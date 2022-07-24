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Фильм, который свёл Адриано Челентано и Клаудию Мори

Фильм, который свёл Адриано Челентано и Клаудию Мори

Автор:
24 июля 2022 09:57
Сообщество : Кино
Метки: Адриано Челентано   КЛАУДИЯ МОРИ   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
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В 1963 году был снят фильм под названием "Какой-то странный тип". Возможно, фильм остался бы малозаметным, если бы не одно обстоятельство. Главные роли в этом фильме сыграли Адриано Челентано и Клаудия Мори.

Именно на съемках этого фильма и познакомилась будущая звездная пара.

Клаудии на момент съемок было 19 лет. Адриано Челентано уже был известным актером и исполнителем, ему на то время было 25 лет.

После съемок фильма они уже не расставались и вскоре поженились. При этом далее аж в десяти фильмах они сыграли вместе. Да и вообще, в биографии актрисы Клаудии Мори почти все фильмы связаны с Адриано Челентано.


О чем же фильм "Какой-то странный тип":

Это комедия, в которой Адриано Челентано играет самого себя - эстрадного исполнителя. И вот, значит, приехал он в маленький курортный городок, чтобы отдохнуть наконец от песен и толпы поклонников.

Но чтобы поселиться там, где ему хочется, ему нужно дать концерт местным жителям. И куда деваться? Нужно давать концерт.

×
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Но тут к певцу приходит молодая женщина с ребенком на руках и начинает утверждать, что певец Адриано Челентано очень плохой отец.

Уж неизвестно, насколько крепкий брак между Мори и Челентано, но во всяком случае в 2014 году они отметили золотую свадьбу.

Конечно, не является секретом, что у Челентано был роман с Орнеллой Мути (он сам в этом признавался), но, видимо, главное в семейной жизни - умение прощать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Адриано Челентано   КЛАУДИЯ МОРИ   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
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leto2016 23 минуты назад
Она мне больше Орнеллы всегда нравилась.
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