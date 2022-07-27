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Страшная и странная история про Джека-прыгуна из Викторианской Англии

Страшная и странная история про Джека-прыгуна из Викторианской Англии

Автор:
27 июля 2022 00:11
Сообщество : RealFishki
Метки: Англия   Прошлое   городские легенды   интересное   история   полиция   преступление   
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Смелой девушке по имени Мэри Стивенс нередко приходилось гулять по ночному Лондону: она работала служанкой в Лавандер-Хилле, а жила вместе со своими родителями в Баттерси. Частенько она возвращалась вечером домой через пугающий Гриффин-Парк...
Зато журналисты были на высоте. Они писали практически полностью выдуманные рассказы, основанные на реальных событиях, выдавая их за истинное положение дел.
Постепенно настоящее и выдуманное перемешалось настолько, что стало очень трудно понять - а был ли вообще Джек-прыгун или это просто вымысел напуганных реальными преступлениями жертв или же просто журналистские фантазии.
Но так или иначе, жители Викторианской Англии существование Джека-прыгуна сомнению не подвергали, а лорд-мэр всерьёз занялся этой проблемой.
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Люси Скейлз и Джейн Олсоп
Самыми известными преступлениями Джека стали нападения на двух девушек - Люси Скейлз и Джейн Олсоп. Особенно прогремело дело Джейн Олсоп, она была из влиятельной и богатой семьи.
На Люси прыгун напал 23 февраля 1838 года. Люси и её сестра Маргарет шли вечером по аллее. На обочине дороги возник человек в чёрном плаще. Когда девушки приблизились, то человек "испустил изо рта в лицо Люси струю голубого пламени". Огонь ненадолго лишил зрения Люси и напугал её до припадка. После этого перформанса мужчина в плаще торопливо ушёл.
Люди боялись выходить их домов. Полиция сбивалась с ног, чтобы найти его, поступали сообщения, что попрыгун вышел за пределы Лондона и его видели в Шеффилде, Ливерпуле, Мидлендсе и кто-то даже и в Шотландии.
В 1840-е годы массовая истерия начала сходить на нет, а сообщений о нападениях становилось всё меньше. В 70-80-е годы Джек очень редко, но всё же нападал на людей, но многие жители Британии высказывали сомнение, что это тот же самый попрыгун, ведь с 30-х годов он должен был существенно постареть. Он окончательно исчез из криминальной хроники серьёзных газет и стал всё чаще мелькать в бульварных журналах, наравне с рассказами о вампирах и привидениях.

Источник:

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Метки: Англия   Прошлое   городские легенды   интересное   история   полиция   преступление   
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6  комментариев
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25k
Ego sum qui sum 9 часов назад
Человек-паук: Самое начало
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24k
Юрий Час назад
Кортик.

"Борька как ни в чем не бывало рассказывал ребятам о попрыгунчиках.
- Закутается такой попрыгунчик в простыню, шмыгая носом, говорил Борька, во рту электрическая лампочка, на ногах пружины. Прыгнет с улицы прямо в пятый этаж и грабит всех подряд. И через дома прыгает. Только милиция к нему, а он скок и уже на другой улице."
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26k
Ваня 2 часа назад

Ссылка www.youtube.com
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11k
Кыся 9 часов назад
Подобные штуки вполне могли сделать и тогда. Ну а дальше у страха глаза велики, и понятно, что это смотрелось тогда весьма дико, да еще и в темноте.
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18k
Corvus Corax 9 часов назад
"монстр внезапно очнулся"
А до того был без сознания?
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1k
sos1960sos 9 часов назад
У нашего соседа прозвище : Димка-рыгун. Но это уже другая, более страшная история...
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