Как сложилась судьба маленькой дочери Семен Семеныча из «Бриллиантовой Руки»

И в театральный вуз Саша тоже соответственно не пошла. Выросла, окончила медицинский институт. Устроилась на работу врачом-стоматологом в одну из столичных зубоврачебных клиник.

Стала высококвалифицированным специалистом. Доросла до должности заведующей отделением. Имела репутацию отличного доктора и добрейшей души человека, всегда готового помочь в трудную минуту.

Пришла беда...

К сожалению, в жизни Александры пришла беда, начались проблемы с психикой и нервами. По одной из версий - после тяжелой депрессии из-за тяжкого расставания с возлюбленным, от которого в 1991-м году родила единственную дочь. Впрочем, личных тайн сердца Александра разглашать не любила.

Александра начала забывать имена и фамилии, перестала узнавать лица знакомых людей, время от времени впадала в странный ступор. Медики выявили у нее сложное психическое заболевание. Сильнодействующие препараты лишь немного тормозили неотвратимое...