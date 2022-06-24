Брэд Питт считает, что находится на заключительном этапе своей карьеры





При этом он готов признать привлекательность своих старых пороков, вспоминая те дни, когда он выкуривал сигарету «утром, с кофе — просто вкусно». По мнению Питта, есть определенные люди, которые могут делать это всю жизнь, и им сойдёт это с рук.

Это выглядит здорово. Но я не думаю, что я и таких. Я как раз в том возрасте, когда ничего хорошего из этого не выходит.





В конце 2010-х к Питту обратился некий человек, заявивший, будто на территории принадлежащей актёру французской винодельни, Шато Мираваль, зарыты сокровища, якобы спрятанные ещё во времена крестовых походов. Всё обернулось ничем, но идея надолго поглотила Питта. Хотя теперь он не понимает, как его вообще угораздило поверить в такое.

Я был одержим. Где-то в течение года я мог думать только об этом, так меня всё это захватило. Наверное, это из-за того, что я вырос в горах Озарк, а там всегда было много историй о спрятанном золоте.Но вся затея, конечно, была очень глупой. Действительно увлекательной оказалась только сама охота за сокровищами.



Одним из известных творческих ответвлений Питта является вино, которое он производит в своем поместье в Провансе, Шато Мираваль