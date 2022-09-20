Китайская компания установила камеры в туалетных кабинках для слежки за сотрудниками

852
3
В китайских соцсетях появились вирусные фотографии, сделанные с камер наблюдения над туалетными кабинками. Выяснилось, что установить камеры в туалете — неоднозначное решение одной из крупных госкомпаний. Таким образом работодатель пытается контролировать сотрудников, которые проводят слишком много времени не на своем рабочем месте.
Использование туалета в рабочее время уже давно является спорной темой в Китае. Бывали случаи, когда людям урезали зарплаты за то, что они слишком долго торчат в туалете. Кого-то штрафовали за использование туалета более одного раза в день. А у кого-то на работе на туалетные кабинки даже таймеры установили...
Но все эти примеры — просто цветочки по сравнению с новшеством, внедренным в одной технологической компании в Сямыне, провинция Фуцзянь. Сообщается, что компания установила камеры над кабинками в туалетах, чтобы легче было отследить, кто из сотрудников зависает там надолго, например, с мобильным телефоном, вместо того, чтобы бежать обратно на рабочее место.
Но все эти примеры — просто цветочки по сравнению с новшеством, внедренным в одной технологической компании в Сямыне, провинция Фуцзянь. Сообщается, что компания установила камеры над кабинками в туалетах, чтобы легче было отследить, кто из сотрудников зависает там надолго, например, с мобильным телефоном, вместо того, чтобы бежать обратно на рабочее место.
Снимки с этих камер наблюдения недавно кто-то слил в китайские социальные сети, где они вызвали бурную реакцию. Вскоре кто-то заявил, что на них изображен туалет в China Aviation Lithium Battery Technology Co., Ltd. в Сямыне, государственной компании, специализирующейся на производстве литиевых батарей.
На фотографиях, циркулирующих в Сети, также указаны «корректирующие меры» за нарушения, якобы предложенные отделом кадров. Судя по всему, двое сотрудников были уволены, а третий был подвергнут суровому наказанию, а его ежемесячная оценка производительности была снижена до нуля.
После того, как кадры стали вирусными, и информационные агентства начали обращаться в China Aviation Lithium Battery Technology Co., Ltd. за комментариями, компания выступила с официальным заявлением. Она признала, что попавшие в Сеть фотографии были записаны ее системой наблюдения. Однако добавила, что камеры были установлены только в этом году и их единственная цель — наблюдение за нарушителями запрета на курение в туалете компании.
Действительно, двое людей, изображенных на фотографиях, держат в руках зажженные сигареты, но опять же, все они также используют смартфоны. В любом случае, объяснение мало чем успокоило пользователей социальных сетей. Независимо от мотивов компании, для подавляющего большинства населения установка камер наблюдения в туалетных кабинках просто неприемлема.
"Боже мой! Как насчет конфиденциальности?" — спросил один из пользователей Weibo.
"Они относятся к людям как к животным, без малейшего уважения и человечности", — прокомментировал другой.
На фотографиях, циркулирующих в Сети, также указаны «корректирующие меры» за нарушения, якобы предложенные отделом кадров. Судя по всему, двое сотрудников были уволены, а третий был подвергнут суровому наказанию, а его ежемесячная оценка производительности была снижена до нуля.
После того, как кадры стали вирусными, и информационные агентства начали обращаться в China Aviation Lithium Battery Technology Co., Ltd. за комментариями, компания выступила с официальным заявлением. Она признала, что попавшие в Сеть фотографии были записаны ее системой наблюдения. Однако добавила, что камеры были установлены только в этом году и их единственная цель — наблюдение за нарушителями запрета на курение в туалете компании.
Действительно, двое людей, изображенных на фотографиях, держат в руках зажженные сигареты, но опять же, все они также используют смартфоны. В любом случае, объяснение мало чем успокоило пользователей социальных сетей. Независимо от мотивов компании, для подавляющего большинства населения установка камер наблюдения в туалетных кабинках просто неприемлема.
"Боже мой! Как насчет конфиденциальности?" — спросил один из пользователей Weibo.
"Они относятся к людям как к животным, без малейшего уважения и человечности", — прокомментировал другой.
Сообщается, что бригада по надзору за безопасностью труда района Сямынь Сянъань проводит расследование по этому делу, но специалисты по правовым вопросам утверждают, что компания должна быть привлечена к ответственности. Установка камер в необщественных зонах туалетов серьезно нарушает приватность сотрудников.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Маленький китаец потратил деньги, собранные для лечения отца, на мобильные игры
- В Индии школьники привязали учителя математики к дереву и избили за плохие оценки
- Китайские бизнесмены придумали жестокое наказание для нерадивых сотрудников
- Японская газировка со вкусом пельменей стала культовым напитком
- 27-летний китаец не может устроиться на работу из-за своей детской внешности
Метки: Ynews Китай в туалете камеры наблюдения контроль ну и ну произвол работодателя работодатель учет рабочего времени фото в туалете
Новости партнёров
на одной работе, лет 20 назад, я там кстати выдержал целых 3 дня, доступ на кухню и общему копиру был так организован, ну и все двери естественно
А теперь реальный случай из моей жизни, на фирме у немца умерла мать, в ночь, он с утра звонит на работу, что задержится, нужно утрясти дела с конторами, оформить, всю ночь не спал. Шеф недовольно , блин, я тебя расчитывал сегодня поставить на работу на выезд. Ну ладно. И что? Мужик приходит в 12 и работает как карла. Что то мне такой демократии не хочется нифига. А тут еще СССР хают, то ли еще будет скоро в жопы всем чипы вживят, чтобы с унитазом контактировал и считывал, сколько минут не работал.
<<...утыкали всю дачу подслушивающими устройствами. Сортир и тот не забыли. Тратите народные деньги на то, чтобы пердеж подслушивать.>>
Тема та же, только тут еще и подглядывать. На что только не пойдут некоторые люди ради контроля над остальными.