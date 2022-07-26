10 лучших фильмов с участием Фрунзика Мкртчяна

Или Фрунзик Мкртчян снимался только в тех фильмах, которые заведомо будут качественными и любимы зрителями, или же он вытягивал любой фильм, но в его биографии аж 9 фильмов, которые в рейтинге "Кинопоиска" имеют оценку 8 и более баллов. А это очень высокая оценка, которая зачастую недоступна современным фильмам.
В этой публикации хотелось бы вспомнить 10 фильмов с участием Фрунзика Мкртчяна - фильмы, которые имеют максимальную оценку зрителей.
Треугольник, 1967
Молодой парень Овик всегда был рядом с пятью неунывающими кузнецами. О них он и рассказал - с любовью и задором. Одним из них был Гаспар, которого сыграл Фрунзик Мкртчян.
Наапет, 1977
Фильм рассказывает нам про Наапета, который во время геноцида потерял свою семью. Жизнь сломана. Наапет молчалив и сосредоточен в себе. Но годы идут. И вот уже Наапет начинает новую жизнь - строит дом, заводит семью.
В этом фильме Фрунзик Мкртчян играет Апро.
Мужчины, 1972
Четверо друзей работают таксистами в Ереване. И вот однажды самый скромный из них влюбляется в девушку. Но вот только сложно обратить на себя внимание красавицы. И тогда друзья делают так, чтобы девушка обратила внимание на их друга.
Одного из таксистов по имени Сурен играет Фрунзик Мкртчян.
Танго нашего детства, 1984
Рубен вернулся с войны, но оставил семью и ушел к женщине, которая спасла его. Гордая Сирануш не может с этим смириться. Она и дети делают всё, чтобы образумить Рубена. Только все эти попытки настолько беспомощны, что в итоге Рубен окончательно запутывается и по своей глупости попадает в тюрьму.
Этого Рубена и сыграл Фрунзик Мкртчян.
Пощечина, 1980
В этой истории главным действующим лицом является Торик, который влюбился в девушку, занимающейся "продажной любовью". Все пытаются наставить Торика на правильный путь, но он понимает, что всем на его плевать, так как им важно только соблюдение "чести". Но Торик счастлив, что нашел свою любовь.
В фильме Фрунзик Мкртчян играет шорника Григора-ага, который взял к себе на воспитание Торика.
Мимино, 1977
Каким-бы получился фильм "Мимино", если бы в нем не снялся Фрунзик Мкртчян? Совершенно другим. Более, чем половина юмора фильма относится к его персонажу, который никогда не бросит друга в беде и любит свою Армению.
01-99, 1959
Пьянице Гарсевану было поручено довести вино для пробы Погосяну. Но Гарсеван не выполнил миссию, а выпил вино и упал возле дороги. Благо его подобрали, подумал, что он попал в дорожное происшествие.
В этой комедийной короткометражке Фрунзик сыграл главную роль.
Песнь прошедших дней, 1982
Действие фильма происходит в годы Великой Отечественной войны. Место действия - город Ленинакан. Герои фильма - члены театральной группы, которые разделили со своей родиной всего горести и утраты войны.
Фрунзик Мкртчян сыграл одну из главных ролей в этом фильме.
Мы и наши горы, 1969
Однажды пастухи, живущие высоко в горах Армении, попали в курьезную историю. На пьяную голову во время пирушки они приготовили шашлык из овец соседа. Чтобы данное недоразумение было "замято", они договариваются с соседом о "выкупе".
И вроде бы всё нормально, но только молодой участковый вдруг решил придать "хищению" официальный вид.
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1966
Роль Джабраила не очень большая, но очень важная. Практически каждая его фраза "ушла в народ".
Источник:
АНТИФИШКИ
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