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Как выглядит самая сложная в мире транспортная развязка

Как выглядит самая сложная в мире транспортная развязка

Автор:
27 июля 2022 14:47
Сообщество : Автомир
Метки: Китай   Развязка   Чудеса на виражах   архитектурные сооружения   архитектурные шедевры   китайцы молодцы   ну и ну   ну надо же   транспортная развязка   
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Дорожная развязка Хуанцзювань в Чунцине (Китай) с 20 съездами, переплетающимися на пяти уровнях и соединяющими три основные скоростные автомагистрали, считается самой сложной для навигации эстакадой в мире. Это настоящий лабиринт!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   Развязка   Чудеса на виражах   архитектурные сооружения   архитектурные шедевры   китайцы молодцы   ну и ну   ну надо же   транспортная развязка   
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3  комментария
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12k
Енот Полиграфович 16 минут назад
Развязка...еще и транспортные указатели на иероглифах- вот где мозг сломать можно...пока будешь разбираться кто нибудь точно вьедет...
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1k
Дмитрий 48 минут назад
не показывайте это Собянину. он же извратит идею и сделает это
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