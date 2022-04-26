В Китае разработали робота-крысу

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В последние годы было разработано множество роботизированных версий животных, от рыб до собак. Учёные из Пекинского технологического института представили последнюю новинку — робокрысу.
Четвероногий бот по имени SQuRo (маленький четвероногий робот-крыса) может приседать, стоять, ходить, ползать и поворачиваться, как настоящая крыса, и даже может нести груз, равный 91% собственного веса.
Разработчики надеются, что их детище может быть полезно во время поисково-спасательных операций, ведь маленький робот-крыса может пролезть в самую узкую щель. Во время полевых испытаний SQuRo смог протиснуться через проход шириной 9 см.
По словам исследователей, крысы были основным источником вдохновения для многих разработчиков робототехники.
«Крысы, живущие в пещерах, привлекли большое внимание из-за своей непревзойденной ловкости и приспособляемости», — объяснили учёные. — Было предпринято много усилий, чтобы имитировать морфологию или характеристики движения крыс».
Крысы умеют протискиваться через узкие пространства благодаря своим удлиненным стройным телам и ловкости. Чтобы разработать робота SQuRo, исследователи изучили тела и движения крыс, создав длинный и гибкий позвоночник, как у настоящего животного.
«Крысы, живущие в пещерах, привлекли большое внимание из-за своей непревзойденной ловкости и приспособляемости», — объяснили учёные. — Было предпринято много усилий, чтобы имитировать морфологию или характеристики движения крыс».
Крысы умеют протискиваться через узкие пространства благодаря своим удлиненным стройным телам и ловкости. Чтобы разработать робота SQuRo, исследователи изучили тела и движения крыс, создав длинный и гибкий позвоночник, как у настоящего животного.
В результате получился робот, который может выполнять различные движения, такие как приседание, ходьба, ползание и повороты, и даже может восстанавливаться после падения. А во время полевых испытаний SQuRo смог пройти через неровный проход шириной около 9 см, преодолеть препятствие высотой 2,7 см и подняться по склону под углом 15°.
Разработчики утверждают также, что их робот может успешно переносить груз, равный 91% от его собственного веса, что демонстрирует превосходную способность нести полезную нагрузку по сравнению с другими четвероногими роботами небольшого размера.
Разработчики утверждают также, что их робот может успешно переносить груз, равный 91% от его собственного веса, что демонстрирует превосходную способность нести полезную нагрузку по сравнению с другими четвероногими роботами небольшого размера.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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