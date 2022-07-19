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35 архитектурных чудес со всего мира

35 архитектурных чудес со всего мира

Автор:
19 июля 2022 17:03
Сообщество : Путешествия
Метки: Красивые здания   архитектура   архитектурные идеи   архитектурные сооружения   архитектурные шедевры   дизайн   путешественнику на заметку   со всего мира   фото со всего мира   
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Мы часто слышим об архитектурных неудачах, связанных то с отсутствием вкуса, то с убогим исполнением замысла. И гораздо реже узнаём новости о впечатляющих архитектурных проектах или вспоминаем о потрясающих зданиях, бросающих вызов времени, настоящих архитектурных чудесах. Да, их не так уж много, но в масштабах мира есть на что посмотреть!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Красивые здания   архитектура   архитектурные идеи   архитектурные сооружения   архитектурные шедевры   дизайн   путешественнику на заметку   со всего мира   фото со всего мира   
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8  комментариев
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75
PsyDoza Frankenschpökel 2 часа назад
На втором фото мечеть в СПб
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Hunson Abadeer 58 минут назад
красота, спасибо за пост
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12
Bendix Час назад
Автор! Пост интересный и познавательный. Разбивайте такое множество красоты на два поста. Тяжеловато под конец. Плюсик.
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Роман Час назад
Дворец Дюльбер в Крыму. Дачка одного из Романовых.
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39k
Сергей Час назад
Блинную лавку голландцы под наркотой лепили.
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3k
Copycat 2 часа назад
Так это ж Татуин) в этом доме и жил Люк Скайоукер с дядей и тётей
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