Брэд Питт считает, что находится на заключительном этапе своей карьеры

Один из самых успешных актёров современности Брэд Питт уверен, что его карьера близится к закату. Он всё больше времени сейчас работает в качестве продюсера и намного избирательнее подходит к ролям. Недавно он снялся, вероятно, в одной из самых странных фотосессий в своей карьере и рассказал в интервью о своей жизни, увлечениях и зависимостях.
58-летний актёр стал героем августовского номера журнала GQ, дав изданию довольно объёмное интервью. В нём он рассказал об одиночестве, борьбе с алкоголизмом и курением, а также упомянул, что чувствует, будто его актёрская карьера близится к концу.
Брэд Питт стал героем августовского номера GQ и снялся в удивительной фотосессии
Он также поговорил с американской писательницей Отессой Мошфег, выдав несколько заметных заявлений, в том числе о своей карьере.
Разговор прошёл в доме, который Питт купил ещё в 1994 году, когда заработал первые деньги в кино
У Питта есть несколько объектов недвижимости в Лос-Анджелесе и за его пределами. Это пляжный домик недалеко от Санта-Барбары и модернистская резиденция из стекла и стали — также на Голливудских холмах.
«Я одно из тех существ, которые говорят через искусство. Я всегда хочу создавать»
Если я ничего не делаю, то в определённом смысле умираю.
Во время пандемии он начал рано вставать, чтобы играть на гитаре. А ещё он научился отливать фарфоровые подсвечники.
Брэд Питт не пьёт уже почти 6 лет
После того, как Джоли подала на развод, в 2016 году он протрезвел и полтора года посещал общество анонимных алкоголиков.
У меня здесь была очень крутая мужская группа, очень закрытая и избирательная, так что это было безопасно.
Брэд бросил курить во время пандемии, поняв, что простого сокращения количества сигарет недостаточно — ему пришлось отказаться от них
При этом он готов признать привлекательность своих старых пороков, вспоминая те дни, когда он выкуривал сигарету «утром, с кофе — просто вкусно». По мнению Питта, есть определенные люди, которые могут делать это всю жизнь, и им сойдёт это с рук.
Это выглядит здорово. Но я не думаю, что я и таких. Я как раз в том возрасте, когда ничего хорошего из этого не выходит.
В конце 2010-х к Питту обратился некий человек, заявивший, будто на территории принадлежащей актёру французской винодельни, Шато Мираваль, зарыты сокровища, якобы спрятанные ещё во времена крестовых походов. Всё обернулось ничем, но идея надолго поглотила Питта. Хотя теперь он не понимает, как его вообще угораздило поверить в такое.
Я был одержим. Где-то в течение года я мог думать только об этом, так меня всё это захватило. Наверное, это из-за того, что я вырос в горах Озарк, а там всегда было много историй о спрятанном золоте.Но вся затея, конечно, была очень глупой. Действительно увлекательной оказалась только сама охота за сокровищами.
Одним из известных творческих ответвлений Питта является вино, которое он производит в своем поместье в Провансе, Шато Мираваль
В 2008 году он и Джоли купили участок площадью в тысячу акров, на котором производится розовое вино мирового класса. Увлечение превратилось в многомиллионный бизнес, а в 2014 году Питт и Джоли там и поженились.
Разговор вышел под стать фотосессии — с большим количеством мистически-духовных рассуждений актёра
Здесь, в Калифорнии много говорят о том, что надо «быть самим собой». Меня бы это мучило, ведь что значит «подлинный»? [Для меня] это означало признание тех глубоких шрамов, которые мы носим.
«Я всегда чувствовал себя очень одиноким в своей жизни»
Одиноким в детстве, одиноким даже здесь, и только в последнее время я чаще виделся со своими друзьями и семьёй.
Когда Питт говорит о прошлом, у него буддийский уровень отрешённости
Я думаю, что провел годы с легкой депрессией, и только когда смирился с этим, пытаясь охватить все стороны себя — красоту и уродство — я смог поймать моменты радости.
Сейчас Питт будто бы находится в режиме спокойного самоисследования
Он поделился с Отессой Мошфег своим сном, который преследовал его почти пять лет — в нём на Питта нападали и убивали холодным оружием.
Это прекратилось год или два назад, когда я начал возвращаться в сон и просто спрашивать нападавших — почему?
Несмотря на то, что Питт уже видит закат своей карьеры, у него есть несколько текущих проектов — продюсерских и актёрских
Я считаю себя на последнем издыхании — на последнем семестре или триместре. Что будет в этом разделе? И каким я хочу его сделать?
Сказано ли это о его карьере актёра или киноиндустрии в целом — непонятно. Вероятно, скоро Питт переключится на продюсирование.
В этом году Plan B Entertainment, его продюсерская компания, выпускает фильм «Женские сплетни», а также драму «Блондинка» о жизни Мэрилин Монро с Аной де Армас.
Сам Питт снялся в довольно специфическом блокбастере «Быстрее пули».
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Питт — всё ещё кинозвезда. Вот что говорит о нём Квентин Тарантино
Он действительно хорош собой. Он также очень мужественный и модный, он понимает что к чему… Но что действительно знают только режиссеры, работающие с Брэдом, и актёры, которые играют вместе с ним — он невероятно талантлив в способности понимать сцену. Он может быть не в состоянии сформулировать это, но у него есть инстинктивное понимание.
Он — одна из последних оставшихся кинозвезд большого экрана. Это просто другая порода людей. И, честно говоря, я не думаю, что вы можете точно описать, что это всё равно что описывать звездное сияние.
Я заметил это, когда мы снимали «Бесславных ублюдков». Когда Брэд был в кадре, мне не казалось, что я смотрю в видоискатель. Мне казалось, что я уже смотрю фильм. Одно только его присутствие в четырех стенах кадра создавало такое впечатление.
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Как так не пьет!?
А как же дегустация или он доверяет свое вино кому то дегустировать?
Даже если и доверяешь,нет нет а самому проверять надо