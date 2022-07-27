Страшная и странная история про Джека-прыгуна из Викторианской Англии

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Смелой девушке по имени Мэри Стивенс нередко приходилось гулять по ночному Лондону: она работала служанкой в Лавандер-Хилле, а жила вместе со своими родителями в Баттерси. Частенько она возвращалась вечером домой через пугающий Гриффин-Парк...
И вот однажды, 1 октября 1837 года, особенно тёмной ночью, Мэри шла привычным маршрутом через парк. И вдруг, перед ней на дорогу выскочило какое-то странное существо, которое было похоже одновременно на человека и на кузнечика. Мэри встала как вкопанная и чудище бросилось на неё, схватило девушку, начало её целовать и срывать с неё платье. Мэри потом говорила в полицейском участке, что его руки были "когтистые, холодные и липкие, словно у мертвеца". Девушка громко закричала, монстр внезапно очнулся и гигантским прыжком исчез в кустах.
Вот так появился тот, которого называли Джек-попрыгун, Джек-пружинки-на-пятах, который регулярно нападал в основном на девушек.
Были ещё жертвы, которые как и Мэри, потом давали на него показания, но полиция была бессильна. Они не могли найти того, кто же прыгал по всему Лондону.
Вот так появился тот, которого называли Джек-попрыгун, Джек-пружинки-на-пятах, который регулярно нападал в основном на девушек.
Были ещё жертвы, которые как и Мэри, потом давали на него показания, но полиция была бессильна. Они не могли найти того, кто же прыгал по всему Лондону.
Зато журналисты были на высоте. Они писали практически полностью выдуманные рассказы, основанные на реальных событиях, выдавая их за истинное положение дел.
Постепенно настоящее и выдуманное перемешалось настолько, что стало очень трудно понять - а был ли вообще Джек-прыгун или это просто вымысел напуганных реальными преступлениями жертв или же просто журналистские фантазии.
Но так или иначе, жители Викторианской Англии существование Джека-прыгуна сомнению не подвергали, а лорд-мэр всерьёз занялся этой проблемой.
Постепенно настоящее и выдуманное перемешалось настолько, что стало очень трудно понять - а был ли вообще Джек-прыгун или это просто вымысел напуганных реальными преступлениями жертв или же просто журналистские фантазии.
Но так или иначе, жители Викторианской Англии существование Джека-прыгуна сомнению не подвергали, а лорд-мэр всерьёз занялся этой проблемой.
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После нападения на Мэри Стивенс об атаках этого хтонического существа стали вспоминать и другие.
В полицию Лондона пришёл мужчина и рассказал что ещё 1 сентября 1837 года он видел Джека-прыгуна. Мужчина шёл домой ночью, да ещё и через кладбище, когда увидел жуткую фигуру на заборе, которое заметив джентльмена, прыгнуло и скрылось в темноте.
Позже прыгун напал на девушку Полли-Адамс, которой он вонзил в живот острейшие когти с такой силой, что она даже впала в кратковременную кому, но смогла выжить.
Полиция с ума сходила, обшаривая каждый угол города, а Джек-прыгун тем временем веселился как мог: запрыгнул на кэб, из-за чего возница потерял управление и случилась серьёзнейшая авария. Ещё как-то раз он напал на женщину у церкви на юго-западе Лондон, которая отделалась небольшим испугом, а вот у полиции появились первые зацепки.
В полицию Лондона пришёл мужчина и рассказал что ещё 1 сентября 1837 года он видел Джека-прыгуна. Мужчина шёл домой ночью, да ещё и через кладбище, когда увидел жуткую фигуру на заборе, которое заметив джентльмена, прыгнуло и скрылось в темноте.
Позже прыгун напал на девушку Полли-Адамс, которой он вонзил в живот острейшие когти с такой силой, что она даже впала в кратковременную кому, но смогла выжить.
Полиция с ума сходила, обшаривая каждый угол города, а Джек-прыгун тем временем веселился как мог: запрыгнул на кэб, из-за чего возница потерял управление и случилась серьёзнейшая авария. Ещё как-то раз он напал на женщину у церкви на юго-западе Лондон, которая отделалась небольшим испугом, а вот у полиции появились первые зацепки.
Существо оставило на земле следы глубиной примерно 7,5см, а внутри каждого из них были странные узоры. Полицейские написали в отчёте следующее:
"В подошвах нападавшего были установлены некие устройства, возможно - сжимающиеся пружины". Вот только гипсовые слепки полиция сделать не удосужились и в первый же дождливый день смыл все следы Джека-прыгуна.
"В подошвах нападавшего были установлены некие устройства, возможно - сжимающиеся пружины". Вот только гипсовые слепки полиция сделать не удосужились и в первый же дождливый день смыл все следы Джека-прыгуна.
Лорду-мэру Лондона приходило множество писем о нападениях прыгуна. Джек появлялся в Стоквилле, в Льюишаме, в Блэкхете, в Уайтчепеле, в Брикстоне, в Ваксхалле. Он побывал в каждом уголке Лондона. Джек нападал на детей, мужчин, женщин. В результате его нападений скончались несколько человек от страха, а другие впали в очень тяжёлый ступор.
Мэр высказывался о прыгуне осторожно: существование его он не отрицал, но также и заявлял, что в во всей его истории есть много "величайших преувеличений".
Лучшие сыщики Британии искали прыгуна, но он легко уходил как от них, так и от рядовых констеблей, наводнивших улицы города.
Мэр высказывался о прыгуне осторожно: существование его он не отрицал, но также и заявлял, что в во всей его истории есть много "величайших преувеличений".
Лучшие сыщики Британии искали прыгуна, но он легко уходил как от них, так и от рядовых констеблей, наводнивших улицы города.
Люси Скейлз и Джейн Олсоп
Самыми известными преступлениями Джека стали нападения на двух девушек - Люси Скейлз и Джейн Олсоп. Особенно прогремело дело Джейн Олсоп, она была из влиятельной и богатой семьи.
На Люси прыгун напал 23 февраля 1838 года. Люси и её сестра Маргарет шли вечером по аллее. На обочине дороги возник человек в чёрном плаще. Когда девушки приблизились, то человек "испустил изо рта в лицо Люси струю голубого пламени". Огонь ненадолго лишил зрения Люси и напугал её до припадка. После этого перформанса мужчина в плаще торопливо ушёл.
Самыми известными преступлениями Джека стали нападения на двух девушек - Люси Скейлз и Джейн Олсоп. Особенно прогремело дело Джейн Олсоп, она была из влиятельной и богатой семьи.
На Люси прыгун напал 23 февраля 1838 года. Люси и её сестра Маргарет шли вечером по аллее. На обочине дороги возник человек в чёрном плаще. Когда девушки приблизились, то человек "испустил изо рта в лицо Люси струю голубого пламени". Огонь ненадолго лишил зрения Люси и напугал её до припадка. После этого перформанса мужчина в плаще торопливо ушёл.
О том, что он напал на Джейн Олсоп стало известно позже, хотя Джек совершил его на три дня раньше, чем на Люси. Джейн рассказала полиции, что ночью, в дверь её отца в Олд Форде постучали. Неизвестный назвал себя скотленд-ярдовским сыщиком и что он только что поймал Джека-попрыгуна. Самоназванный сыщик попросил Джейн принести ему свечу, чтобы можно было подробнее рассмотреть лицо преступника. Девушка тихонько пробралась в свою комнату, стараясь не разбудить остальных, взяла свечу и открыла дверь.
"Сыщик" был в чёрном широком плаще, его лица не было видно. Внезапно он сбросил плащ и предстал перед замершей от шока девушкой " в самом отвратительном и страшном облике". По словам мисс Олсоп, его глаза напоминали "красные шары".
Он схватил несчастную Джейн и начал рвать её одежду длинными когтями. Девушка позже категорично заявила, что ощущала, что к её коже прикасается металл. Она закричала и рванулась из его лап. Как только она вырвалась Джек тут же убежал (вернее упрыгал) от неё гигантскими скачками.
"Сыщик" был в чёрном широком плаще, его лица не было видно. Внезапно он сбросил плащ и предстал перед замершей от шока девушкой " в самом отвратительном и страшном облике". По словам мисс Олсоп, его глаза напоминали "красные шары".
Он схватил несчастную Джейн и начал рвать её одежду длинными когтями. Девушка позже категорично заявила, что ощущала, что к её коже прикасается металл. Она закричала и рванулась из его лап. Как только она вырвалась Джек тут же убежал (вернее упрыгал) от неё гигантскими скачками.
Люди боялись выходить их домов. Полиция сбивалась с ног, чтобы найти его, поступали сообщения, что попрыгун вышел за пределы Лондона и его видели в Шеффилде, Ливерпуле, Мидлендсе и кто-то даже и в Шотландии.
В 1840-е годы массовая истерия начала сходить на нет, а сообщений о нападениях становилось всё меньше. В 70-80-е годы Джек очень редко, но всё же нападал на людей, но многие жители Британии высказывали сомнение, что это тот же самый попрыгун, ведь с 30-х годов он должен был существенно постареть. Он окончательно исчез из криминальной хроники серьёзных газет и стал всё чаще мелькать в бульварных журналах, наравне с рассказами о вампирах и привидениях.
В 1840-е годы массовая истерия начала сходить на нет, а сообщений о нападениях становилось всё меньше. В 70-80-е годы Джек очень редко, но всё же нападал на людей, но многие жители Британии высказывали сомнение, что это тот же самый попрыгун, ведь с 30-х годов он должен был существенно постареть. Он окончательно исчез из криминальной хроники серьёзных газет и стал всё чаще мелькать в бульварных журналах, наравне с рассказами о вампирах и привидениях.
Кто-то говорил, что Джек-попрыгун - это каноничный пример массовой истерии, которая возникла на фоне интереса людей к мистике.
Кто-то писал, что это был спор аристократов, которые, устав от скучной жизни, решили устроить вот такой прецедент и поспорили, что смогут создать некоего монстра. И создали, вот только жестокая и страшная шутка вышла из-под контроля, когда стала появляться масса подражателей.
Шептались, что это сам ирландский аристократ маркиз Уотерфорд, который в конце 1830-х прославился своими странными поступками, ужасным отношением к женщинам, пьяными выходками. Полиции не удалось доказать его причастность, но были те, кто голову давали на отсечение, что это сам маркиз.
Кто-то писал, что это был спор аристократов, которые, устав от скучной жизни, решили устроить вот такой прецедент и поспорили, что смогут создать некоего монстра. И создали, вот только жестокая и страшная шутка вышла из-под контроля, когда стала появляться масса подражателей.
Шептались, что это сам ирландский аристократ маркиз Уотерфорд, который в конце 1830-х прославился своими странными поступками, ужасным отношением к женщинам, пьяными выходками. Полиции не удалось доказать его причастность, но были те, кто голову давали на отсечение, что это сам маркиз.
Скорее всего, как считают современные исследователи, Джек-попрыгун был собирательным образом многих историй. Многочисленные нападения на девушек были, однако это были обычные лондонские преступники, сумасшедшие, бездомные, эксгибиционисты и прочие мизерабли. Как говорится, у страха-то глаза велики, а у людей, которые верят в мистику и подавно.
Больше всего Джек-попрыгун обрадовал, если можно так выразиться, бульварные журналы вроде "Ужасы за один пенни". Не одну тысячу фунтов стерлингов они заработали на человеческом страхе.
Ну а во второй половине 1888 года в Уайтчепел и прилегающие к нему районы Лондона пришёл ещё один Джек, после которого прыгун покажется эксцентричным детским аниматором. И всё внимание перешло на него, на Джека-потрошителя...
Больше всего Джек-попрыгун обрадовал, если можно так выразиться, бульварные журналы вроде "Ужасы за один пенни". Не одну тысячу фунтов стерлингов они заработали на человеческом страхе.
Ну а во второй половине 1888 года в Уайтчепел и прилегающие к нему районы Лондона пришёл ещё один Джек, после которого прыгун покажется эксцентричным детским аниматором. И всё внимание перешло на него, на Джека-потрошителя...
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Закутается такой попрыгунчик в простыню, шмыгая носом, говорил Борька, во рту электрическая лампочка, на ногах пружины. Прыгнет с улицы прямо в пятый этаж и грабит всех подряд. И через дома прыгает. Только милиция к нему, а он скок и уже на другой улице."
А до того был без сознания?