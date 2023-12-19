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Мужчина обратился в суд, чтобы вернуть деньги за подарки бывшей

Мужчина обратился в суд, чтобы вернуть деньги за подарки бывшей

Автор:
19 декабря 2023 12:42
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   вернуть подарки   взаимоотношения   история   история из жизни   отношения   через суд   
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Анна и Олег встречались около 1,5 лет. На протяжении этого времени Олег красиво ухаживал, дарил подарки, в том числе переводил Анне денежные средства.

Однако, отношения не сложились и пара по инициативе Анны рассталась. Молодой человек затаил обиду. И, недолго думая, посчитав все расходы, сделанные на бывшую возлюбленную за 18 мес. отношений, подал иск в суд о взыскании с нее около 600 тыс. руб. Свои требования Олег изначально мотивировал тем, что данные переводы являлись займом.

Собственно данный иск и явился основанием для обращения Анны за юридической помощью.

Позиция Анны заключалась в следующем: в спорный период она с Олегом состояла в близких отношениях - и последний добровольно перечислял денежные средства в качестве дара с целью осуществления покупок для самой Анны и ее дочери, в том числе как поздравления на праздники, что подтверждалось перепиской сторон в мессенджере - после перечисления денег Олег неоднократно указывал «это на день рождения дочери…» «порадуй себя…» и т.д., то есть недвусмысленно давал понять, что переводил денежные средства в дар, также давались свидетельские показания.

Довод Олега о том, что деньги переданы в качестве займа были несостоятельны, поскольку условий об их возврате бывший ухажер не ставил, какие-либо долговые обязательства между сторонами отсутствовали, деньги перечислялись безвозмездно.

Затем Олег стал утверждать, что деньги следует взыскать, как неосновательное обогащение.

В последнее время такие споры действительно не редкость, особенно если пара состояла в так называемом «гражданском браке», после окончания отношений кто-то из партнеров подает иск о возврате денег или другого имущества как неосновательного обогащения. И суд должен разобраться, какие отношения были между истцом и ответчиком - если «общение» было близким, истец не ставил условий, то это указывает на подарок, который не возвращают.

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Этой историей поделилась Наталья Дудаладова - она адвокат, решающий семейные споры.

А у вас или ваших знакомых были такие ситуации? Как думаете, можно ли вернуть через суд деньги?

Источник:

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Метки: Прикол   вернуть подарки   взаимоотношения   история   история из жизни   отношения   через суд   
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12  комментариев
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16k
Kostick 2 часа назад
дятел натуральный. ну просрал те бабки, в принципе, 33 косаря в месяц, не так и дохрена за абонемент на бабшеринг.
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4k
Харон 7 минут назад
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488
Андрей Елизаров 12 минут назад
Не хочу быть самонадеянным, но попытаюсь обобщить комментарии: а мужик то - мудило. Не просто "мудило", а тупое мудило.
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60k
Олег 17 минут назад
600 тыс за полтора года..... ну ты лошара... АЛЕНЬ
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31k
Григорий Полчаса назад
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66k
Александр Ломовицкий 54 минуты назад
было бы веселей если бы она выставила ему счет за интимуслуги , эскорт-сопровождение и устройство досуга и развлечений. думаю что тут пацан бы прифигел от суммы.
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34k
Teodor Час назад
Ну и что, никто из нас на "динамо" не попадал? В суд - обращаться каждый раз..? А тут - полтора года э-э-э, не то, чтобы содержал, но поддерживал - уж наверно что-то за это имел (уж секс то точно). Мог бы, если такая меркантильная сволочь, назвать это гражданским браком, а эти подарки - совместно нажитым имуществом. Тут были ьы шансы что-то вернуить... но позору, один хер, больше...
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58k
dima423 Час назад
По официальной расписке то деньги херь вернешь с должника...а тут мужик (недомужик) на бабу тратил пока они в отношениях были)) ...смешно)
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58k
dima423 Час назад
Да нихрена суд ему не вернет... это ж блудняк какой то вообще, а не требования)))
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6k
Старичок Час назад
в слове "олег" закралась ошибка, "олень" скорее всего.
тратил бы деньги на шлюх. и дешево, и без последствий.
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12k
Б.Касторский Час назад
Если всё обговаривалось как дарение, то без веских оснований не получится. Хотя шансы все равно есть.
Серьезное основание- покушение на жизнь или здоровье дарителя. А тут? Просто женщина бросила. Я бы забыл и отпустил и её, и ситуацию. Конечно переводы через приложение весьма веско. Но есть и переписка.
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7k
Mixalych 2 часа назад
Редкий олень... даже краснокнижный.
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