10 случаев, когда выбор актёров на роли в фильмах и сериалах об известных музыкантах оказался очень спорным

Не все байопики об известных музыкантах радуют нас своим качеством. И проблемы некоторых из них начинаются в самом очевидном месте — выборе актёров и актрис, которые должны воплотить на экране реальных людей.
Давайте посмотрим на несколько примеров из кино и сериалов, когда создателям фильмов не удавалось подобрать удачные кандидатуры для своих проектов. Кстати, не все они из-за этого получили низкие оценки и критические отзывы, а кое-где мискаст стал лишь одной проблемой из многих.
В любом случае, все эти воплощения музыкантов и людей из музыкального бизнеса оказались восприняты крайне неоднозначно.
Зои Салдана в роли Нины Симон
Фильм: «Нина» (2016).
Не слишком удачный выбор актрисы, начиная с оттенка цвета кожи.
Кевин Спейси в роли Бобби Дарина
Фильм: «У моря» (2004).
Актёр решил в 40 лет сыграть двадцатилетнего.
Питер Капальди в роли Джорджа Харрисона
Фильм: «Джон и Йоко: История любви» (1985).
Такое воплощение больше похоже на юмористический скетч в стиле Антона Лапенко, чем на байопик.
Том Хэнкс в роли полковника Тома Паркера
Фильм: «Элвис» (2022).
На западе у фильма хорошие отзывы, но при этом многие отмечают, что с попаданием в образ продюсера Элвиса у Тома Хэнкса случился пролёт. Говорят даже, что это, вероятно, одна из худших ролей актёра.
Джонни Флинн в роли Дэвида Боуи
Фильм: «Дэвид Боуи: История человека со звёзд» (2020).
Вероятно, самый разочаровывающий байопик о музыканте последних лет начал свою провальность с выбора актёра на главную роль.
Джозеф Файнс в роли Майкла Джексона
Сериал: «Городские легенды» (2017-…).
Удивительный факт: этот сериал в основном и известен именно из-за своего кошмарного изображения Майкла Джексона. Эпизод с его участием даже сняли с эфира.
Джаред Харрис в роли Джона Леннона
Фильм: «Двое из нас» (2000).
Не волнуйтесь, Маккартни там изображён не лучше.
Майкл Шэннон в роли Элвиса Пресли
Фильм: «Элвис и Никсон» (2016).
Фильм, конечно, комедийный, но всё же Майкл Шэннон уж очень Майкл Шэннон даже на статичных кадрах, и увидеть в нём Элвиса непросто.
Тео Ю в роли Виктора Цоя
Фильм: «Лето» (2018).
У самого фильма в целом хорошие отзывы зрителей, но вот Цой уж больно не похож сам на себя.
Флекс Александр в роли Майкла Джексона
Фильм: «Человек в зеркале : История Майкла Джексона» (2004).
Пока в истории мирового кинематографа ровно 0 случаев, когда на роль Майкла Джексона взяли подходящего актёра.
Возможно, какое-то из этих воплощений вам не кажется таким уж неудачным — пишите какое именно!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 13 худших фильмов, снятых по комиксам Marvel
- 16 любопытных закадровых фотографий, которые показывают, что происходит на съёмках кино
- 10 действительно крутых фильмов, которые снял Клинт Иствуд
- «Экипаж»: 13 интересных фактов о создании первого советского фильма-катастрофы
- Почему Любовь Орлова и Леонид Утёсов всю жизнь ненавидели друг друга?