверить, но прошло уже 10 лет с того момента, когда мы впервые познакомились с этой историей. За это немалое количество времени актёры тоже успели измениться. А как? Посмотрите сами.
Как же быстро летит время! Особенно вы ясно это осознаёте, когда замечаете, как изменились актёры фильмов, которые в своё время набрали целую армию фанатов. К этому списку вошедших в историю кинокартин можно отнести и серию фильмов «Голодные игры», которая заставила немалое количество людей примкнуть к экранам и с нетерпением ждать новой части фильма. Первая серия фильма вышла в далёком 2012 году, сейчас уже 2022!
Дженнифер Лоуренс (Китнисс Эвердин)
Джош Хатчерсон (Пит Мелларк)
Стэнли Туччи (Цезарь Фликерман)
Стэнли — выдающийся и преданный своему делу актёр, который обрёл свою славу ещё до роли в «Голодных играх». Был удостоен двух наград премии «Золотой глобус».
Лиам Хемсворт (Гейл Хоторн)
Элизабет Бэнкс (Эффи Тринкет (Бряк))
Уиллоу Шилдс (Примроуз Эвердин)
За плечами этой юной актрисы не так много ролей, и главным её достижением и пиком карьеры на данный момент всё ещё являются «Голодные игры», где она справилась со своей задачей блестяще!
Вуди Харрельсон (Хеймитч Эбернети)
Ещё один актёр, который не уступает Стэнли Туччи количеством своих безупречных ролей. Актёр был 3 раза номинирован на «Оскар», но, к сожалению, он так и не стал обладателем хотя бы одного из них. Тем не менее, карьера Вуди как актёра не останавливается ни на секунду. К примеру, уже в 2022 году вы могли слышать о трёх фильмах с его участием: «Треугольник печали», «Человек из Торонто», «Сантехник Белого дома».
Амандла Стенберг (Рута)
Ленни Кравиц (Цинна)
Джек Куэйд (Марвел)
Изабель Фьюрман (Мирта)
Александр Людвиг (Катон)
Знакомое лицо? Да, вы не ошиблись. Александр Людвиг помимо своей роли в «Голодных играх» играл Бьорна в мегапопулярном сериале «Викинги» (2013–2020) на протяжении шести сезонов!
Ливэн Рамбин (Диадема)
Уэс Бентли (Сенека Крейн)
Жаклин Эмерсон (Лиса)
Дональд Сазерленд (президент Кориолана Сноу)
Актёр, который может похвастаться списком злодеев, которых он сыграл. «Голодные игры» — не исключение, где он примерил на себе этот образ. Дональд Сазерленд — идеальный пример для подрастающего поколения будущих актёров, как надо любить свою работу. Кажется, что не было ни одного года, когда Дональд упустил бы шанс сняться в новом интересном проекте. А актёру, на минуточку, уже 87 лет!!! Кинокартины 2022 года с его участием: «Падение Луны» и «Телефон мистера Харригана» (ещё не вышел). И это ещё не конец года!
Дайо Окенаи (Цеп)
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как сложилась судьба маленькой дочери Семен Семеныча из «Бриллиантовой Руки»
- С каким производственным адом пришлось столкнуться Рязанову на съемках комедии «Невероятные приключения итальянцев в России»
- 10 фильмов, которые меняют жанр прямо по ходу повествования
- 20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия
- Фильм, который свёл Адриано Челентано и Клаудию Мори