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Китайская компания установила камеры в туалетных кабинках для слежки за сотрудниками

Китайская компания установила камеры в туалетных кабинках для слежки за сотрудниками

Автор:
20 сентября 2022 12:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   в туалете   камеры наблюдения   контроль   ну и ну   произвол работодателя   работодатель   учет рабочего времени   фото в туалете   
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В китайских соцсетях появились вирусные фотографии, сделанные с камер наблюдения над туалетными кабинками. Выяснилось, что установить камеры в туалете — неоднозначное решение одной из крупных госкомпаний. Таким образом работодатель пытается контролировать сотрудников, которые проводят слишком много времени не на своем рабочем месте.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   в туалете   камеры наблюдения   контроль   ну и ну   произвол работодателя   работодатель   учет рабочего времени   фото в туалете   
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9  комментариев
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945
ChePaev 3 часа назад
видеонаблюдение в туалете ведётся для вашей безопасности))
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60
Doctor Tod Полчаса назад
Я вот не понимаю, зачем камеры? Зачем унижать людей? Если уж прямо хочется учесть все до секунды, ну поставьте СКУД и выделите сортир в отдельную зону.....
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1k
Andrey 45 минут назад
а тупо сделать вход-выход по персональной карточке проходке? и потом в итоге считать кто сколько зависал
на одной работе, лет 20 назад, я там кстати выдержал целых 3 дня, доступ на кухню и общему копиру был так организован, ну и все двери естественно
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795
Aleks 53 минуты назад
Вот такие свободы пошли, на работу отбивка по чипу, когда пришел, когда ушел, всюду камеры, чуть присел отдохнуть минутку, сотрудники стучат, все друг на друга косятся, боятся задержаться лишнюю минуту в туалете. Вспомнил завод еще при Союзе, у кого родственник умер, в понедельник приходит кто с бадуна, мастер сам подходит и говорит, давай дуй домой, спишем на больничный, приди в себя, отойди, у вас беда дома, возьми пару дней. И все относились с понимаем.
А теперь реальный случай из моей жизни, на фирме у немца умерла мать, в ночь, он с утра звонит на работу, что задержится, нужно утрясти дела с конторами, оформить, всю ночь не спал. Шеф недовольно , блин, я тебя расчитывал сегодня поставить на работу на выезд. Ну ладно. И что? Мужик приходит в 12 и работает как карла. Что то мне такой демократии не хочется нифига. А тут еще СССР хают, то ли еще будет скоро в жопы всем чипы вживят, чтобы с унитазом контактировал и считывал, сколько минут не работал.
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17k
Сергей Час назад
А ещё чтобы туалетную бумагу не творили.
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7k
Shtoppi 2 часа назад
Как говорил Н.С. Хрущев о том что сотрудники КГБ следят за ним когда он уже на пенсии и жил на даче:
<<...утыкали всю дачу подслушивающими устройствами. Сортир и тот не забыли. Тратите народные деньги на то, чтобы пердеж подслушивать.>>
Тема та же, только тут еще и подглядывать. На что только не пойдут некоторые люди ради контроля над остальными.
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