10 лучших фильмов с участием Фрунзика Мкртчяна

Четверо друзей работают таксистами в Ереване. И вот однажды самый скромный из них влюбляется в девушку. Но вот только сложно обратить на себя внимание красавицы. И тогда друзья делают так, чтобы девушка обратила внимание на их друга.

Одного из таксистов по имени Сурен играет Фрунзик Мкртчян.

Танго нашего детства, 1984