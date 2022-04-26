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В Китае разработали робота-крысу

В Китае разработали робота-крысу

Автор:
26 апреля 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   интересные разработки   китайские ученые   китайцы молодцы   крыса   новые разработки   робот   робототехника   технологии   
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В последние годы было разработано множество роботизированных версий животных, от рыб до собак. Учёные из Пекинского технологического института представили последнюю новинку — робокрысу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   интересные разработки   китайские ученые   китайцы молодцы   крыса   новые разработки   робот   робототехника   технологии   
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2  комментария
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6k
au3 12 минут назад
"Разработчики надеются, что их детище может быть полезно во время поисково-спасательных операций, ведь маленький робот-крыса может пролезть в самую узкую щель."

Даже на ровной поверхности эта крыса не очень ....
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23k
Михаил Сметанкин 10 минут назад
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