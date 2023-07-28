Дружить с бывшими или не дружить - вот в чём вопрос

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Порой отношения заканчиваются совсем не в дружеском ключе и общаться продолжать нет желания. А иногда после брака люди становятся лучшими друзьями, потому что вместе прошли через многое. Ситуации у всех разные, давайте узнаем, как бывает в жизни.
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А вы поддерживаете отношения с бывшими?
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