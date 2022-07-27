Страшная и странная история про Джека-прыгуна из Викторианской Англии

О том, что он напал на Джейн Олсоп стало известно позже, хотя Джек совершил его на три дня раньше, чем на Люси. Джейн рассказала полиции, что ночью, в дверь её отца в Олд Форде постучали. Неизвестный назвал себя скотленд-ярдовским сыщиком и что он только что поймал Джека-попрыгуна. Самоназванный сыщик попросил Джейн принести ему свечу, чтобы можно было подробнее рассмотреть лицо преступника. Девушка тихонько пробралась в свою комнату, стараясь не разбудить остальных, взяла свечу и открыла дверь.

"Сыщик" был в чёрном широком плаще, его лица не было видно. Внезапно он сбросил плащ и предстал перед замершей от шока девушкой " в самом отвратительном и страшном облике". По словам мисс Олсоп, его глаза напоминали "красные шары".

Он схватил несчастную Джейн и начал рвать её одежду длинными когтями. Девушка позже категорично заявила, что ощущала, что к её коже прикасается металл. Она закричала и рванулась из его лап. Как только она вырвалась Джек тут же убежал (вернее упрыгал) от неё гигантскими скачками.