Фильм, который свёл Адриано Челентано и Клаудию Мори

Именно на съемках этого фильма и познакомилась будущая звездная пара.

Клаудии на момент съемок было 19 лет. Адриано Челентано уже был известным актером и исполнителем, ему на то время было 25 лет.

После съемок фильма они уже не расставались и вскоре поженились. При этом далее аж в десяти фильмах они сыграли вместе. Да и вообще, в биографии актрисы Клаудии Мори почти все фильмы связаны с Адриано Челентано.

О чем же фильм "Какой-то странный тип":

Это комедия, в которой Адриано Челентано играет самого себя - эстрадного исполнителя. И вот, значит, приехал он в маленький курортный городок, чтобы отдохнуть наконец от песен и толпы поклонников.

Но чтобы поселиться там, где ему хочется, ему нужно дать концерт местным жителям. И куда деваться? Нужно давать концерт.