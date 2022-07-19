35 архитектурных чудес со всего мира

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Мы часто слышим об архитектурных неудачах, связанных то с отсутствием вкуса, то с убогим исполнением замысла. И гораздо реже узнаём новости о впечатляющих архитектурных проектах или вспоминаем о потрясающих зданиях, бросающих вызов времени, настоящих архитектурных чудесах. Да, их не так уж много, но в масштабах мира есть на что посмотреть!
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8. Мечеть Насир-Оль-Мольк, также известная как Розовая мечеть, традиционная мечеть в Ширазе, Иран
10. Лестница в Доме ученых, Львов, Украина. Здание было спроектировано венскими архитекторами Fellner&Helmer в 1898 году
12. Надувная инсталляция «Гайя» в расписном зале XVIII века в стиле барокко Старого Королевского военно-морского колледжа, Гринвич, Лондон, Великобритания
15. Ратуша Лёвена (1448-1469), Бельгия, одна из самых известных готических ратуш в мире. На ее строительство ушло три архитектора и тридцать лет
20. Террасный дом, украшенный глицинией на Аргайл-роуд, Кенсингтон, Лондон, Великобритания
23. Кастильо де Коломарес в Испании. Памятник в виде замка, посвящённый жизни и приключениям Христофора Колумба
25. Ресторан, который похож на музей. Le Train Bleu, Лионский вокзал Парижа. Спроектирован в стиле нео-барокко французским архитектором Мариусом Тудуаром для Всемирной выставки в Париже в 1900 году
27. Lavirotte Building, жилой дом на авеню Рапп в 7-м округе Парижа, спроектированный французским архитектором Жюлем Лавироттом и построенный между 1899 и 1901 годами
31. Хаммам Эссалихине — римская баня, которая всё ещё используется спустя 2000 лет в Кхенчеле, Алжир
Источник: — переведено специально для fishki.net
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