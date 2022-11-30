Нелепые ситуации, которые могли приключиться только с девушками

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В группах "Подслушано у девушек" представительницы прекрасного пола рассказывают истории из жизни. Чего только с ними не происходит: и конфуз на ровном месте, и случайная забывчивость, и надоедливые родственники атакуют.
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