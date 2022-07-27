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Фото из прошлого. "Алексей Баталов"

Фото из прошлого. "Алексей Баталов"

Автор:
27 июля 2022 18:22
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Алексей Баталов   СССР   искусство   история   кино   фильм   фото   фотографии   
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Лучший актёр 1962 года по опросу читателей "Советский экран" за фильм "Девять дней одного года".

Фотографии артиста разных лет.

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Метки: Алексей Баталов   СССР   искусство   история   кино   фильм   фото   фотографии   
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1  комментарий
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Василенко Татьяна 3 часа назад
А где же Гога???
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