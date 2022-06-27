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Актер Роуэн Аткинсон выступил против избирательного юмора

Актер Роуэн Аткинсон выступил против избирательного юмора

Автор:
27 июня 2022 08:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   знаменитости   кино   общество   роуэн аткинсон   шутки   
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Британский актёр Роуэн Аткинсон, известный по ролям мистера Бина и агента Джонни Инглиша выступил против культуры «отмены» в отношении шуток. Аткинсон уверен, что в свободном обществе можно шутить абсолютно над всем.


Аткинсон и раньше выступал против культуры «отмены» и ограничений в отношении шуток и по-прежнему придерживается этой позиции.


По мнению актёра, странно критиковать юмор за то, что он может кого-то оскорбить или обидеть, так как в этом смысл юмора — высмеивать людей или происходящие события.


На мой взгляд, в этом и задача комедии — обижать, иметь возможность того, чтобы кого-то обидеть, и её нельзя лишать этой возможности. У каждой шутки есть жертва. В этом смысл шутки. Выставить кого-то или что-то, какую-нибудь идею, на посмешище.

Роуэн Аткинсон

актёр


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Роуэн Аткинсон отметил, что было бы неправильно высмеивать отдельные группы людей, например, богатых или влиятельных. Поводы для шуток дают разные люди, а значит, шутить надо над всеми.


Ранее похожим образом о комедиях и юморе высказались Дэвид Цукер, один из авторов «Аэроплана», и режиссёр «Мальчишника в Вегасе» и «Джокера» Тодд Филлипс.


Нужно быть очень, очень осторожным, рассуждая о том, над кем и над чем можно и нельзя шутить. Что если найдётся человек — крайне самодовольный, высокомерный, агрессивный — который занимает низкое положение в обществе? Ведь не все такие люди сидят в парламенте или королевских дворцах. Их полно и в тех слоях общества, которые ниже других, и такие люди заслуживают того, чтобы их проучили. В обществе, свободном по-настоящему, должно быть можно шутить абсолютно над всем.

Роуэн Аткинсон

актёр


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   знаменитости   кино   общество   роуэн аткинсон   шутки   
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10  комментариев
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17k
Наталья 2 часа назад
И, тем не менее, есть темы, над которыми шутить не стоит.
Не стоит шутить над горем родителей, потерявших ребенка. Над болезнью ребенка, над людьми, умирающими от голода... да мало ли.
И, это не связано с чрезмерным эгоизмом или до предела раздутым самолюбием.
Любое отсутствие ограничений предполагает отсутствие чувства меры.

Так что нет, ограничения должны быть. Естественно, это моё сугубо личное мнение.
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3k
Copycat 18 минут назад
Все верно - смешная шутка она всегда для кого то обидная, она либо расистская либо сексистская либо ещё каким то образом кого то высмеивает

хорошие шутки в каком то роде ещй и выступают мерилом интелекта - дурак на шутку над собой обидится, умный наоборот примет с самокритичной иронией и ещё и в ответ тебе над тобой пошутит

вот ейбогу найдите мне хотя бы одну смешную шутку которая была бы ни для кого ни оскорбительной
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2k
Федор Медведев 19 минут назад
... но пока что у этого мистера получается только кривляться.
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7k
Alexander Полчаса назад
Ну, можно пошутить над неудачными ролями мистера А., а они есть и он не любит их вспоминать,

пошутить над ним и над его реакцией на шутки над ним, а потом посмеяться над его обидой, и затем над его реакцией на шутки о его обиде,

долго ли он продержится без "а меня то за щё".
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1k
Алексей 48 минут назад
Высмеивать можно всё, а там уж каждый сам выбирает, над чем смеяться
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25k
SerGProS Час назад
Желтенькая газетёнка "Шарли Эбдо"(Charlie Hebdo) как-то дошутилась..
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