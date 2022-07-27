25 редких фото со съемочных площадок знаменитых фильмов

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Вашему вниманию предлагаются редкие снимки, запечатлевшие актеров и создателей голливудских фильмов в процессе их работы.
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Денни де Вито и его жена Реа Перлман во время перерыва на съемках фильма «Пролетая над гнездом кукушки», 1975 год
Майкл Дж. Фокс рассматривает кроссовки «из будущего» Nike MAG на съемках фильма «Назад в будущее 2», 1989 год
Стивен Спилберг катается на детском велосипеде по павильону MGM во время съемок фильма «Полтергейст», 1981 год
Шон Коннери подписывает кокос для маленькой фанатки из Ямайки на съемках фильма «Доктор Ноу», 1962 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: знаменитости кино мир
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