Как выглядит самая сложная в мире транспортная развязка

768
4
2
Дорожная развязка Хуанцзювань в Чунцине (Китай) с 20 съездами, переплетающимися на пяти уровнях и соединяющими три основные скоростные автомагистрали, считается самой сложной для навигации эстакадой в мире. Это настоящий лабиринт!
Когда фотографии дорожной развязки Хуанцзюэвань впервые попали в Интернет несколько лет назад, они вызвали смесь шока, изумления и беспокойства, особенно у автомобилистов. Многие задавались вопросом, как найти нужную дорогу с таким количеством съездов и полос на выбор. Даже для опытного водителя Хуанцзюэвань выглядит немного устрашающе, по крайней мере, на первый взгляд. Недаром этот путепровод известен как самая сложная эстакада в мире.
«Вам придется объехать весь город, если вы выберете не тот съезд», — недавно прокомментировал один автомобилист фотографию путепровода Хуанцзюэвань, в то время как другие задавались вопросом, помогут ли им их системы GPS, учитывая пять вертикальных уровней, на которых расположены пандусы.
Завершенный в 2017 году, после пяти лет планирования и еще семи лет реальных строительных работ, путепровод Хуанцзюэвань считается своего рода архитектурным чудом. И его главный проектировщик настаивает на том, что любые опасения по поводу навигации по путепроводу являются необоснованными.
Он утверждает, что 20 съездов эстакады Хуанцзюэвань необходимы для облегчения навигации. Поскольку развязка соединяет три скоростные автомагистрали, а также другие региональные магистрали, проектировщики учли человеческий фактор и добавили дополнительные пандусы, чтобы помочь водителям быстрее развернуться. По их словам, в случае выбора неправильной полосы у автомобилистов есть возможность съезда в течение 10 минут, а дорожные знаки хорошо видны, поэтому, хотя съезды с Хуанцзюэванской эстакады идут в восьми разных направлениях, водителям не стоит слишком беспокоиться.
В последнее время Китай строит довольно сумасшедшие дорожные развязки. В 2018 году, например, была представлена развязка Qianchun Interchange, ещё одно инфраструктурное чудо, состоящее из 18 различных пандусов, самый высокий из которых возвышается на 37 метров над землей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20 забавных снимков о людях, которые столкнулись с неожиданной ситуацией
- В Китае разработали робота-крысу
- 17 малоизвестных и удивительных фактов о знаменитостях
- В Китае разработали робота, который умеет кататься на лыжах
- 30 ужасных фотографий, в которых на самом деле нет ничего ужасного
Метки: Китай Развязка Чудеса на виражах архитектурные сооружения архитектурные шедевры китайцы молодцы ну и ну ну надо же транспортная развязка
Новости партнёров