Знакомство с мамой пошло не по плану: девушки поделились реакциями будущих свекровей

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Отношения - и без того непростая штука, а когда дело доходит до знакомства с родственниками, то все может пойти не по плану. Девушки рассказали о том, как мамы парней отреагировали на них.
А как прошло ваше знакомство с родителями?
Источник:
АНТИФИШКИ
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