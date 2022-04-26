В Китае разработали робота-крысу

В результате получился робот, который может выполнять различные движения, такие как приседание, ходьба, ползание и повороты, и даже может восстанавливаться после падения. А во время полевых испытаний SQuRo смог пройти через неровный проход шириной около 9 см, преодолеть препятствие высотой 2,7 см и подняться по склону под углом 15°.



Разработчики утверждают также, что их робот может успешно переносить груз, равный 91% от его собственного веса, что демонстрирует превосходную способность нести полезную нагрузку по сравнению с другими четвероногими роботами небольшого размера.