15 фото, показывающих, что коллеги бывают настолько раздражающими, что хочется уволиться

Иногда коллектив становится для человека второй семьёй. Сотрудники, с которыми легко и приятно заниматься общим делом – настоящая награда. Но для некоторых работа в коллективе превращается в настоящее испытание.
Пройти его без раздражения, а подчас и ярости – задачка со звёздочкой. И чтобы хоть немного подсластить доставшуюся горькую пилюлю, офисные сотрудники делятся фотографиями своей работы в коллективе в социальных сетях. Они показывают, какие моменты в рабочем быту раздражают их настолько сильно, что хочется уволиться или даже пойти на преступление.
Ооо, это в моём стиле! На моей работе есть часы, которые кто-то приклеил к стене, потому что я каждый день немного их наклонял.
Держу пари, что этот же коллега позже вернётся за второй частью из средины пирога.
Ваш работодатель нарушает трудовое законодательство, принимая на работу одного из моих детей.
Я заметил, что в основном здесь только ложки. Возможно, поэтому никого не волнует, в какую ячейку их складывать.
Выглядит как инопланетная форма жизни из телесериала 70-х годов…
Я думаю, что это самая красивая фотография рулона туалетной бумаги, которую я когда-либо видел. Композиция фантастическая!
Каждый день в полночь мой коллега зачёркивает одну клеточку на календаре. Сегодня его кто-то опередил.
Похоже, один из ваших коллег — дипломированный социопат.
Думаю, вам нужно найти левшу в офисе.
Этот беспорядок сохранится до пятницы, пока не придут уборщики.
Я работал в компании, где была такая кухня. Однажды наш генеральный директор зашёл на кухню, лично помыл всю посуду и убрал её. Сотрудники видели, как он это делает, и они буквально одеревенели. С тех пор кухня была безупречной.
Похоже, он съел всего около 40% батончика. Заботливо с его стороны.
Иногда на работе неизбежно приходится сталкиваться с коллегами-паразитами. Чтобы удалить чернила, используйте медицинский спирт.
Капсулы для посудомоечной машины на нашей работе закончились, и коллега решил добавить классическое моющее средство
Я так сделал однажды, когда был молодым и совсем глупым. Пол на кухне после этого был очень чистым.
Он пытается скрепить бумагу с воздухом.
Я взял обед с собой на работу и хотел добавить немного перца, но мой коллега забыл плотно закрыть упаковку
Лично для меня это примерно идеальное количество перца. Я так ем. И я не шучу.
Для тех, кто не может ничего разглядеть — все буквы расположены в алфавитном порядке, а не по принципу QWERTY.
Нам с коллегой приходится делить один и тот же стол, и это уже второй раз, когда он это делает. Он утверждает, что достает зуб, когда ест.
Оставь ему доллар, как настоящая зубная фея.
Это был третий день, когда никто не выносил мусор.
Источник:
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