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Как сложилась судьба маленькой дочери Семен Семеныча из «Бриллиантовой Руки»

Как сложилась судьба маленькой дочери Семен Семеныча из «Бриллиантовой Руки»

Автор:
26 июля 2022 09:30
Сообщество : Кино
Метки: Брильянтовая рука   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
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Маленькую дочь Семен Семеныча в фильме даже не разу не упомянули по имени. Но как же сложилась судьба сыгравшей ее белокурой юной актрисы Саши Люситиной?

Итак, сыграла роль девочки актриса Саша Люситина. Девочка родилась 1 октября 1963-го года в Москве. И на момент съемок отметила лишь свой пятый день рождения. Воспитывала Сашу мама-одиночка - отец бросил семью, когда малышке еще и года не исполнилось.

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Леонид Гайдай актрису отыскал совершенно случайно - один из его помощников хорошо знал дедушку Саши. И при поиске маленькой актрисы принес Леониду Иововичу фотографии Александры. Гайдай одобрил. Маме Саши поступило приглашение приехать с дочкой на пробы для кино в Сочи...


Провожала папу и ждала мороженое

В итоге в фильме чудесная малышка появилась несколько раз. В сцене, когда вместе с мамой и экранным братиком провожала папу в крутой заграничный круиз. В сцене с Гешей Козодоевым, когда тот не должен был перепутать, кому цветы, а кому мороженное. И в финальных кадрах, когда вся семья Горбунковых катается на катере, а затем грузится в шикарный кабриолет.

- Мы провожаем пААпу!, - такой неожиданно громкой репликой в микрофон напугала навязчивого журналиста крошечная дочка Семен Семеныча.

Правда мало кто знает, за юную Сашу эти слова при окончательном дубляже произнесла легендарная обладательница детского голоска Клара Румянова. А сама девочка на съемках, как ясно видно по артикуляции, просто кричала репортеру: ААА!

Сам Леонид Гайдай после съемок так высказался о Саше:

  • Невероятный ребенок! Обычно с детьми работать актерами очень сложно. Но Александры это не касается. Ей - прямая дорога в актеры.
  • Мне съемки запомнились очень хорошо, хотя я тогда мала была, - делилась позже в интервью Александра. - Особенно то, что перед каждым дублем режиссер мороженное обещал. А так было очень жарко я очень хотела мороженое. И потому изо всех сил старалась играть как можно лучше.

За свою маленькую роль Александра получила немалые для того времени (конец 1960-х) деньги - 250 рублей. Для сравнения: сама Светлана Светличная за съемки в «Бриллиантовой руке» немногим больше гонорар заработала - всего 350 рублей.

Увы, карьера Саши закончилась рано даже для ребенка-актера. Ибо более ни в одном художественном фильме наша маленькая героиня не сыграла. Хотя звонки от режиссеров поступали. Говорят, тут сурово против высказалась мама Александры, считавшая, что съемки в кино и узнаваемость на улицах сломают детство ее крошки.

И в театральный вуз Саша тоже соответственно не пошла. Выросла, окончила медицинский институт. Устроилась на работу врачом-стоматологом в одну из столичных зубоврачебных клиник.

Стала высококвалифицированным специалистом. Доросла до должности заведующей отделением. Имела репутацию отличного доктора и добрейшей души человека, всегда готового помочь в трудную минуту.

Пришла беда...

К сожалению, в жизни Александры пришла беда, начались проблемы с психикой и нервами. По одной из версий - после тяжелой депрессии из-за тяжкого расставания с возлюбленным, от которого в 1991-м году родила единственную дочь. Впрочем, личных тайн сердца Александра разглашать не любила.

Александра начала забывать имена и фамилии, перестала узнавать лица знакомых людей, время от времени впадала в странный ступор. Медики выявили у нее сложное психическое заболевание. Сильнодействующие препараты лишь немного тормозили неотвратимое...

Александра еще раз появлялась на экране ТВ только в 2000-е годы. «Звездочки любимых фильмов» рядом со своим экранным братом по "Бриллиантовой руке".

Наша героиня так и не смогла окончательно поправить в клинике у психиатра свое пошатнувшееся душевное здоровье. Еще больше Александру беспокоило, что болезнь прогрессирует и вскоре она станет обузой для своих близких.

И 25 апреля 2011-го бездыханное тело актрисы найдено было под окнами Боткинской больницы. Мир она покинула добровольно, выпрыгнув из окна восьмого этажа. Александре исполнилось всего 47 лет.

Александры с нами больше нет. Но ее обаятельная белокурая девочка продолжает жить на телеэкранах всей страны. Александра увековечена и в знаменитом памятнике семье Горбунковых на морвокзале в Сочи. Сидит малютка на огромном чемодане, свесив ножки вниз. Провожает пААпу!

Детям мороженное, бабе - цветы!

Кстати, с экранным братиком Александры все хорошо. Исполнивший роль Максима юный актер Дима Николаев некоторое время в детстве сам играл в кино. А когда вырос стал театральным режиссером. Живет и работает в Москве.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Брильянтовая рука   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
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3  комментария
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5k
Алексей 5 минут назад
Такая красавица и такая жестокая судьба. Врагу не пожелаешь.
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18k
Alush Минуту назад
Психика дело такое...
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10k
Dmitry 4 минуты назад
Грустно. Очень грустно.
Светлая память.
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