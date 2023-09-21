Как викторианский Лондон мог задохнуться

Есть в истории столицы Англии одна страница, названная Великим зловонием. И название не очень, да и ситуация так себе.
Город несколько веков был оснащён водой из Темзы. В дома лондонцев по свинцовым трубам поступала речная вода, обильно насыщая несчастных людей свинцом, который, как известно, ядовит. Это был удел богачей - иметь водопровод. А остальные набирали воду вёдрами непосредственно стоя на берегу Темзы или же покупали её у водовозов. Одновременно с этим туда же в Темзу сливали все отходы и это совершенно не смущало горожан.
К 1848 году городские власти стали пытаться решить проблему отходов. Создали канализационную комиссию, которая пришла к выводу, что решить проблему можно с помощью очистки выгребных ям. В Лондоне их больше 200. Чистить-то их чистили, но они тут же наполнялись обратно. А содержимое в большинстве случаев даже не отвозили куда-то за город, а просто выливали туда же, в несчастную Темзу. Так наступила эпоха Великого зловония.
Как раз к середине 19 века жители Лондона открыли для себя ватерклозеты. Чудо! Вместо опостылевших ночных горшков - такое новшество. К сожалению, в столице Англии это стало катастрофой.
Установка ватерклозетов привела увеличению потока сточных вод. За триста лет до этого были вырыты сточные ямы тут же были переполнены, все это выливалось в Темзу, отравляло миазмами пространство. Запахи стояли соответствующие. И в качестве "бонуса" в Темзу также сливались заводские стоки и скотобойни, которых было в избытке. Если над Лондоном проходил сильный дождь, то по улицам города разливались коричневые "ароматные" потоки.
Проблема усиливалась и печальная развязка была неизбежна.
1958 год. Лето в Англии выдалось чрезмерно жарким, животные и люди мучились от зноя. Особенно те, кто жили в Лондоне. Тогда население столицы составляло 3 млн человек и граждане были измотаны изнуряющей жарой.
А Темза, переполненная всеми стоками, зацвела и зазеленела, а запах усилился до рези в глазах. Люди задыхались. Палата общин и суды были экстренно эвакуированы в пригород, а в городе началась холера из-за гниения отходов в Темзе, антисанитарии и зноя. Те, кто могли, спешно выезжали из города, а остальные болели и умирали. Медики того времени были уверены, что холера возникает из-за "миазмов", летающих по воздуху. И даже когда доктор Сноу, изучавший причины холеры, сказал, что заражение происходит из-за грязной воды, ему просто не поверили.
Через неделю жара прекратилась, начались дожди. Сероводородный запах стал меньше, но полностью не пропал.
После этого Великого зловония палата общин заявила, что канализация Лондона - это колоссальная проблема. Оперативно сформировали комитет, чтобы он выявил виновных, оценил масштабы бедствия и решил проблему. Виновных нашли, масштабы были огромными, а решением проблемы предложили заняться Джозефу Базэлджету, одному из самых талантливых инженеров. Тот немедленно занялся работой.
Именно под его руководством было отстроено огромное количество сооружений. А Джозеф был действительно гением, опередившим время: те акведуки, что он создал, до сих пор основные элементы лондонской канализационной системы. И никогда больше Великое зловоние не мучило жителей английской столицы.
Источник:
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А зловоние... Это просто запах, в отличии от холеры.
Чего наша элита туда и прёт - остров.
"В Российской империи холеры не было! Бог нас спасал!"
Прости, Господи, идиотов! На ИДИОТАХ власть держится.
Просто интересно, как можно в процессе "копировать-вставить" скопировать неправильно?