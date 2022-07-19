35 архитектурных чудес со всего мира

Мы часто слышим об архитектурных неудачах, связанных то с отсутствием вкуса, то с убогим исполнением замысла. И гораздо реже узнаём новости о впечатляющих архитектурных проектах или вспоминаем о потрясающих зданиях, бросающих вызов времени, настоящих архитектурных чудесах. Да, их не так уж много, но в масштабах мира есть на что посмотреть!

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1. Сохранившийся район периода Эдо в Японии 0 Источник:

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2. Персидская мечеть 0 Источник:

3. Книжный магазин, от которого захватывает дух. Чэнду, Сычуань, Китай 0 Источник:

4. Аббатство Кайлмор в тумане, Коннемара, Голуэй, Ирландия 0 Источник:

5. Жилой комплекс Les Espaces D'Abraxas, Франция 0 Источник:

6. Блинная лавка Ханса и Гретель в Зевольде, Нидерланды 0 Источник:

7. Читальный зал, Португальская королевская библиотека, Рио-де-Жанейро, Бразилия 0 Источник:

8. Мечеть Насир-Оль-Мольк, также известная как Розовая мечеть, традиционная мечеть в Ширазе, Иран 0 Источник:

9. Отель с витражным потолком - Gran Hotel Ciudad De México, Мехико 0 Источник:

10. Лестница в Доме ученых, Львов, Украина. Здание было спроектировано венскими архитекторами Fellner&Helmer в 1898 году 0 Источник:

11. Хава Махал в Джайпуре, Индия 0 Источник:

12. Надувная инсталляция «Гайя» в расписном зале XVIII века в стиле барокко Старого Королевского военно-морского колледжа, Гринвич, Лондон, Великобритания 0 Источник:

13. Фасад ювелирного магазина в стиле модерн в Лилле, О-де-Франс, Северная Франция 0 Источник:

14. Румынский Атенеум, концертный зал в Бухаресте 0 Источник:

15. Ратуша Лёвена (1448-1469), Бельгия, одна из самых известных готических ратуш в мире. На ее строительство ушло три архитектора и тридцать лет 0 Источник:

16. Шато Фронтенак, Квебек, Канада 0 Источник:

17. Красивый дом в окружении скал и деревьев в Гренско, Чехия 0 Источник:

18. Пьетрагалла, Италия 0 Источник:

19. Совершенно новый жилой комплекс архитектурного бюро Mvrdv в Амстердаме, Нидерланды 0 Источник:

20. Террасный дом, украшенный глицинией на Аргайл-роуд, Кенсингтон, Лондон, Великобритания 0 Источник:

21. Храм Кайласа в Эллоре, Индия, построенный из цельного камня 0 Источник:

22. Библиотека Тринити-колледжа - Дублин, Ирландия 0 Источник:

23. Кастильо де Коломарес в Испании. Памятник в виде замка, посвящённый жизни и приключениям Христофора Колумба 0 Источник:

24. Музей Изабеллы Стюарт Гарднер - Бостон 0 Источник:

25. Ресторан, который похож на музей. Le Train Bleu, Лионский вокзал Парижа. Спроектирован в стиле нео-барокко французским архитектором Мариусом Тудуаром для Всемирной выставки в Париже в 1900 году 0 Источник:

26. Традиционный средневековый пещерный дом с внутренним двором, найден в пустыне Ливии 0 Источник:

27. Lavirotte Building, жилой дом на авеню Рапп в 7-м округе Парижа, спроектированный французским архитектором Жюлем Лавироттом и построенный между 1899 и 1901 годами 0 Источник:

28. Чахар Баг, Эсфехан, Иран 0 Источник:

29. Астрономическая башня в Праге, Чехия 0 Источник:

30. Храм Бапс Акшардхам, Дели, Индия 0 Источник:

31. Хаммам Эссалихине — римская баня, которая всё ещё используется спустя 2000 лет в Кхенчеле, Алжир 0 Источник:

32. Замок Драхенбург в Германии, построенный в 1884 году 0 Источник:

33. Здание Niagara Mohawk, построенное в стиле ар-деко, Нью-Йорк 0 Источник:

34. Зал Дурбар Майсурского дворца, Индия 0 Источник: