Китайская компания установила камеры в туалетных кабинках для слежки за сотрудниками

Снимки с этих камер наблюдения недавно кто-то слил в китайские социальные сети, где они вызвали бурную реакцию. Вскоре кто-то заявил, что на них изображен туалет в China Aviation Lithium Battery Technology Co., Ltd. в Сямыне, государственной компании, специализирующейся на производстве литиевых батарей.



На фотографиях, циркулирующих в Сети, также указаны «корректирующие меры» за нарушения, якобы предложенные отделом кадров. Судя по всему, двое сотрудников были уволены, а третий был подвергнут суровому наказанию, а его ежемесячная оценка производительности была снижена до нуля.



После того, как кадры стали вирусными, и информационные агентства начали обращаться в China Aviation Lithium Battery Technology Co., Ltd. за комментариями, компания выступила с официальным заявлением. Она признала, что попавшие в Сеть фотографии были записаны ее системой наблюдения. Однако добавила, что камеры были установлены только в этом году и их единственная цель — наблюдение за нарушителями запрета на курение в туалете компании.



Действительно, двое людей, изображенных на фотографиях, держат в руках зажженные сигареты, но опять же, все они также используют смартфоны. В любом случае, объяснение мало чем успокоило пользователей социальных сетей. Независимо от мотивов компании, для подавляющего большинства населения установка камер наблюдения в туалетных кабинках просто неприемлема.



"Боже мой! Как насчет конфиденциальности?" — спросил один из пользователей Weibo.



"Они относятся к людям как к животным, без малейшего уважения и человечности", — прокомментировал другой.