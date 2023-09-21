Как викторианский Лондон мог задохнуться

Как раз к середине 19 века жители Лондона открыли для себя ватерклозеты. Чудо! Вместо опостылевших ночных горшков - такое новшество. К сожалению, в столице Англии это стало катастрофой.

Установка ватерклозетов привела увеличению потока сточных вод. За триста лет до этого были вырыты сточные ямы тут же были переполнены, все это выливалось в Темзу, отравляло миазмами пространство. Запахи стояли соответствующие. И в качестве "бонуса" в Темзу также сливались заводские стоки и скотобойни, которых было в избытке. Если над Лондоном проходил сильный дождь, то по улицам города разливались коричневые "ароматные" потоки.