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10 случаев, когда выбор актёров на роли в фильмах и сериалах об известных музыкантах оказался очень спорным

10 случаев, когда выбор актёров на роли в фильмах и сериалах об известных музыкантах оказался очень спорным

Автор:
09 июля 2022 09:11
Сообщество : Кино
Метки: актеры   байопики   знаменитости   кино   роль   фильм   фото   
625
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Не все байопики об известных музыкантах радуют нас своим качеством. И проблемы некоторых из них начинаются в самом очевидном месте — выборе актёров и актрис, которые должны воплотить на экране реальных людей.

Давайте посмотрим на несколько примеров из кино и сериалов, когда создателям фильмов не удавалось подобрать удачные кандидатуры для своих проектов. Кстати, не все они из-за этого получили низкие оценки и критические отзывы, а кое-где мискаст стал лишь одной проблемой из многих.

В любом случае, все эти воплощения музыкантов и людей из музыкального бизнеса оказались восприняты крайне неоднозначно.


Зои Салдана в роли Нины Симон

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Фильм: «Нина» (2016).

Не слишком удачный выбор актрисы, начиная с оттенка цвета кожи.


Кевин Спейси в роли Бобби Дарина

Фильм: «У моря» (2004).

Актёр решил в 40 лет сыграть двадцатилетнего.


Питер Капальди в роли Джорджа Харрисона

Фильм: «Джон и Йоко: История любви» (1985).

Такое воплощение больше похоже на юмористический скетч в стиле Антона Лапенко, чем на байопик.


Том Хэнкс в роли полковника Тома Паркера

Фильм: «Элвис» (2022).

На западе у фильма хорошие отзывы, но при этом многие отмечают, что с попаданием в образ продюсера Элвиса у Тома Хэнкса случился пролёт. Говорят даже, что это, вероятно, одна из худших ролей актёра.


Джонни Флинн в роли Дэвида Боуи

Фильм: «Дэвид Боуи: История человека со звёзд» (2020).

Вероятно, самый разочаровывающий байопик о музыканте последних лет начал свою провальность с выбора актёра на главную роль.


Джозеф Файнс в роли Майкла Джексона

Сериал: «Городские легенды» (2017-…).

Удивительный факт: этот сериал в основном и известен именно из-за своего кошмарного изображения Майкла Джексона. Эпизод с его участием даже сняли с эфира.


Джаред Харрис в роли Джона Леннона

Фильм: «Двое из нас» (2000).

Не волнуйтесь, Маккартни там изображён не лучше.


Майкл Шэннон в роли Элвиса Пресли

Фильм: «Элвис и Никсон» (2016).

Фильм, конечно, комедийный, но всё же Майкл Шэннон уж очень Майкл Шэннон даже на статичных кадрах, и увидеть в нём Элвиса непросто.


Тео Ю в роли Виктора Цоя

Фильм: «Лето» (2018).

У самого фильма в целом хорошие отзывы зрителей, но вот Цой уж больно не похож сам на себя.


Флекс Александр в роли Майкла Джексона

Фильм: «Человек в зеркале : История Майкла Джексона» (2004).

Пока в истории мирового кинематографа ровно 0 случаев, когда на роль Майкла Джексона взяли подходящего актёра.

Возможно, какое-то из этих воплощений вам не кажется таким уж неудачным — пишите какое именно!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   байопики   знаменитости   кино   роль   фильм   фото   
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69k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Kristian 18 минут назад
А-а-а
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−6
bon woo 2 часа назад
в подборке больше удачных персонажей чем спорных!
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