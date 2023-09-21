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Как викторианский Лондон мог задохнуться

Как викторианский Лондон мог задохнуться

Автор:
21 сентября 2023 19:33
Сообщество : Истории
Метки: Англия   Прошлое   интересное   история   канализация   лондон   чистота   
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Есть в истории столицы Англии одна страница, названная Великим зловонием. И название не очень, да и ситуация так себе.

Город несколько веков был оснащён водой из Темзы. В дома лондонцев по свинцовым трубам поступала речная вода, обильно насыщая несчастных людей свинцом, который, как известно, ядовит. Это был удел богачей - иметь водопровод. А остальные набирали воду вёдрами непосредственно стоя на берегу Темзы или же покупали её у водовозов. Одновременно с этим туда же в Темзу сливали все отходы и это совершенно не смущало горожан.


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К 1848 году городские власти стали пытаться решить проблему отходов. Создали канализационную комиссию, которая пришла к выводу, что решить проблему можно с помощью очистки выгребных ям. В Лондоне их больше 200. Чистить-то их чистили, но они тут же наполнялись обратно. А содержимое в большинстве случаев даже не отвозили куда-то за город, а просто выливали туда же, в несчастную Темзу. Так наступила эпоха Великого зловония.

Как раз к середине 19 века жители Лондона открыли для себя ватерклозеты. Чудо! Вместо опостылевших ночных горшков - такое новшество. К сожалению, в столице Англии это стало катастрофой.

Установка ватерклозетов привела увеличению потока сточных вод. За триста лет до этого были вырыты сточные ямы тут же были переполнены, все это выливалось в Темзу, отравляло миазмами пространство. Запахи стояли соответствующие. И в качестве "бонуса" в Темзу также сливались заводские стоки и скотобойни, которых было в избытке. Если над Лондоном проходил сильный дождь, то по улицам города разливались коричневые "ароматные" потоки.

Проблема усиливалась и печальная развязка была неизбежна.
1958 год. Лето в Англии выдалось чрезмерно жарким, животные и люди мучились от зноя. Особенно те, кто жили в Лондоне. Тогда население столицы составляло 3 млн человек и граждане были измотаны изнуряющей жарой.
А Темза, переполненная всеми стоками, зацвела и зазеленела, а запах усилился до рези в глазах. Люди задыхались. Палата общин и суды были экстренно эвакуированы в пригород, а в городе началась холера из-за гниения отходов в Темзе, антисанитарии и зноя. Те, кто могли, спешно выезжали из города, а остальные болели и умирали. Медики того времени были уверены, что холера возникает из-за "миазмов", летающих по воздуху. И даже когда доктор Сноу, изучавший причины холеры, сказал, что заражение происходит из-за грязной воды, ему просто не поверили.

Через неделю жара прекратилась, начались дожди. Сероводородный запах стал меньше, но полностью не пропал.

После этого Великого зловония палата общин заявила, что канализация Лондона - это колоссальная проблема. Оперативно сформировали комитет, чтобы он выявил виновных, оценил масштабы бедствия и решил проблему. Виновных нашли, масштабы были огромными, а решением проблемы предложили заняться Джозефу Базэлджету, одному из самых талантливых инженеров. Тот немедленно занялся работой.

Именно под его руководством было отстроено огромное количество сооружений. А Джозеф был действительно гением, опередившим время: те акведуки, что он создал, до сих пор основные элементы лондонской канализационной системы. И никогда больше Великое зловоние не мучило жителей английской столицы.

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Метки: Англия   Прошлое   интересное   история   канализация   лондон   чистота   
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10  комментариев
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sedoisever 2 часа назад
1958 год? Автор, всё нормально с этим числом? )
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Мойша 52 минуты назад
Канализационную систему в Лондоне создали в 1858 году. Ну ошибся на 100 лет. Какая мелочь.
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62k
doker 54 минуты назад
Свинцовые трубы вредны для любой "живности".
А зловоние... Это просто запах, в отличии от холеры.
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Тудаблин Час назад
т.е. 65 лет назад этот гений допёр до канализации, он гений по английским меркам, или это автор поста - гений?
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1k
Мария Коненкова 2 часа назад
ТС, вы проверяете то, что постите? 1958 год? И некий доктор Сноу "изучает причины холеры"? И канализация ещё не налажена?
Просто интересно, как можно в процессе "копировать-вставить" скопировать неправильно?
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10k
Vacony 2 часа назад
Все отлично, но суть разгадки не ясна - куда теперь сливали все отходы ? И кто заменил свинцовые трубы ?
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