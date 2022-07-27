Фото из прошлого. "Алексей Баталов"

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Лучший актёр 1962 года по опросу читателей "Советский экран" за фильм "Девять дней одного года".
Фотографии артиста разных лет.
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Кадр из фильма. Персонажи Лебцельтерн (актер Игорь Дмитриев) и князь Трубецкой (актер Алексей Баталов) Фильм: Звезда пленительного счастья. 1975
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5.
Делегация кинематографистов и актеров во главе с Алексеем Баталовым на ПО "Атоммаш". Волгодонск 1979 г.
7.
Рабочий момент съемок: актер Алексей Баталов, режиссер Михаил Калатозов, оператор Сергей Урусевский Фильм: Летят журавли. 1957 г.
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