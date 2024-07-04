15 фото, показывающих, что коллеги бывают настолько раздражающими, что хочется уволиться

Этот беспорядок сохранится до пятницы, пока не придут уборщики.

Я работал в компании, где была такая кухня. Однажды наш генеральный директор зашёл на кухню, лично помыл всю посуду и убрал её. Сотрудники видели, как он это делает, и они буквально одеревенели. С тех пор кухня была безупречной.