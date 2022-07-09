10 случаев, когда выбор актёров на роли в фильмах и сериалах об известных музыкантах оказался очень спорным

Давайте посмотрим на несколько примеров из кино и сериалов, когда создателям фильмов не удавалось подобрать удачные кандидатуры для своих проектов. Кстати, не все они из-за этого получили низкие оценки и критические отзывы, а кое-где мискаст стал лишь одной проблемой из многих.

В любом случае, все эти воплощения музыкантов и людей из музыкального бизнеса оказались восприняты крайне неоднозначно.

Зои Салдана в роли Нины Симон