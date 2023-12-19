Мужчина обратился в суд, чтобы вернуть деньги за подарки бывшей

Однако, отношения не сложились и пара по инициативе Анны рассталась. Молодой человек затаил обиду. И, недолго думая, посчитав все расходы, сделанные на бывшую возлюбленную за 18 мес. отношений, подал иск в суд о взыскании с нее около 600 тыс. руб. Свои требования Олег изначально мотивировал тем, что данные переводы являлись займом.



Собственно данный иск и явился основанием для обращения Анны за юридической помощью.



Позиция Анны заключалась в следующем: в спорный период она с Олегом состояла в близких отношениях - и последний добровольно перечислял денежные средства в качестве дара с целью осуществления покупок для самой Анны и ее дочери, в том числе как поздравления на праздники, что подтверждалось перепиской сторон в мессенджере - после перечисления денег Олег неоднократно указывал «это на день рождения дочери…» «порадуй себя…» и т.д., то есть недвусмысленно давал понять, что переводил денежные средства в дар, также давались свидетельские показания.



Довод Олега о том, что деньги переданы в качестве займа были несостоятельны, поскольку условий об их возврате бывший ухажер не ставил, какие-либо долговые обязательства между сторонами отсутствовали, деньги перечислялись безвозмездно.



Затем Олег стал утверждать, что деньги следует взыскать, как неосновательное обогащение.



В последнее время такие споры действительно не редкость, особенно если пара состояла в так называемом «гражданском браке», после окончания отношений кто-то из партнеров подает иск о возврате денег или другого имущества как неосновательного обогащения. И суд должен разобраться, какие отношения были между истцом и ответчиком - если «общение» было близким, истец не ставил условий, то это указывает на подарок, который не возвращают.

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Этой историей поделилась Наталья Дудаладова - она адвокат, решающий семейные споры.



А у вас или ваших знакомых были такие ситуации? Как думаете, можно ли вернуть через суд деньги?