Фильм, который свёл Адриано Челентано и Клаудию Мори

В 1963 году был снят фильм под названием "Какой-то странный тип". Возможно, фильм остался бы малозаметным, если бы не одно обстоятельство. Главные роли в этом фильме сыграли Адриано Челентано и Клаудия Мори.
Именно на съемках этого фильма и познакомилась будущая звездная пара.
Клаудии на момент съемок было 19 лет. Адриано Челентано уже был известным актером и исполнителем, ему на то время было 25 лет.
После съемок фильма они уже не расставались и вскоре поженились. При этом далее аж в десяти фильмах они сыграли вместе. Да и вообще, в биографии актрисы Клаудии Мори почти все фильмы связаны с Адриано Челентано.
О чем же фильм "Какой-то странный тип":
Это комедия, в которой Адриано Челентано играет самого себя - эстрадного исполнителя. И вот, значит, приехал он в маленький курортный городок, чтобы отдохнуть наконец от песен и толпы поклонников.
Но чтобы поселиться там, где ему хочется, ему нужно дать концерт местным жителям. И куда деваться? Нужно давать концерт.
Но тут к певцу приходит молодая женщина с ребенком на руках и начинает утверждать, что певец Адриано Челентано очень плохой отец.
Уж неизвестно, насколько крепкий брак между Мори и Челентано, но во всяком случае в 2014 году они отметили золотую свадьбу.
Конечно, не является секретом, что у Челентано был роман с Орнеллой Мути (он сам в этом признавался), но, видимо, главное в семейной жизни - умение прощать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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