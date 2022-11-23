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Знакомство с мамой пошло не по плану: девушки поделились реакциями будущих свекровей

Знакомство с мамой пошло не по плану: девушки поделились реакциями будущих свекровей

Автор:
23 ноября 2022 12:20
Сообщество : Юмор
Метки: Твиттер   знакомство с родителями   из жизни   история   отношения   свекровь   фото   
1526
14

Отношения - и без того непростая штука, а когда дело доходит до знакомства с родственниками, то все может пойти не по плану. Девушки рассказали о том, как мамы парней отреагировали на них.

А как прошло ваше знакомство с родителями?

Источник:

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Метки: Твиттер   знакомство с родителями   из жизни   история   отношения   свекровь   фото   
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8  комментариев
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50k
dima423 48 минут назад
Комментарий к фото
че бл*ть?? ....моя подруга была замужем, и когда ее парень привел знакомить с родителями... да и дальше какой то бред)
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2k
RaiJu 10 минут назад
у меня родители всегда нормально относились к моим женам, это их родители не очень относились ко мне :)
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28k
Levyathan 23 минуты назад
Познакомились с женой в автошколе. В группе было две красивые девушки и я долго думал к которой из них подкатить). А на момент знакомства с моими родителями, мы уже с ней жили вместе несколько лет и собирались жениться. Так что их мнение ничего особо поменять не могло.
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1k
Шурман 58 минут назад
Познакомился с своей женой , домой привел на 4твертое свидание , матери сразу понравилась девушка и сестре моей , сестра сказала женись не думай :) Знакомства с ее родителями , заказал столик в ресторане , опоздал на пол часа когда они меня увидели ее отец сказал ты не говорила что он инвалид :) , получилось так что у меня отказала права рука и мне пришлось месяца 3 ходить с селиконовым протезом . Знакомство с ее братьями , все хорошо , веселые ребята , настал вечер заваливают к нам в комнату с криками что лежишь поехали бухать там телки ждут , у жены глаза округлились :)
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