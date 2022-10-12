Ролан Быков: тайна имени, талант предсказателя и приёмные сыновья

Его творческий путь начался на подмостках московского ТЮЗа. Здесь он впервые примерил на себя роль Бармалея в одноимённом спектакле и познакомился с будущей женой, актрисой-травести Лидией Князевой, которая играла обезьянку Чичи в этой же постановке. Много лет спустя Быков снял фильм «Айболит-66», где они с Князевой предстали в тех же образах. В браке супруги прожили пятнадцать лет. Своих детей у них не появилось, зато они усыновили мальчика из детдома. Он был рождён в двойне, но брата забрала другая семья, а девятимесячный Олег отправился под крыло артистов ТЮЗа.