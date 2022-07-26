FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6615 постов • 1177 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
10 лучших фильмов с участием Фрунзика Мкртчяна

10 лучших фильмов с участием Фрунзика Мкртчяна

Автор:
26 июля 2022 09:36
Сообщество : Кино
Метки: Фрунзик Мкртчян   актер   кино   роль   фильм   фото   
953
11

Или Фрунзик Мкртчян снимался только в тех фильмах, которые заведомо будут качественными и любимы зрителями, или же он вытягивал любой фильм, но в его биографии аж 9 фильмов, которые в рейтинге "Кинопоиска" имеют оценку 8 и более баллов. А это очень высокая оценка, которая зачастую недоступна современным фильмам.

В этой публикации хотелось бы вспомнить 10 фильмов с участием Фрунзика Мкртчяна - фильмы, которые имеют максимальную оценку зрителей.


Треугольник, 1967

×
×

Молодой парень Овик всегда был рядом с пятью неунывающими кузнецами. О них он и рассказал - с любовью и задором. Одним из них был Гаспар, которого сыграл Фрунзик Мкртчян.


Наапет, 1977


Фильм рассказывает нам про Наапета, который во время геноцида потерял свою семью. Жизнь сломана. Наапет молчалив и сосредоточен в себе. Но годы идут. И вот уже Наапет начинает новую жизнь - строит дом, заводит семью.

В этом фильме Фрунзик Мкртчян играет Апро.


Мужчины, 1972


Четверо друзей работают таксистами в Ереване. И вот однажды самый скромный из них влюбляется в девушку. Но вот только сложно обратить на себя внимание красавицы. И тогда друзья делают так, чтобы девушка обратила внимание на их друга.

Одного из таксистов по имени Сурен играет Фрунзик Мкртчян.


Танго нашего детства, 1984


Рубен вернулся с войны, но оставил семью и ушел к женщине, которая спасла его. Гордая Сирануш не может с этим смириться. Она и дети делают всё, чтобы образумить Рубена. Только все эти попытки настолько беспомощны, что в итоге Рубен окончательно запутывается и по своей глупости попадает в тюрьму.

Этого Рубена и сыграл Фрунзик Мкртчян.


Пощечина, 1980


В этой истории главным действующим лицом является Торик, который влюбился в девушку, занимающейся "продажной любовью". Все пытаются наставить Торика на правильный путь, но он понимает, что всем на его плевать, так как им важно только соблюдение "чести". Но Торик счастлив, что нашел свою любовь.

В фильме Фрунзик Мкртчян играет шорника Григора-ага, который взял к себе на воспитание Торика.


Мимино, 1977


Каким-бы получился фильм "Мимино", если бы в нем не снялся Фрунзик Мкртчян? Совершенно другим. Более, чем половина юмора фильма относится к его персонажу, который никогда не бросит друга в беде и любит свою Армению.


01-99, 1959


Пьянице Гарсевану было поручено довести вино для пробы Погосяну. Но Гарсеван не выполнил миссию, а выпил вино и упал возле дороги. Благо его подобрали, подумал, что он попал в дорожное происшествие.

В этой комедийной короткометражке Фрунзик сыграл главную роль.


Песнь прошедших дней, 1982


Действие фильма происходит в годы Великой Отечественной войны. Место действия - город Ленинакан. Герои фильма - члены театральной группы, которые разделили со своей родиной всего горести и утраты войны.

Фрунзик Мкртчян сыграл одну из главных ролей в этом фильме.


Мы и наши горы, 1969


Однажды пастухи, живущие высоко в горах Армении, попали в курьезную историю. На пьяную голову во время пирушки они приготовили шашлык из овец соседа. Чтобы данное недоразумение было "замято", они договариваются с соседом о "выкупе".

И вроде бы всё нормально, но только молодой участковый вдруг решил придать "хищению" официальный вид.


Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1966


Роль Джабраила не очень большая, но очень важная. Практически каждая его фраза "ушла в народ".

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Фрунзик Мкртчян   актер   кино   роль   фильм   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
Александр 38 минут назад
"Нормальные герои всегда идут в обход "..:-))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Юрий 15 минут назад
"Одиноким предоставляется общежитие."
Я скоро буду кудахтать как цыпленок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Серёга@ 23 минуты назад
А как он пиратом был ? Айболит 66!
"-Он сам прохудился! Ми его даже не проковыривали!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
629
HalloFreeSpace Полчаса назад
Кроме Мимино и Кавказкой пленницы ничего не видел ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Кархародон Полчаса назад
Он и в эпизодах был гениален

«Утром - яичница, днем - яичница, вечером - яичница.
А ночью - омлет.»(С.)
Одиноким предоставляется общежитие 1983

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Volga_34 37 минут назад
Классный актёр. С несчастной судьбой..
Имхо : от баб - всё зло на свете..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

287184



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 занятных фотографий удивительных вещей
15 занятных фотографий удивительных вещей
Руки в гору, работает грамматическая полиция
Руки в гору, работает грамматическая полиция
События на Украине 25- 26 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Питт или не Питт, - вот в чем ответ: в подзаголовке
Питт или не Питт, - вот в чем ответ: в подзаголовке
Две советские актрисы, которые исчезли и никто не знает, что с ними
Две советские актрисы, которые исчезли и никто не знает, что с ними
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Статистика для крайних случаев

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#картинки#история#подборка#Россия#искусство#сарказм#автомобили#ретро
#Юмор#факты#люди#Приколы#забавно#в мире#комментарии#СССР#дикие животные#автомир
#интересно#животные#фотографии#кино#познавательно#интересное#позитив#Разное#Мемы#художник
Светлана Савицкая - кто она? Светлана Савицкая - кто она? 10 лучших фильмов Никиты Михалкова 10 лучших фильмов Никиты Михалкова Актёр-рекордсмен по количеству сыгранных ролей в фильмах Эльдара Рязанова Актёр-рекордсмен по количеству сыгранных ролей в фильмах Эльдара Рязанова 10 воссоединений знаменитых актёров 10 воссоединений знаменитых актёров 20 фактов о фильмах Эльдара Рязанова 20 фактов о фильмах Эльдара Рязанова 10 безумных ролей Дэниела Рэдклиффа 10 безумных ролей Дэниела Рэдклиффа

На что жалуетесь?

Вернуться