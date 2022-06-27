Актер Роуэн Аткинсон выступил против избирательного юмора





Аткинсон и раньше выступал против культуры «отмены» и ограничений в отношении шуток и по-прежнему придерживается этой позиции.





По мнению актёра, странно критиковать юмор за то, что он может кого-то оскорбить или обидеть, так как в этом смысл юмора — высмеивать людей или происходящие события.





На мой взгляд, в этом и задача комедии — обижать, иметь возможность того, чтобы кого-то обидеть, и её нельзя лишать этой возможности. У каждой шутки есть жертва. В этом смысл шутки. Выставить кого-то или что-то, какую-нибудь идею, на посмешище. Роуэн Аткинсон актёр



