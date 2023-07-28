FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5867 постов • 1273 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Дружить с бывшими или не дружить - вот в чём вопрос

Дружить с бывшими или не дружить - вот в чём вопрос

Автор:
28 июля 2023 11:11
Сообщество : Истории
Метки: дружба   дружить с бывшими   мнения   отношения   пользователи рассказали   соцсети   фото   
2276
16

Порой отношения заканчиваются совсем не в дружеском ключе и общаться продолжать нет желания. А иногда после брака люди становятся лучшими друзьями, потому что вместе прошли через многое. Ситуации у всех разные, давайте узнаем, как бывает в жизни.

×
×

А вы поддерживаете отношения с бывшими?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: дружба   дружить с бывшими   мнения   отношения   пользователи рассказали   соцсети   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Совранский 2 часа назад
И откуда только эти соц данные? ))))))
Или Алёна 9 раз из 10 не смогла устоять и прилегла))))))))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
61k
doker 14 минут назад
Я "динозавр", но общение с молодыми коллегами дают удивительные наблюдения.

"Сантабарбара" отдыхает - молодой человек живёт с девушкой 6 лет, женится, через полгода разводится. Находит другую даму - делает ей ребёнка и женится.
Дама встречается с "бывшим", а молодой человек, узнав, подаёт на развод. И...
Пацан живёт с бывшей, его бывшая жена - живёт с бывшим. Все счастливы!

Но бывший коллега "отстёгивает" 25% зарплаты на алименты...

Во, жизня...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193
boliwar 14 минут назад
Нет уж, умерла так умерла... (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Альф 57 19 минут назад
Люди расстаются из очень серьезных проблем в отношениях, если есть общий ребёнок или не дай бог общая жилплощадь - вынуждены общаться. Назвать это дружбой лицемерие, по моему мы стали забывать что означает слово "Друг".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 23 минуты назад
У мужика Две головы. И так как крови не хватает, он думать может только одной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Max Полчаса назад
Тезис " о дружбе " в основн
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр 2 часа назад
Да по любому, если с бывшей общаешься после расхода - 100% поепываешь ее периодически ) По себе знаю ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kostick 2 часа назад
обычно ту дружбу сами тётки предлагают, из принципа "ласковое теля, две (пись_зачеркнуто) сиськи сосёт". мужчины в абсолюте собственники. и сам факт того, что тушка тётки юзается не только им, будет неприемлем. а если и допускается такое, то отношение к "даме", на уровне женщины с пониженной социальной ответственностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
912
ruslan d 2 часа назад
А зачем ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53693



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#США#Прикол#забавно#кино#СССР#искусство#Китай
#животные#автомир#интересно#Юмор#интересное#авто аварии#подборка#Москва#ДПС#новости
#машина#люди#Автовсячина#ДТП#аварии#история#полиция#фильм#истории#сарказм
Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться