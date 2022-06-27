Актер Роуэн Аткинсон выступил против избирательного юмора

Британский актёр Роуэн Аткинсон, известный по ролям мистера Бина и агента Джонни Инглиша выступил против культуры «отмены» в отношении шуток. Аткинсон уверен, что в свободном обществе можно шутить абсолютно над всем.
Аткинсон и раньше выступал против культуры «отмены» и ограничений в отношении шуток и по-прежнему придерживается этой позиции.
По мнению актёра, странно критиковать юмор за то, что он может кого-то оскорбить или обидеть, так как в этом смысл юмора — высмеивать людей или происходящие события.
На мой взгляд, в этом и задача комедии — обижать, иметь возможность того, чтобы кого-то обидеть, и её нельзя лишать этой возможности. У каждой шутки есть жертва. В этом смысл шутки. Выставить кого-то или что-то, какую-нибудь идею, на посмешище.
Роуэн Аткинсон
актёр
Роуэн Аткинсон отметил, что было бы неправильно высмеивать отдельные группы людей, например, богатых или влиятельных. Поводы для шуток дают разные люди, а значит, шутить надо над всеми.
Ранее похожим образом о комедиях и юморе высказались Дэвид Цукер, один из авторов «Аэроплана», и режиссёр «Мальчишника в Вегасе» и «Джокера» Тодд Филлипс.
Нужно быть очень, очень осторожным, рассуждая о том, над кем и над чем можно и нельзя шутить. Что если найдётся человек — крайне самодовольный, высокомерный, агрессивный — который занимает низкое положение в обществе? Ведь не все такие люди сидят в парламенте или королевских дворцах. Их полно и в тех слоях общества, которые ниже других, и такие люди заслуживают того, чтобы их проучили. В обществе, свободном по-настоящему, должно быть можно шутить абсолютно над всем.
Роуэн Аткинсон
актёр
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не стоит шутить над горем родителей, потерявших ребенка. Над болезнью ребенка, над людьми, умирающими от голода... да мало ли.
И, это не связано с чрезмерным эгоизмом или до предела раздутым самолюбием.
Любое отсутствие ограничений предполагает отсутствие чувства меры.
Так что нет, ограничения должны быть. Естественно, это моё сугубо личное мнение.
хорошие шутки в каком то роде ещй и выступают мерилом интелекта - дурак на шутку над собой обидится, умный наоборот примет с самокритичной иронией и ещё и в ответ тебе над тобой пошутит
вот ейбогу найдите мне хотя бы одну смешную шутку которая была бы ни для кого ни оскорбительной
пошутить над ним и над его реакцией на шутки над ним, а потом посмеяться над его обидой, и затем над его реакцией на шутки о его обиде,
долго ли он продержится без "а меня то за щё".