Как выглядит самая сложная в мире транспортная развязка

Когда фотографии дорожной развязки Хуанцзюэвань впервые попали в Интернет несколько лет назад, они вызвали смесь шока, изумления и беспокойства, особенно у автомобилистов. Многие задавались вопросом, как найти нужную дорогу с таким количеством съездов и полос на выбор. Даже для опытного водителя Хуанцзюэвань выглядит немного устрашающе, по крайней мере, на первый взгляд. Недаром этот путепровод известен как самая сложная эстакада в мире.